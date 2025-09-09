Цифровое бессмертие: что это такое, каким бывает и чем оно опасно?

Тема цифрового бессмертия поднималась и поднимается в кино, в том числе и документальном, всё чаще, однако в последние несколько лет о ней вполне серьезно рассуждают ученые, новаторы и те, кто готов экспериментировать. Что такое цифровое бессмертие, каким оно бывает и насколько возможно?

Первыми об этом заговорили сценаристы научно-фантастических сериалов и фильмов. От ”Секретных материалов” до ”Черного зеркала”

Что такое цифровое бессмертие?

Цифровое бессмертие - это концепция, которая подразумевает активное или пассивное цифровое присутствие человека в мире после его физической смерти. Концепция, которая появилась более четверти века назад, сегодня совсем не то же самое, чем она была еще 10 лет назад. По большому счету, на сегодняшний день есть два вида цифрового бессмертия: одно более доступное, а другое, скорее, представляет собой мечту визионеров.

Цифровое бессмертие как память

Изначально цифровое или виртуальное бессмертие подразумевало под собой сохранение цифровых данных о человеке, в том числе его воспоминаний, внешности и голоса для последующего ”оживления” в той или иной ситуации. В качестве примера подобного цифрового бессмертия, можно привести сцену из фильма ”Особое мнение”, где герой Тома Круза время от времени пересматривал видео-голограммы со своими погибшей женой и ребёнком, погружаясь в один из моментов, который воспроизводился.

Цифровое бессмертие для всех

То, что всего 20 лет назад казалось научной фантастикой сегодня вполне возможно, в том числе благодаря развитию искусственного интеллекта: в 2022м году компания Amazon заявила о том, что научила голосового помощника Алексу читать книги и разговаривать голосами умерших людей. А совсем недавно, в середине ноября 2025 года стартап 2wai представил возможность создавать цифровые аватары людей, с которыми можно будет общаться и взаимодействовать после смерти их прототипов.

Сегодня такой вид цифрового бессмертия, который правильнее назвать цифровой памятью, уже доступен, притом для всех. Чтобы создать цифрового двойника человека, достаточно иметь в распоряжении несколько минут видео с ним.

Цифровое бессмертие: новый уровень

Как и со многими концепциями и изобретениями человечества, достигнув чего-либо, пытливые умы останавливаться не собираются. То же самое происходит с цифровым бессмертием: если раньше всё ограничивалось попытками воссоздать образ умерших, то теперь речь действительно идёт о бессмертии, то есть переносе сознания после физической смерти в новый цифровой носитель. О возможности подобного переноса уверенно говорит миллиардер-новатор Илон Маск, чья компания Neuralink уже успешно экспериментирует с интеграцией цифровых технологий и мозга человека.

Цифровое бессмертие Илона Маска

По мнению Илона Маска, реальное цифровое бессмертие человека можно обеспечить, если оцифровать его нейронные данные, в частности память и то, что составляет личность, в новый носитель, например, роботизированное тело. В таком случае биологический мозг, который смертен, будет заменён на искусственный вычислительный центр. В теории такой перенос сознания звучит вполне осуществимо, учитывая то, с какой скоростью сейчас развиваются технологии, однако на практике всё гораздо сложнее. Проблема в том, что мы до сих пор до конца не понимаем две вещи: как работает мозг, в том числе создаются и воспроизводятся воспоминания, и что такое сознание и идентичность.

Чем опасно цифровое бессмертие?

Цифровые двойники умерших людей, скорее всего, станут частью нашей жизни: для многих возможность увидеть воссозданные копии ушедших близких способ, хоть и спорный, справиться с болью и горем утраты. Однако цифровое бессмертие, которое предлагает Маск, может привести к катастрофе. Всё дело в том, что в самой основе нашей цивилизации цикл жизни и смерти, смена поколений, идей и философий. Если у нас появится возможность переносить своё сознание на цифровые носители, тем самым обеспечив себе вполне реальное бессмертие, никто не знает, чем это обернётся. Более того, таким способом ”продления жизни” могут воспользоваться не только величайшие умы, работающие на благо человечества, но и величайшие злодеи. Очевидно, что прогресс не остановить, однако не обернётся ли цифровое бессмертие колоссальными проблемами, сегодня точно никто сказать не может.