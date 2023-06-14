Андрей Фадеев: Владикавказ – Тифлис - Шемаха

Андрей Дружинин

Андрей Михайлович Фадеев вошел в историю российской бюрократии как чиновник, прослуживший в Закавказье более 20 лет. Уже один этот факт должен вызывать к его воспоминаниям повышенный интерес отечественных историков.

Годы службы Фадеева выпали на переломный момент в истории края: от эпохи Николая I к реформам Александра Освободителя; от самого сложного периода в присоединении кавказских земель к их окончательному замирению.

Андрей Фадеев начал свою карьеру чиновника в 12 лет, а уже в 17 лет получил чин титулярного советника. Так складывалась карьера у многих молодых отпрысков заслуженных фамилий, которых родители направляли на статскую службу. Но для семьи юноши такой путь был скорее исключением – прадед Андрея Михайловича пал под Полтавой, а один из братьев героически погиб во время Отечественной войны 1812 года. Однако на каждом этапе своей долгой и успешной карьеры наш герой доказывал, что выбор родителей был единственно правильным – в его лице русская государственная служба приобрела эффективного и честного (что по тем временам было редкостью) бюрократа.

Нельзя сказать, что до назначения на Кавказ карьера. Фадеева складывалась легко и просто. Практически все время он проводил вне столичных кабинетов. Чиновничья судьба сильно помотала по стране: Екатеринослав, Одесса, Кишинев, Астрахань. Именно по екатеринославскому периоду Фадеева часто вспоминают историки. В этом городе ему довелось встретиться с Пушкином. Обстоятельства этих бесед были подробно описаны в воспоминаниях управляющего Конторой иностранных поселенцев.

Только в 52 года Фадеев совершает карьерный прорыв и получает назначение на должность саратовского губернатора. Этот период был, пожалуй, самым сложным в его чиновничьей биографии, поскольку постоянные конфликты с местной бюрократией, прохладные отношения с главой МВД сильно подорвали здоровье главы губернии. И даже будучи в Закавказье, Фадеев был вынужден отвечать на многочисленные запросы из Петербурга, касавшиеся обстоятельств его деятельности в Саратове.

Сразу после отставки с поста губернатора в 1846 году Фадеев получает летное предложение от князя Михаила Воронцова:

Чрез месяц, по возвращении моем, я получил весьма лестное и благодушное приглашение от князя Воронцова занять при нем должность члена совета главного управления Закавказского края. Должность эта была и по званию и по содержанию в той же степени, как и губернаторская

Спустя несколько недель наш герой становится членом совета главного управления Закавказского края и, вместе с тем, управляющим местными государственными имуществами. Вместе со своей семьей Фадеев из Владикавказа направляется в Тифлис по Военно-грузинской дороге. Каким представился ему путь к месту нового назначения? С одной стороны, удивительная красота дикой природы, которую он описывал так:

Много занимали нас новые места, поражающие красотою своего дикого, сказочного величия; трудность переезда забывалась перед фантастической грандиозностью видов, с их бесконечным разнообразием, с бурным Тереком, стремившимся каскадами внизу, грозными, гигантскими скалами, нависшими на них вечными снежными вершинам

С другой стороны, очевидным фактом было несовершенство транспортного сообщения, постоянная опасность горных обвалов, угроза нападения горцев – ощущение неустройства региона. В Тифлисе того времени главной проблемой для семьи чиновника стала дороговизна практически всех продуктов (за исключением фруктов), хотя сам город произвел на Фадеева благоприятное, но несколько хаотичное впечатление.

