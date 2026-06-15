«Все включено» по-новому: что предлагают изменить в отелях Турции?

Анастасия Жалина

В Турции предложили изменить подход к системе all inclusive, которая уже много лет остается одной из главных особенностей местного курортного отдыха. Гостиницы, работающие по принципу «все включено», предложено разделить на пять категорий в зависимости от уровня обслуживания и набора доступных услуг.

Необходимость изменений объясняют тем, что сегодня под одним обозначением могут работать отели с существенно различающимися условиями проживания. При этом гостиничный бизнес сталкивается с ростом расходов и необходимостью более точно формировать стоимость своих предложений. Новая классификация может сделать гостиничные услуги понятнее для туристов и туроператоров, а самим предприятиям помочь в ценообразовании. Однако пока речь идет только об отраслевой инициативе, которую предлагается разработать совместно с Министерством культуры и туризма Турции.

Предлагаемые изменения системы «все включено»

Инициатива была представлена 27 октября 2026 года на международной туристической выставке Antalya Tourism Fair в Анталье. Член совета директоров турецкой Kilit Group Толга Килит предложил разделить гостиницы, работающие по системе all inclusive, на пять категорий в зависимости от уровня обслуживания: Eco, Eco Plus, средний, высокий и люксовый уровни.

Kilit Group является одним из крупных участников турецкого гостиничного рынка. По словам Килита, в гостиничном бизнесе группы насчитывается 17 отелей, а общая численность сотрудников во всех направлениях ее деятельности составляет около 18 тысяч человек. Как отметил представитель компании, сегодня под общим обозначением all inclusive работают гостиницы с разными стандартами обслуживания. По его мнению, более четкое разграничение таких предложений может облегчить формирование цен, продажи и продвижение гостиничных услуг.

Предлагаемая классификация может помочь точнее обозначать уровень обслуживания и различия между гостиничными предложениями. Килит предложил разрабатывать новую классификацию совместно с Министерством культуры и туризма Турции, используя опыт программы Safe Tourism, введенной во время пандемии COVID-19 для проверки соблюдения санитарных требований и стандартов безопасности в гостиницах.

Таким образом, инициатива предполагает не отказ от all inclusive, а разработку дополнительных стандартов, которые помогут туристам различать гостиничные предложения по уровню обслуживания.

Различия в гостиничных услугах по системе all inclusive

Формат all inclusive получил широкое распространение на турецких курортах в 1990-х и 2000-х годах. Он позволил гостиницам предлагать туристам комплексный отдых с заранее определенной стоимостью проживания, питания, напитков и развлечений. Постепенно система стала важным конкурентным преимуществом Турции на международном туристическом рынке, особенно в сегменте семейного и организованного отдыха. Однако вместе с развитием гостиничной инфраструктуры увеличивалось и разнообразие предлагаемых услуг.

Сегодня отели используют обозначения All Inclusive, Ultra All Inclusive и другие варианты, которые могут существенно различаться по содержанию. Например, в одной гостинице пакет Ultra All Inclusive может включать отдельные импортные напитки и круглосуточное обслуживание в баре. В другой гостинице с аналогичным обозначением импортные напитки и обслуживание в определенные часы могут предоставляться за дополнительную плату. Условия посещения ресторанов с обслуживанием по меню также различаются. При этом одинаковая звездность гостиниц не гарантирует одинакового набора включенных услуг.

В Турции уже действует государственная система классификации отелей по звездам. Она учитывает характеристики гостиничного объекта, инфраструктуру, оборудование и организацию обслуживания. Однако такая классификация не устанавливает единый перечень услуг для каждого варианта all inclusive. Поэтому при выборе гостиницы туристам и туроператорам необходимо отдельно уточнять, какие услуги входят в стоимость проживания. Новая система могла бы дополнить существующую классификацию, сделав содержание гостиничных пакетов более прозрачным.

Экономические причины пересмотра системы all inclusive

Обсуждение новой классификации происходит на фоне роста расходов турецких гостиниц. Система all inclusive предполагает, что значительная часть услуг уже включена в стоимость проживания. Поэтому гостиницам необходимо заранее учитывать затраты на питание, напитки, персонал и содержание инфраструктуры. Из-за инфляции обеспечивать прежний уровень обслуживания без повышения цен становится сложнее.

По данным Турецкого статистического института TÜİK, в сентябре 2026 года годовая инфляция в стране составляла 29,73%, а продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 27,62%. По расчетам Turizm Databank, в сентябре 2026 года годовой рост затрат гостиниц на питание и напитки оценивался в 55,96%, на энергию — в 59,2%, а на персонал — в 49,3%. Рост затрат заставляет гостиницы пересматривать цены и искать способы сохранить качество обслуживания.

На выставке в Анталье Толга Килит также отметил необходимость устанавливать цены, которые позволят гостиницам покрывать растущие расходы, сохранять рабочие места и поддерживать качество услуг. В таких условиях новая классификация может помочь отелям точнее определять стоимость проживания в зависимости от уровня обслуживания и набора включенных услуг. Это также позволит лучше разграничивать предложения для туристов с разным бюджетом.

