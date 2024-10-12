Национальная библиотека Грузии купит уникальное издание "Божественной комедии"

Инкунабулу, то есть первопечатную книгу – издание "Божественной комедии" Данте Алигьери – планирует купить Национальная библиотека Грузии. Уникальный фолиант обойдется ей в 110 тыс евро.

Библиографическая редкость может скоро появиться в коллекции Национальной библиотеки Грузии, сообщают грузинские СМИ.

Она планирует приобрести редчайшее – второе печатное – издание "Божественной комедии" Данте Алигьери, пишет bm.ge. Оно было издано во Флоренции в 1481 году и относится к числу инкунабул, то есть первопечатных книг, изданных до 1 января 1501 года. Книгу украшают гравюры выдающегося мастера Возрождения Баччо Бальдини, которые он создал по рисункам Сандро Боттичелли.

Сейчас редкостью владеет антиквар Жан-Батист де Пруяр (Франция). Чтобы выкупить его, понадобится 110 тыс евро. Издание планируется передать в Музей книги при библиотеке, это позволит повысить авторитет музея на международной арене.

"Тот факт, что Национальная библиотека Грузии имеет возможность приобрести инкунабулу 1481 года, имеет историческое значение. Она займет достойное место в уникальной коллекции Музея книги"

– пояснительная записка к закупке