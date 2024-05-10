3 безлюдных локации Армении: стоит ли ехать?

Туристические маршруты в Армении – испытание не для слабонервных: группы туристов спешно сменяют друг друга, вокруг царит суета, кто-то торопится сделать фото, кто-то скупает сувениры. Но есть в Армении и малолюдные локации. Расскажем о трех уголках, способных привлечь или напугать уединенной атмосферой.

Озеро Арпи

На северо-западе Ширакской области находится второе по запасам водных ресурсов озеро Армении, которое редко посещают туристы.

Что такое Арпи?

Озеро Арпи (Арпилич) расположено на высоте 2022 метра, а потому круглый год холодное. Происхождение водоема тектоническое. Много миллионов лет назад на севере современной Ширакской области произошло мощное извержение подземного вулкана, в результате которого образовалась естественная чаша, впоследствии заполненная талыми водами. Климат в той местности континентальный. Там была зафиксирована самая низка температура в Армении - 46 градусов. Тем не менее там живет около ста видов птиц, в том числе редкая армянская чайка, которую не встретишь в других областях.

Чем уникально озеро Арпи?

В середине прошлого века озеро было искусственно увеличено в хозяйственных целях, и стало водохранилищем, утратив природное превосходство. Поскольку Арпилич находится в приграничной зоне, а все ведущие к нему дороги в ужасном состоянии, местные жители предпочитают посещать его исключительно для того чтобы порыбачить. В остальном это отдаленный приграничный район круглый год практически безлюден.

Арка Чаренца

Неподалеку от Еревана, по дороге в Гарни, у села Вохчаберд, можно обнаружить смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид.

Что такое Арка Чаренца?

Это небольшое кубовидное сооружение из туфа и базальта с двумя мощными арочными проемами. Она была построена в 1957 году в честь 60-летия армянского поэта, прозаика и переводчика Егише Чаренца. Архитектор арки Рафаель Исраелян - автор монумента "Мать Армения". Существует две версии создания арки. Согласно первой романтической, Чаренц, посвятивший большую часть произведений воспеванию Арарата (турк. Агрыдаг, - прим ред.), любил это место, а потому подолгу оставался на высоком холме, любуясь красотами горы. По другой версии, Исраелян заметил это место, проезжая мимо на машине. Там глаз архитектора уловил прелестную перспективу и решил построить там придорожное сооружение.

Чем уникальна Арка Чаренца?

С точки зрения вклада в архитектурное наследие, арка ничем не примечательна. Местность вокруг нее пустынна и кажется неопрятной. Главная особенность – вид на гору, которому не мешают городские кварталы. В отличие от самой известной смотровой площадки Хор Вирап, с которой также открывается один из лучших видов на Арарат (Агры-Даг), арка Чаренца безлюдна, особенно в ненастную погоду, так как гора в это время скрыта туманом или облаками. Посещать арку стоит в будние дни, поскольку в выходные редкие туристические автобусы могут остановиться для продолжительной фотосессии.

Старый Хндзореск

На востоке Сюникской области, в 8 км от Гориса, находится село, которое было покинут местными жителями много лет назад.

Что такое старый Хндзореск?

Дословно его название можно перевести как Яблочное село. Его главная достопримечательность - пещерный город, рядом с которым в XIII веке основали село. По самой распространенной версии, в то время склоны ущелья, по обеим сторонам которого располагался старый Хндзореск, были усеяны дикими яблонями. Более позднее название Хор Дзор подчеркивало труднодоступность села, поскольку добраться до него было возможно, лишь спустившись глубоко в ущелье. Старый Хндзореск просуществовал до середины прошлого века и лишь в начале 1970-х последние его жители переехали в новое село, расположенное над ущельем.

Чем уникален старый Хндзореск?

К заброшенному селу, как и к пещерному городу, ведет опасная канатная дорога. Поскольку его местоположение труднодоступно, а площадь составляет более 3 кв. км в густой поросшей местности, желающих посетить село немного, тем более что оно находится в приграничье, где ведутся работы по линии демаркации. Кроме того, на территории заброшенного села нет туристических указателей, поэтому нужно позаботиться о картах, запасах воды и сотовой связи.