Как прошел WUF13 в Баку?

Проходящий в азербайджанской столице форум WUF13 подходит к концу. В пятницу пройдут мероприятия, посвященные его официальному закрытию.

В Баку 22 мая завершается 13-й сессия Всемирного форума городов (WUF13), организатором которой выступило правительство Азербайджана совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

В заключительный день форума пройдут круглые столы, посвященные роли коренных народов и женщин в городском развитии. Кроме того, состоятся мероприятия, которые посвящены официальному закрытию WUF13. В частности, запланированы официальная пресс-конференция по итогам форума и церемония закрытия.

В завершение дня состоится церемония спуска флага WUF13.

Ожидается, что сегодня будут подведены итоги дискуссий, проходивших последние пять дней, и определены направления дальнейшего взаимодействия в области городского развития, жилищной политики и устойчивого развития.

В первые два дня WUF13 были проведены совещание министров, Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии о городском благосостоянии и мировом жилищном кризисе. Был открыт также павильон Мехико.

На третий день состоялось подписание меморандума о побратимстве между городами Шуша (Азербайджан) и Трабзон (Турция), а в четвертый прошел ряд сессий, посвященных различным вопросам. В частности, обсуждались следующие темы – урбанизация, инклюзивное городское развитие, жилищная политика и изменение климата. Накануне также было объявлено, что Алматы присоединяется к Декларации о намерениях, касающейся создания "Форума умных городов, устойчивых к изменению климата, СПЕКА".

Напомним, в WUF13 участвуют более 40 тыс делегатов из 182 стран. Форум посвящен теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты".

Итоги WUF13

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подвел итоги проведения XIII сессии Всемирного форума городов в Баку с точки зрения интересов Азербайджана.

"Организация WUF13 в Баку безусловно повысила престиж Азербайджанской Республики, еще раз доказала, что мы способны проводить глобальные международные события, как COP29 в ноябре 2024 года. Впрочем, дело не только в этом, но и в конкретных результатах. Поскольку обсуждались вопросы градостроительства, Азербайджан получил возможность продемонстрировать международному сообществу развитие Баку и городов в регионах", – прежде всего сказал он.

"Также участникам WUF13 была представлена городская тематика, связанная с восстановлением освобожденных территорий. Обсуждалась проблема урбицида, то есть массированного разрушения городов, что происходило в Карабахе и Восточном Зангезуре во время их оккупации Арменией, разбирались вопросы, как с этим справляться в постконфликтный период – кстати, такой опыт может быть полезным в свете продолжающихся конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке", – продолжил Фарид Шафиев.

"Азербайджан за 5,5 лет после победы в Карабахской войне набрал значительный и интересный опыт в комплексном развитии и восстановлении городов, подвергшихся тотальному урбициду. Это и очистка территорий от мин, и строительство не просто отдельной зданий, а всего комплекса инфраструктуры общины – дорог, ЛЭП, водопроводов, школ, больниц, объектов быта и так далее. Так что Азербайджан в WUF13 участвовал не только как организатор, но и как сторона, готовая делиться своим опытом по действительно важной теме городского развития", – подчеркнул глава правления ЦАМО.

"В то же время Азербайджан на WUF13 активно изучал чужой опыт. В частности, у нас есть задачи по органичному развитию Баку с учетом постоянного притока населения в столицу. Необходимо решать проблемы транспорта и водообеспечения, и нам интересно, как их решают в других крупных и растущих городах. Также опыт других стран полезен и для восстановления освобожденных территорий, поскольку города и села в Карабахе и Восточном Зангезуре строятся по новейшим принципам, и мы открыты для изучения передовых технологий. То есть где-то мы можем поделиться своими знаниями, а где мы учимся сами", – заключил Фарид Шафиев.