Арктика: что это такое, где находится, зачем и кому она нужна?

Желание Дональда Трампа завладеть Гренландией, большая часть которой относится к Арктике, привела к возобновлению дискуссии о том, что за Арктику ведется борьба. Что такое Арктика, где она находится, зачем и кому нужна - рассказываем в нашем материале.

Где находится Арктика на карте мира?

Арктика - это самый северный регион Земли. Если смотреть на карту нашей планеты, то Арктика будет на самом верху, вокруг Северного полюса. Всё, что находится внутри Северного полярного круга - это и есть Арктика или Заполярье. В качестве условной линии, обозначающей начало Арктики, служат северные границы лесных массивов. Арктика не отдельный континент, а географическая область, в центре которой находится Северный ледовитый океан, а на окраинах - части таких материков, как Северная Америка и Евразия.

Что такое Арктика?

Слово ”Арктика” происходит от греческого ”арктос”, которое означает ”медведь” и относится к северному созвездию Большой медведицы. Если говорить простыми словами, Арктика - это регион, охватывающий несколько государств, а именно:

Россию на севере, северо-востоке и востоке;

Норвегию, Швецию, Финляндию на юго-востоке;

Исландию на юге;

Данию (Гренландию) на юго-западе;

Канаду на западе;

США (Аляску) на северо-западе.

Принадлежит Арктика всем тем странам, территории которых образуют Северный полярный круг, при этом почти половина Арктики - это Россия.

Кто и когда открыл Арктику?

Самые ранние мореплаватели, которые добрались до региона, сегодня обозначаемого как Арктика, были русскими. Их экспедиции начались еще в XI-XIII веках. В XVI веке арктическими исследованиями занялись голландцы и англичане, в первую очередь для того, чтобы обнаружить Северо-Западный проход - морской путь на запад из Атлантического океана в Тихий через Арктику.

Кто живет в Арктике?

В Арктическом регионе проживает почти четыре миллиона человек:

коренные народы, которые составляют 10% населения;

переселенцы из других регионов

охотники и скотоводы;

городские жители.

Коренные жители Арктики - это коряки, чукчи, якуты, эскимосы, инуиты, алеуты, ненцы и множество других малых народов. В российском сегменте Арктики проживает около двух миллионов человек. Крупнейшие города российской Арктики - это Мурманск и Архангельск.

Какой климат в Арктике?

Климат на арктических территориях варьируется в зависимости от широты, близости к океану, высоты над уровнем моря, но в целом определяется как полярный: с минусовыми температурами практически в течение всего года, а также малым количеством осадков. Самая низкая зимняя температура из всех регионов Арктики была зафиксирована в Гренландии, - 70 °C. Летом температура в большинстве арктических регионов на короткий период поднимается до 25-30 °C. Животные, обитающие в полярном климате, в том числе полярный медведь, полярный волк, песец, лемминги, полярная сова и другие, хорошо приспособлены к выживанию в условиях низких температур.

Кто владеет Арктикой?

Вся суша Арктики и прибрежные воды региона принадлежат тем странам, которые образуют Северный полярный круг. Северный полюс (точка в центре Арктики) и Северный Ледовитый океан не принадлежат ни одной из стран. Территориальные воды ограничиваются акваторией в 12 морских миль, исключительные экономические зоны (ИЭЗ) - акваторией в 200 морских миль. ИЗС в Арктике есть у Канады, Дании, Норвегии, России и США. Их общая площадь составляет примерно 2,8 млн квадратных километров, что почти равно площади Средиземного моря.

Гренландия - это Арктика?

Гренландия, остров, принадлежащий Дании и на который претендует Дональд Трамп и США, на 80% относится к Арктике. Воды вокруг него - часть ИЭЗ Дании. По словам американского президента, Гренландия как часть Арктики нужна США для того, чтобы защитить остров от притязаний со стороны России и Китая.

Сколько военных баз в Арктике?

В Арктическом регионе множество оборонительных укреплений и 66 военных баз. Из них 30 принадлежат России и 36 странам НАТО:

14 Норвегии и одна Великобритании на территории Норвегии

9 - Канаде

8 - США

3 находятся на территории Гренландии (одна принадлежит США, остальные - Дании)

1 - Исландии.

Зачем нужна Арктика?

Повышенный интерес к Арктике, в первую очередь со стороны США и Китая, который в 2018 году объявил себя ”околополярным государством” и с тех пор вкладывает значительные средства в том числе в российскую арктическую инфраструктуру, обусловлен стремительным таянием льда в регионе. За последние 20 лет в Арктике открылось два морских пути, которые ранее можно было пройти только на ледоколах:

Северный морской путь вдоль северного побережья России, прохождение по которому сокращает время в пути между Азией и Европой примерно на две недели;

Северо-западный путь, огибающий северный берег США, на 7 тысяч километров короче, чем нынешний торговый маршрут через панамский канал.

Кроме двух уже известных путей, есть и третий, Трансполярный путь, самый короткий, который теоретически может пройти прямиком через Северный полюс, когда Арктика растает. По оценкам учёных это может произойти в ближайшие 20-50 лет. Все три арктических маршрута открывают серьёзные экономические преимущества для всех арктических и околополярных государств.

Зачем России Арктика?

Для России Арктика - регион, где сосредоточено огромное количество природных ресурсов, в частности, газ, нефть, никель, платина и фосфаты. По состоянию на 2025 год, в Арктике добывается 80% природного газа в стране и 20% нефти, 10% рыболовства страны тоже обеспечиваются в Арктике. Арктический регион приносит России 10% ВВП или $20,5 млрд в год.