5 необычных свадебных традиций со всего мира

Август и сентябрь - время свадеб. Свадьба в любой культуре сопровождается обрядами, которые должны принести молодоженам удачу, благополучие и счастливую семейную жизнь. Однако способы выразить эти пожелания в разных странах сильно различаются. Рассказываем о самых необычных свадебных традициях мира — от Марокко до Бали.

Марокко: хаммам и вечер хны

В традиционной марокканской свадьбе особое место занимают предсвадебные ритуалы для невесты. Один из них связан с посещением хаммама. В рамках свадебных обычаев невеста проходит ритуальное омовение в сопровождении родственниц, участвующих в подготовке к торжеству. Такой обряд символически связан с очищением и подготовкой к новому этапу жизни.

Следующий важный этап — вечер хны. Женщины собираются вместе, а на руки и ноги невесты наносят сложные узоры хной. В традиционных представлениях рисунки должны были приносить удачу, защищать от дурного и символизировать благополучие и плодородие. Иногда в орнаменте прятали имя жениха. При этом современные марокканские свадьбы сильно различаются в зависимости от региона и семьи, поэтому описывать хаммам и вечер хны как обязательную часть каждого торжества было бы неправильно.

Германия: разбить фарфор на счастье

В Германии существует необычный предсвадебный обычай Polterabend. Перед свадьбой родственники, друзья и знакомые собираются вместе и разбивают керамическую посуду или фарфор. Получается настоящая гора черепков — и именно она считается хорошим знаком для будущей семейной жизни. После шумной части начинается не менее символичная работа: жених и невеста должны вместе убрать осколки. Смысл обычая связан с известной немецкой поговоркой "Scherben bringen Glück" — "черепки приносят счастье". Важно, что для этого обряда используют именно керамику или фарфор. Стекло традиционно не разбивают: оно связано с другими приметами. Таким образом, Polterabend — не просто способ повеселиться перед свадьбой, а символическое пожелание удачи и своеобразная первая совместная задача для пары.

Индия: семь шагов вокруг священного огня

Одним из важнейших обрядов традиционной индийской свадьбы считается саптапади — ритуал семи шагов. Жених и невеста совершают семь шагов (иногда вокруг священного огня), а каждый шаг сопровождается определенным обещанием или пожеланием, связанным с будущей семейной жизнью. При этом каждый шаг должен быть с правой ноги. Смысл обряда заключается в том, что супруги символически принимают на себя общие обязанности и обещают поддерживать друг друга. В зависимости от конкретной традиции формулировки обетов могут различаться, но они связаны с благополучием семьи, достатком, здоровьем, совместной жизнью и взаимной поддержкой.

Испания: разрезание галстука жениха

Во время некоторых испанских свадеб можно встретить довольно необычный обычай — разрезание галстука жениха. После церемонии друзья или родственники подходят к молодому супругу и отрезают от его галстука небольшие кусочки. Затем их могут продавать или разыгрывать среди гостей, а собранные деньги достаются молодоженам. Также эти кусочки могут просто сохранить у себя на удачу.Однако на сегодняшний день эта традиция встречается далеко не на каждой свадьбе.

Бали: обряд подпиливания зубов

На Бали существует необычный индуистский обряд, во время которого человеку подпиливают шесть передних зубов — четыре резца и два клыка. Традиционно церемония связана с переходом человека во взрослую жизнь и может проводиться в период подготовки к браку. При этом обряд не обязательно является частью непосредственно свадебного дня.

В балийской индуистской традиции шесть зубов символизируют шесть негативных черт характера, от которых человек должен освободиться: желание, жадность, гнев, замешательство, ревность и опьянение чувственными удовольствиями. Форма зубов после обработки должна стать более ровной, что символически связано с контролем над человеческими страстями. Церемония проводится по определенным религиозным правилам и сопровождается молитвами и подношениями. Участник обряда надевает традиционную одежду, а сам ритуал проходит под руководством священнослужителя.