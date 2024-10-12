Вестник Кавказа

Национальная библиотека Грузии купит уникальное издание "Божественной комедии"

Национальная библиотека Грузии купит уникальное издание "Божественной комедии"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инкунабулу, то есть первопечатную книгу – издание "Божественной комедии" Данте Алигьери – планирует купить Национальная библиотека Грузии. Уникальный фолиант обойдется ей в 110 тыс евро.

Библиографическая редкость может скоро появиться в коллекции Национальной библиотеки Грузии, сообщают грузинские СМИ.

Она планирует приобрести редчайшее – второе печатное – издание "Божественной комедии" Данте Алигьери, пишет bm.ge. Оно было издано во Флоренции в 1481 году и относится к числу инкунабул, то есть первопечатных книг, изданных до 1 января 1501 года. Книгу украшают гравюры выдающегося мастера Возрождения Баччо Бальдини, которые он создал по рисункам Сандро Боттичелли.

Сейчас редкостью владеет антиквар Жан-Батист де Пруяр (Франция). Чтобы выкупить его, понадобится 110 тыс евро. Издание планируется передать в Музей книги при библиотеке, это позволит повысить авторитет музея на международной арене.

"Тот факт, что Национальная библиотека Грузии имеет возможность приобрести инкунабулу 1481 года, имеет историческое значение. Она займет достойное место в уникальной коллекции Музея книги"

– пояснительная записка к закупке

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1115 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.