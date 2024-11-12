Чем закончится война с криптомайнингом в Сванетии?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Правительство Грузии начинает установку счетчиков в Сванетии для контроля над потреблением электроэнергии. Расскажем, почему это историческое и рискованное решение, в чем специфика высокогорного региона?

К чему привел майнинг криптовалюты в Сванетии?

Об установке счетчиков в Сванетии заявил вице-премьер Мамука Мдинарадзе, курирующий силовые структуры. Так власти признали, что без вмешательства силовиков или, по крайней мере, демонстрации решимости использовать МВД и СГБ, осуществить реформу будет трудно.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Позднее премьер Ираклий Кобахидзе подтвердил, что установка счетчиков начнется в ближайшее время:

Важно навести порядок во всех сферах, в том числе в вопросе потребления электроэнергии в муниципалитете Местиа. Годовое потребление электроэнергии в Местиа составляет 133 млн кВт/ч, тогда как в других регионах страны этот показатель достигает лишь 7 млн кВт/ч. Cитуация должна измениться. Должна быть внедрена система потребления, основанная на правильных принципах

Проблема, побудившая Кабмин принять непопулярные меры – существование в Сванетии сети криптоферм, где дельцы используют электроэнергию для выработки биткоинов.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (НКРЭВ) Грузии заявила, что попытки ввести учет потребления электроэнергии в Сванетии были и раньше, но они оказались тщетными из-за сопротивления населения.

Отныне соответствующие структуры будут вмешиваться в процесс установки счетчиков

- НКРЭВ

Как сваны платили за электричество?

Населению Сванетии электричество подается бесплатно. А предприятиям на территории региона - по значительно сниженной, льготной цене. Большинство криптоферм майнеры разместили в частных домах. А поскольку никакого контроля за расходованием энергии не было, майнеры использовали электричество для охлаждения сразу нескольких десятков компьютеров, вырабатывая сотни, а порой и тысячи долларов за сутки.

Это оказалось выгодным делом и при организации криптоферм на предприятиях другого профиля: объектах по заготовке древесины, в ресторанах, кафе, хлебопекарнях, поскольку их владельцы платили за электричество по льготному тарифу, а местные власти не могли контролировать процесс.

Чем навредил криптомайнинг Сванетии и Грузии в целом?

В Сванетии живет не более 20 тыс. человек, но этот регион потребляет почти столько же электричества, сколько полуторамиллионный Тбилиси.

В результате майнинга в Сванетии электросистема страны часто перегружалась настолько, что отключались высоковольтные ЛЭП. Грузии приходилось импортировать электричество зимой, когда гидроэлектростанции (в том Ингури ГЭС) практически прекращают выработку из-за нехватки воды.

Компенсация дефицита импортом из России, Азербайджана и Армении приводила к дополнительным бюджетным расходам и удорожанию электроэнергии для населения. Природный газ из Азербайджана приходилось в большей степени использовать для повышения мощности Гардабанской теплоэлектростанции рядом с Тбилиси.

Возникали и проблемы иного плана: электросети, построенные еще в советское время, не выдерживали нагрузки, поэтому подача электричества (и, как следствие, воды) часто прекращалась. Это коснулось многочисленных отелей Сванетии. Регион терял привлекательность у туристов, не привыкших жить при свечах даже в окружении живописных гор, удобных горнолыжных трасс и средневековых башен.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Сванетия получала электричество бесплатно?

Никогда за весь период независимости Грузии, с 1992 года, сваны не платили за электричество. Власти, начиная с Эдуарда Шеварднадзе, осознавали, что в этом регионе живут очень пассионарные, воинственные горцы. Сердить их (особенно после кровопролитной гражданской войны начала 1990-х) никто не смел. Любые попытки установить хоть какой-то контроль наталкивались на хорошо организованное сопротивление. Вторая причина в том, что регион довольно бедный, и туризм, развивающийся там всего 10 лет, всех социальных проблем не решает, поэтому населению действительно нужна социальная поддержка. Регион не газифицирован, и если бы сванам не хватало электричества для обогрева домов, они начали бы массово вырубать деревья, что привело бы к экологической катастрофе там, где и без того сходят селевые потоки и оползни.

Однако совокупность всех проблем, расходов, трат и одновременное укрепление государственных институтов подвигло правящую партию «Грузинская мечта» пойти риск рассердить тех, кто зарабатывал на майнинге в Сванетии.

Если многочисленные майнеры попытаются помешать установке счетчиков или, как водится, перекроют автодороги и блокируют административные здания, полиции придется применить силу.

При этом многие сванские отельеры и рестораторы с энтузиазмом поддержали решение премьера, надеясь на стабилизацию подачи электричества для туристических объектов.

Сваны по-прежнему будут использовать электричество бесплатно в объеме, достаточном для обогрева домов и для других бытовых нужд. Каким именно будет этот объем, правительство объявит после переговоров с горцами.