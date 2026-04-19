7 самых высоких небоскребов мира, которые предстоит построить

Когда в Париже появилась Эйфелева башня, ее 300 метров стали мировым рекордом высоты. Сегодня небоскребы уже перешагнули отметку 800 метров, а новая архитектурная планка приближается к километру. Расскажем о самых высоких небоскребах мира, которые будут построены.

Jeddah Tower — Джидда, Саудовская Аравия

Башня Джидда (Jeddah Tower) — главный претендент на звание самого высокого небоскреба в мире. Башня должна превысить отметку 1000 метров и после завершения строительства обойти нынешнего рекордсмена — Бурдж-Халифа в Дубае, высота которого составляет 828 метров. Строительство небоскреба возобновилось в январе 2025 года после многолетней паузы. В проекте предусмотрены жилые помещения, офисы, гостиница, коммерческие площади и смотровая площадка.

Burj Azizi — Дубай, ОАЭ

В новом небоскребе Дубая Бурдж Азизи (Burj Azizi) будет 133 этажа, а высота здания должна достигнуть 725 метров. Завершение строительства ожидается в 2030 году. После реализации проекта башня войдет в число высочайших зданий мира. В здании планируют разместить гостиничные и жилые пространства, сервисные апартаменты, рестораны и другие объекты. В небоскребе также должна быть построена смотровая площадка, которую проектировщики разместят на высоте около 649 метров.

Лахта Центр 2 — Санкт-Петербург, Россия

Лахта Центр 2 претендует на название самого высокого небоскреба в России. Однако здание отличается от большинства проектов в этом списке: сейчас это еще не строительная площадка, а пока лишь масштабный проект. Изначальная концепция предусматривала башню высотой около 703 метров. В утвержденном в мае 2026 года проекте планировки территории максимальная высота Лахта Центра 2 составляет уже 710 метров. Рядом планируется еще одна башня — Лахта Центр 3 высотой до 570 метров. Согласно опубликованным материалам, проектирование должно завершиться в 2026 году, а строительство — в 2033 году. Завершение всех внутренних работ может потребовать еще нескольких лет. Проект остается дискуссионным. В июле 2026 года эксперты ЮНЕСКО рекомендовали отказаться от строительства двух новых башен из-за того, что они повлияют на историческую панораму Санкт-Петербурга.

Tower C — Шэньчжэнь, Китай

Тауэр С (Tower C) — один из наиболее необычных проектов в списке. Его разработало архитектурное бюро Zaha Hadid Architects. Комплекс состоит из двух высотных башен, соединенных между собой, главная из которых достигнет примерно 400 метров. На всех террасных уровнях зданий будут расположены аквапонические сады, которые будут осуществлять биологическую фильтрацию загрязняющих веществ из окружающей среды. Tower C войдет в состав нового делового и финансового центра города. В комплексе предусмотрены офисы, гостиница, магазины, рестораны, конференц- и культурные пространства. По данным Zaha Hadid Architects, проект планируется завершить в 2027 году.

Cipriani Tower — Sea Breeze, Азербайджан

Чиприани Тауэр (Cipriani Tower) станет одним из самых заметных зданий на Каспийском побережье. Высота башни составит 323 метра, что сделает его самым высоким небоскребом в Азербаджане. Архитектурную концепцию разработал Шон Килла. Башня появится на искусственном острове Halfmoon в составе курортного проекта Sea Breeze. Внутри разместятся пятизвездочный Cipriani Resort Sea Breeze на 116 номеров и около 127 ультралюксовых резиденций Cipriani Residences Sea Breeze. Также предусмотрены рестораны и бары бренда Cipriani, спа-центр, конференц- и банкетные пространства. Ожидаемая дата открытия проекта — 1 октября 2031 года.

Burj Binghatti Jacob & Co — Дубай, ОАЭ

Еще один амбициозный проект Дубая — Burj Binghatti Jacob & Co Residences. Его высота составит 595 метров, а количество этажей — 105. Завершение строительства планируется в 2027 году. Это жилой небоскреб, рассчитанный на ультралюксовый сегмент.

Tiger Sky Tower — Дубай, ОАЭ

Высота очередного рекордсмена из Дубая Тайгер Скай Тауэр (Tiger Sky Tower) должна достигнуть 532 метров, а количество этажей – 116. Строительство небоскреба должно быть завершено в 2029 году. Башня задумана как жилой комплекс с 849 квартирами, 18 пентхаусами и отдельной резиденцией. Среди заявленных особенностей проекта — бассейн, ресторан и зона с тропической растительностью на большой высоте.