При этом новая система не обязательно предполагает сокращение услуг. Ее основная цель — сделать различия между гостиничными предложениями более понятными. Однако сама по себе классификация не гарантирует снижения расходов. Ее результаты будут зависеть от установленных требований, ценовой политики гостиниц и спроса со стороны туристов.

Роль системы all inclusive в туристической отрасли Турции

Туризм остается одним из важных источников доходов турецкой экономики. Развитая гостиничная инфраструктура и широкий выбор туристических пакетов поддерживают привлекательность страны для иностранных путешественников. Как свидетельствуют данные TÜİK, в 2025 году доходы Турции от туризма достигли 65,23 млрд долларов, увеличившись на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. В третьем квартале 2026 года, с июля по сентябрь, туристические доходы составили 25,53 млрд долларов. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом количество посетителей, выехавших из Турции, сократилось на 1,6%, до 23,26 млн человек. Средние расходы на одного посетителя, напротив, выросли с 1019 до 1088 долларов. Таким образом, доходы от туризма выросли на фоне сокращения числа посетителей.

Важное место в туристической отрасли занимают пакетные туры, объединяющие несколько услуг в одной поездке. По данным TÜİK, в третьем квартале 2026 года на пакетные туры пришлось около 8,18 млрд долларов, или 32,3% доходов от посетителей.

При этом пакетные туры включают разные форматы отдыха, а не только систему all inclusive. Особенно широко такой формат обслуживания распространен в крупных курортных гостиницах Антальи. Продажа проживания и дополнительных услуг единым пакетом позволяет этим предприятиям заранее планировать закупки, работу персонала и обслуживание туристов. Поэтому изменение системы all inclusive может затронуть не только гостиничный бизнес, но и туроператоров, которые формируют и продают туристические пакеты на зарубежных рынках.

Предыдущие инициативы по классификации all inclusive

Предложение разделить систему all inclusive на несколько уровней не является новым для турецкого гостиничного бизнеса. Еще в 2018 году Ассоциация отельеров Средиземноморья (AKTOB) предложила разделить систему all inclusive на три уровня обслуживания. Основное внимание уделялось ассортименту питания и напитков, включенных в стоимость проживания. Для каждой категории были определены минимальные требования к количеству блюд и разновидностей напитков.

Однако предложенная классификация не стала обязательной, и гостиницы продолжили самостоятельно определять набор услуг, входящих в систему all inclusive. В январе 2024 года председатель AKTOB Каан Кавалоглу вновь предложил разделить all inclusive на три уровня. Он объяснил необходимость изменений тем, что из-за высокой конкуренции гостиницы значительно расширили набор включенных услуг. Новая инициатива Толги Килита предусматривает уже пять категорий вместо трех. Кроме того, предлагается разработать единую систему классификации и сертификации гостиниц с участием Министерства культуры и туризма Турции.

Таким образом, предложение продолжает обсуждение, которое ведется в турецкой гостиничной отрасли уже несколько лет, но предполагает более подробное разделение гостиничных услуг.

Преимущества и риски новой системы all inclusive

Если новая классификация будет введена, туристам может стать проще сравнивать гостиницы и выбирать подходящие условия отдыха. Разделение на категории поможет лучше понимать, какой уровень обслуживания предлагает отель и какие услуги входят в стоимость проживания. Для туроператоров единые стандарты могут упростить подготовку туристических предложений, а гостиницам помочь объяснять различия в ценах и условиях обслуживания. Однако введение новой системы может потребовать дополнительных расходов.

Если классификация будет сопровождаться сертификацией, гостиницам придется подтверждать соответствие установленным требованиям. Для некоторых предприятий это может означать дополнительные затраты на проверки и организацию обслуживания. При этом многое будет зависеть от самих стандартов. Они должны достаточно четко определять различия между категориями, но при этом учитывать особенности работы разных гостиниц. Отдельный вопрос касается стоимости отдыха. Новая система может помочь туристам выбирать предложения в зависимости от своего бюджета, однако пока нет оснований говорить о том, что классификация приведет к снижению или повышению цен. Дальнейшие результаты будут зависеть от требований к гостиницам, расходов на обслуживание и конкуренции на туристическом рынке.

Перспективы новой системы all inclusive

Предложение Толги Килита направлено на более четкое разделение гостиничных услуг по уровню обслуживания. Основная цель инициативы — сделать содержание туристических пакетов понятнее и помочь гостиницам точнее формировать цены. В условиях роста расходов и конкуренции такой подход может помочь отелям предлагать разные варианты отдыха в зависимости от бюджета и потребностей туристов. Для туристов единые категории могут упростить сравнение гостиниц, а для туроператоров — подбор и продажу туристических пакетов. Таким образом, предлагаемая классификация направлена на то, чтобы стоимость отдыха лучше соответствовала набору предоставляемых услуг, а различия между гостиничными предложениями были более понятными.