Будет ли Израиль бомбить Ирак?

Михаил Богданов

Лондонская газета Asharq Al-Awsat, ссылаясь на анонимные арабские и западные дипломатические источники, обнародовала тревожное предупреждение: Израиль, получив зеленый свет от США, готов нанести масштабные авиаудары по объектам шиитских формирований на территории Ирака.

Эта угроза, сравнимая по масштабу с недавней атакой на штаб-квартиру ХАМАС в Дохе, указывает на потенциально опасный поворот в региональной политике, способный привести к тотальной эскалации.

Аргументы «за»: почему Израиль может нанести удар

Сторонники жесткого сценария в Тель-Авиве в качестве главного аргумента приводят неспособность центрального правительства Ирака контролировать деятельность проиранских ополчений, входящих в «Силы народной мобилизации» (Al-Hashd al-Shaabi). Их склады дронов, ракет и тренировочные лагеря рассматриваются Израилем как прямой стратегический тыл «оси сопротивления». Иран, несмотря на прошлые удары, сумел к концу 2025 года восстановить значительную часть своего ракетного арсенала, и нейтрализация цепочек его поставок через Ирак выглядит для Израиля логичной превентивной мерой. В Вашингтоне разочарованы «слабостью иракской реакции», что косвенно снижает вероятность решительного американского противодействия израильским планам. Стратегия «комплексной войны» предполагает удары не только по ядерным объектам, но и по инфраструктуре режима, куда идеально вписываются иракские базы.

Аргументы «против»: что может удержать от эскалации

Наиболее очевидный аргумент «против» — немедленное вовлечение «Хезбаллы» и переход к полномасштабной войне на ливанском фронте. Израиль, вышедший из изнурительного конфликта в 2025 году, вряд ли стремится к такому развитию событий, которое поставит под удар его северные города. Даже при наличии молчаливого согласия США, Вашингтон, для которого стабильность Ирака остается болезненным приоритетом, будет оказывать сдерживающее дипломатическое давление, опасаясь окончательного развала иракской государственности.

Позиция Ирака

Национальная разведывательная служба Ирака выпустила специальное заявление, в котором отвергла сообщения о получении каких-либо предупреждений. В ведомстве подчеркнули, что правительство «не получало никаких сообщений с таким содержанием» и призвали СМИ к максимальной ответственности при освещении вопросов национальной безопасности.

Это заявление ставит под сомнение первоначальные сообщения Asharq Al-Awsat, хотя издание продолжает настаивать на своей информации, ссылаясь на детали «объемного досье» от западной разведки и реакцию шиитских фракций. Подобное противоречие может быть как попыткой Багдада снизить напряженность и скрыть конфиденциальные дипломатические каналы, так и признаком глубоких внутренних разногласий в иракском руководстве по вопросу о том, как реагировать на внешнее давление.

Какова вероятность ударов?

Вероятность ударов существует, но она напрямую зависит от динамики на других фронтах. Решение будет политическим, а не чисто военным. Если Багдад под давлением Вашингтона сможет частично обуздать ополчения, а дипломатические каналы продемонстрируют эффективность, крупномасштабная атака может быть отложена.

Даже сама публичная дискуссия об этой угрозе, независимо от официальных опровержений, уже служит инструментом давления, заставляя проиранские группировки задуматься о «монополизации оружия в руках государства». В противном случае, Ирак рискует превратиться из поля прокси-войны в центр прямого столкновения, где одно неверное движение грозит поджечь весь Ближний Восток.