Какие зимние праздники отмечают в разных странах мира и какие необычные традиции с ними связаны? Рассказываем о пяти удивительных праздниках и традициях разных стран, которые помогают почувствовать настоящую атмосферу зимнего чуда.

Синтерклаас в Нидерландах

В Нидерландах зимнее праздничное настроение появляется задолго до Рождества. В ноябре в страну прибывает Синтерклаас — персонаж, основанный на образе святого Николая, епископа Миры. Согласно традиции, он приплывает из Испании на пароходе, а его торжественную встречу сопровождают уличные шествия и народные гулянья. Главный вечер праздника — 5 декабря или вечер подарков. Дети заранее оставляют у камина или двери башмачки, иногда кладут рядом морковку для белой лошади Синтерклааса. На утро же они могут найти сладости или небольшой подарок. В праздничный вечер подарками обмениваются и взрослые: их сопровождают шуточные стихи и необычная упаковка-сюрприз. Здесь ценится не столько стоимость подарка, сколько фантазия и внимание к близким.

День волхвов в Испании

Для испанских детей Рождество не заканчивается 25 декабря. Одно из главных событий праздничного сезона — День волхвов, который отмечают 6 января. Он посвящён библейскому преданию о трёх мудрецах с Востока, пришедших поклониться младенцу Иисусу. Вечером 5 января по городам и посёлкам проходят красочные шествия — кавалькады. Три короля, которых в Испании называют Мельхиором, Гаспаром и Бальтазаром, проезжают на украшенных платформах или верхом, а участники процессий разбрасывают конфеты зрителям. Дети заранее пишут волхвам письма с пожеланиями, а перед сном оставляют обувь, чтобы утром найти в ней подарки. Праздничный стол украшает кольцеобразный пирог, который часто декорируют цукатами.

Праздник зимнего солнцестояния в Ирландии

В Ирландии есть место, где зимнее солнце становится частью удивительного природного зрелища. Это Ньюгрейндж — древняя гробница коридорного типа в долине реки Бойн, построенная около пяти тысяч лет назад. Её местоположение напрямую связано с зимним солнцестоянием. В течение нескольких дней около 21 декабря, во время восхода солнца, луч света проходит через специальное отверстие над входом и постепенно освещает внутреннюю камеру сооружения. Само световое явление длится около 17 минут. Археологический комплекс Бру-на-Бойн внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня увидеть солнечный луч изнутри Ньюгрейнджа могут немногие: доступ в камеру в дни солнцестояния распределяется по ежегодной лотерее. Это не отдельный современный фестиваль, а редкое природное явление, которое напоминает о точных астрономических знаниях древних строителей.

Лас-Посадас в Мексике

С 16 по 24 декабря в Мексике отмечают Лас-Посадас — серию праздничных встреч, посвященных поиску приюта Марией и Иосифом перед рождением Иисуса. Участники шествий изображают путешественников, которые просят пустить их на ночлег. Сначала им отвечают отказом, а затем открывают двери и приглашают внутрь. Праздник сопровождается песнями, молитвами, угощениями и общими гуляньями. При этом празднования могут отличаться в зависимости от общины. Одна из самых узнаваемых традиций — разбивание пиньяты, яркой фигурки из папье-маше, наполненной сладостями и фруктами. Лас-Посадас объединяет религиозный смысл и атмосферу «соседского» праздника, в котором участвуют целые семьи и общины.

Тодзи в Японии

Ещё одно празднование солнцестояния, но родом из Японии. Там зимнее солнцестояние называют Тодзи. С Тодзи связаны два известных обычая. Первый — купание в горячей ванне с плодами юдзу, ароматного японского цитруса. Считается, что такая ванна помогает встретить зиму здоровыми и защищает от простуды. Второй обычай — есть кабочу, японскую разновидность тыквы. Она хорошо хранится и служит питательным сезонным продуктом. Эти простые ритуалы превращают самый темный день года в повод позаботиться о себе и близких.