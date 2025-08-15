Азербайджанская национальная библиотека: история и современность

Азербайджанская национальная библиотека открылась 23 мая 1923 года, она является крупнейшей библиотекой в республике. Расскажем, как она создавалась, как формировались ее фонды, в каком здании располагается библиотека и как отмечали ее 100-летие.

Как создавалась Азербайджанская национальная библиотека?

Идея о создании в Азербайджане общедоступной национальной библиотеки появилась еще во второй половине 1870-х годов. Ее обсуждение началось на страницах первой азербайджанской газеты "Экинчи" ("Пахарь"), а потом продолжилось в газетах "Каспий", "Иршад" ("Путеводитель"), "Терегги" ("Прогресс") и журнале "Молла Насреддин".

13 ноября 1920 года на заседании Наркомата просвещения было принято решение о предоставлении новой библиотеке помещения и оборудования, а также о формировании книжного фонда. Его основой стали 5 212 книг из фондов библиотек Бакинского общественного собрания и Бакинского отделения Технического общества. А потом в соответствии с декретом Совнаркома СССР библиотека начала получать обязательные экземпляры всей печатной продукции, и ее фонд быстро увеличивался. Библиотеке выделили три комнаты в здании в центре Баку: на пересечении улиц Узеира Гаджибекова (тогда это была улица Свободы) и Самеда Вургуна (тогдашней Красноармейской). Первым директором учреждения стал Мусеиб Салимов, а всего коллектив насчитывал 13 человек. Официально библиотека, получившая статус государственной, открылась 23 мая 1923 года, в это время ее фонд составлял 20 441 экземпляр. В 1925-м библиотека переехала в одно из помещений в известном историческом здании на улице Истиглалият (тогдашней Коммунистической). Во Дворце Исмаилия, который нефтепромышленник и меценат Муса Нагиев построил в память об умершем сыне Исмаиле, тогда находилось Общество обследования и изучения Азербайджана, а теперь — президиум Национальной академии наук республики. К тому времени в фонде библиотеки насчитывалось больше 50 тыс. книг, журналов, газет и другой печатной продукции. Через два года открылся читальный зал, началось составление библиографических указателей, было сформировано пять отделов: Восточный, Русский, Европейский, Особый, Бюро по обслуживанию и библиографии, а число сотрудников выросло до 29. Библиотека стала получать издания из-за границы, и к 1928 году в ее фондах было уже 300 тыс. экземпляров.

В каком здании располагается Азербайджанская национальная библиотека?

1 июня 1939 года решением президиума Верховного Совета Азербайджана библиотеке было присвоено имя Мирзы Фатали Ахундова. В то время в республике уже задумывались о строительстве специального здания для нее, но началась Великая Отечественная война, и этот вопрос был отложен.

Пятиэтажное здание, в котором библиотека располагается сейчас, находится в центре Баку: на пересечении улиц Хагани и Рашида Бейбутова, рядом с садом Сахил. Оно было построено в 1960 году, в проекте Микаила Усейнова сочетаются классические формы и традиционные мотивы национальной архитектуры. Фасады украшают расположенные в лоджиях на большой террасе скульптуры выдающихся деятелей азербайджанской и мировой культуры и науки: Низами Гянджеви, Шота Руставели, Александра Пушкина, Мехсети Гянджеви, Дмитрия Менделеева, Гасанбека Зардаби, Максима Горького, Узеира Гаджибекова, Самеда Вургуна, Бюльбюля, Ниязи, Расула Рзы, Аджеми Нахчывани, Мирзы Алекпера Сабира и Султана Мухаммеда. Создали эти памятники Ахмет Цаликов, Эльмира Гусейнова, Хаят Абдуллаева, Закир Ахмедов и другие скульпторы. А в главном регистрационном зале библиотеки установили бюст Мирза Фатали Ахундова.

В библиотеке создавались новые отделы, сейчас их уже 25. В учреждении ведется разнообразная научная, методическая и издательская работа. 5 июня 2000 года открылся Учебный центр, который занимается подготовкой и повышением квалификации библиотечных работников. 15 апреля 2004 года библиотека получила статус национальной. Она активно развивает международные связи, является членом таких организаций, как Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA), Конференция европейских национальных библиотек (CENL), Библиотечная ассамблея Евразии (LAE), Совет директоров национальных библиотек тюркоязычных стран.

Как отмечали 100-летие Азербайджанской национальной библиотеки?

В 2023 году учреждению, собрание которого составляет почти 5 млн экземпляров, исполнилось 100 лет. Юбилей отметили в сентябре: в библиотеке состоялись 27-е ежегодное заседание Библиотечной ассамблеи Евразии, 6-е заседание Совета директоров национальных библиотек стран — членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), международная научно-практическая конференция "Национальные библиотеки — хранители духовной памяти народов", а также различные презентации и круглые столы. Их участниками стали директора и сотрудники крупнейших государственных, национальных и университетских библиотек из 19 стран, а также руководители и сотрудники ведущих библиотек республики.