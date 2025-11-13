В Турции возобновится диалог России и Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября прибудет в Турцию с целью оживления мирных инициатив и разблокировки процесса обмена военнопленными. В Анкаре к нему присоединится спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Цель визита: перезапуск стамбульского трека

Владимир Зеленский обозначил главные задачи поездки в Стамбул — "приблизить окончание боевых действий" и добиться возобновления обмена пленными. По его словам, Киев подготовил конкретные предложения для партнеров, которые намерен представить в Анкаре. Речь идет о планах активировать так называемые "стамбульские договоренности" 2022 года, в рамках которых обсуждается освобождение около 1200 украинцев.

Москва, в лице представителя Кремля Дмитрия Пескова, подтвердила, что Россия "остается открытой к переговорам", при этом отметив, что конкретных контактов президента Владимира Путина с турецкими или американскими представителями пока не запланировано. Отправлять в Стамбул для контактов с Зеленским Кремль никого не будет в эти дни.

Роль Турции и оптимизм Фидана

Турция вновь выступает в роли посредника, стараясь восстановить статус площадки для российско-украинского диалога. Глава турецкого МИД Хакан Фидан активно продвигает идею о скором прекращении украинского конфликта и называет нынешний момент "ближайшим к точке перемирия".

"Появится ли в ближайшее время стол для мирных переговоров [по Украине] в Турции? Сейчас мы в это верим. Я верю, что это произойдет в Турции. Это может произойти где-то в другом месте, но я убежден, что уже пришла пора для мира, и он наступит", - сказал он 15 ноября.

Анкара одновременно пытается сохранить баланс между Москвой и Киевом — поставляя Украине гуманитарную помощь и поддерживая коммуникацию с Кремлем. Несмотря на просьбы Трампа отказаться от российской нефти, вводить санкции против Москвы президент Реджеп Тайип Эрдоган не собирается.

Политическая тень Умерова

На фоне визита Зеленского внимание СМИ больше приковано не к урегулированию украинского конфликта, а к фигуре секретаря Совета национальной безопасности и экс-министра обороны Украины Рустема Умерова. На прошлой неделе он внезапно заявил о "переговорах по обмену пленными" в Стамбуле, однако дипломатические источники опровергли факт таких встреч, отметив, что ни турецкая, ни российская стороны не подтверждали их проведение.

Издание Clash Report сообщает, что Умеров находится в Турции и отказывается возвращаться на Украину, где против его возможных соратников разворачивается антикоррупционное расследование. В частности, речь идет о деле бизнесмена Тимура Миндича, близкого к офису президента. По данным украинских СМИ, Миндич оказывал влияние на Умерова в период его работы министром обороны, включая схемы закупки дронов.

Еще до скандала Умеров считался перспективным политиком, имеющим тесные контакты с турецким истеблишментом, включая представителей корпорации Turkcell. Однако некоторые источники упоминали и его возможные связи с движением Фетхуллаха Гюлена, что создает двусмысленное восприятие фигуры Умерова в Анкаре.

Зеленскому хочется вернуть доверие западных союзников после череды коррупционных скандалов, ударивших по имиджу Киева. Так что одной из неформальных целей поездки может быть убеждение Анкары в том, чтобы содействовать возвращению Умерова, чье пребывание за границей усиливает нервозность в киевском истеблишменте.

Предварительный вывод

Визит Зеленского в Турцию символизирует попытку Киева сохранить контроль над дипломатической повесткой — на фоне усталости Запада, коррупционных скандалов и военного тупика. Однако исход миссии во многом зависит от готовности Москвы вновь принять посредничество Анкары и Вашингтона.

Как минимум, дело возвращения Умерова и возобновление стамбульского процесса - вещи друг от друга независимые. Зеленский, например, может убедить главу СНБО приехать на Украину, а переговоры с Россией так и не начнутся. При этом Умеров с точки зрения стамбульского формата - важный человек. Именно он возглавляет украинскую делегацию.