Но главной проблемой стала не бытовая неустроенность, а архаичность управленческой системы, слабо соответствующей стандартам николаевской эпохи. Неэффективность управления проявлялась не только в сложном строении бюрократической модели, но и слабом кадровом составе местной чиновничьей элиты. Для многих чиновников назначение на Кавказ становилось знаком высочайшей немилости, а кто-то, напротив, рассматривал это как возможность бесконтрольно распоряжаться вверенным местом. Многие назначенцы, прибывшие их центральной России, крайне слабо ориентировались в специфике региона, да и не особо стремились к пониманию местных реалий. Все эти факты вскрылись уже в ходе первых ревизий, проведенных в Тифлисской и Шемахинской палате государственных имуществ и подведомственных им поселениях. К тому же 1846-1847 годы стали временем новых административных реформ в Закавказье.

14 декабря 1846 года Кавказское наместничество было разделено на четыре губернии — Шемахинскую, Тифлисскую, Кутаисскую и Дербентскую. Была образована Тифлисская губерния из Грузино-Имеретинской губернии в составе Тифлисского, Горийского, Телавского, Сигнахского, Елизаветпольского, Эриванского, Нахичеванского и Александропольского уездов.

Новая управленческая структура требовала соответствующего кадрового обеспечения, но в середине XIX столетия решить подобную задачу в сжатые сроки было практически невозможно. Николаевская бюрократическая система была слишком тяжеловесной для оперативных решений. Даже наиболее насущные проблемы края могли решаться десятилетиями.

Фадеев непосредственно столкнулся с этим вопросом во время ревизии, когда посетил немецкую колонию Елизабетталь. Сейчас это бывшее немецкое поселение в Грузии - Асурети, расположенное примерно в 30 километрах от Тбилиси. Это одна из восьми немецких колоний в Грузии (наиболее известны – Мариенфельд в Сартичала, Ной Тифлис – в поселке Кукия, Александердорф – на левом побережье Куры в поселке Дидубе, Петерсдорф, Елизабетталь, Катариненфельд – сегодняшний Болниси), созданных после 1819 года.

Еще со времен знаменитого Ермолова колонистам было обещано устройство водопровода, который был необходим для орошения сельскохозяйственных угодий. Однако к 1847 году никакого движения в этом вопросе так и не наблюдалось. Фадеев жестко оценивает истинные причины подобного положения вещей:

Небрежность и недостаток знания дела инженеров, неточные предварительные исследование, неопытность в том местного начальства, словом все, что было поводом у нас в России к бесполезным тратам многих миллионов рублей, с начала прошедшего столетия и доныне, на множество разных подобных предприятий, не имевших ни малейшего успеха

Впрочем, даже к моменту завершения деятельности чиновника в Закавказье – в начале 1860-х годов, этот вопрос по-прежнему оставался неразрешенным.

Еще одной проблемой региона стало состояние внутренних дорог и их безопасность. Ревизоров на протяжении всего пути из Тифлиской в Шемаханскую губернию конвоировали участковые заседатели с казаками, как для почетного сопровождения, так и для ограждения от нападения разбойников. Колонисты к этому времени сами прониклись воинственным духом и создавали что-то вроде отрядов самообороны, не слишком рассчитывая на помощь воинских команд на случай внезапного нападения.

Во время пребывания на Кавказе Фадеев активно занимался устройством немецких колоний и селений русских сектантов (молокан, духоборцев и др.). В его подходе прослеживалась идея: русская и немецкая колонизация может быть экономически эффективной только при грамотной административной поддержке.

Город Шемаха произвел на Фадеева большое впечатление тем, что он внешне был не похож ни на европейский, ни на азиатский город. Воздух и вода - чистые, но неудобств для жизни было очень много.

Улицы все косогорные и неровные. В верхней части находится слобода, состоящая из поселенных при городе молокан и скопцов из разных мест, занимающихся извозничеством и городскими промыслами. Впрочем, частые землетрясения, периодически разрушающие город, не позволяют ему обстроиться надлежащим образом. Это обстоятельство и послужило впоследствии причиною перевода губернского города из Шемахи в Баку

- Фадеев

Главным объектом ревизии были русские поселения, состоящие из раскольников разных сект, частью ссыльных, а частью добровольно переселившихся из России. В основном это были молокане.

Продолжение следует