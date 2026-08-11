Турция приняла закон о национальной солидарности: что изменится в курдском вопросе?

Парламент Турции в ночь на 11 августа одобрил закон "О национальной солидарности и укреплении общественного единства". В Анкаре его называют правовой основой курса "Турция без терроризма".

Новый документ, одобренный турецким парламентом, позволяет отложить уголовное преследование и исполнение наказаний для части лиц, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), но только после подтвержденного разоружения и прекращения деятельности организации.

Закон стал первым крупным законодательным шагом в рамках нового процесса урегулирования отношений Анкары с курдскими боевыми движениями, начавшегося после призыва основателя РПК Абдуллы Оджалана к сторонникам отказаться от оружия и перейти к политическим методам борьбы. В феврале 2025 года Оджалан, находящийся в заключении на острове Имралы, потребовал от организации самороспуска. Позднее РПК заявила о прекращении деятельности, а ее боевики провели символическую церемонию уничтожения оружия в северном Ираке.

Одобренная накануне норма не означает общей амнистии. Власти Турции намеренно избегают этого термина: он вызывает негативную реакцию у значительной части общества, пережившего десятилетия вооруженного конфликта. Речь идет о механизме отсрочки расследований, судебных процессов и исполнения приговоров — с возможностью отменить послабления, если человек вновь будет причастен к террористической деятельности.

Как будет работать закон?

Закон начнет действовать только после того, как турецкие силовые структуры подтвердят самороспуск РПК/КСК и сдачу всего оружия. Затем решение Совета национальной безопасности должно быть опубликовано в официальной газете. После этого у желающих будет шесть месяцев, чтобы лично подать заявление в прокуратуру или уполномоченный орган. Автоматического освобождения не предусмотрено.

Для ряда связанных с РПК обвинений расследование и исполнение приговоров могут быть отложены на пять или десять лет. Если за это время человек не совершит нового террористического преступления, дело закроют, а наказание признают отбытым. Однако закон не распространяется на осужденных за умышленные убийства и на часть лиц с пожизненными сроками, включая Абдуллу Оджалана.

Оджалан остается вне закона

Вопрос непосредственно об Оджалане остается самым чувствительным элементом политического процесса. Турецкие власти подчеркивают, что его освобождение в тексте закона не предусмотрено. Вице-президент республики Джевдет Йылмаз прямо заявил, что дело лидера РПК "не входит в сферу действия этого закона", хотя допустил, что Оджалан может внести вклад в мирный процесс.

Для самой РПК это принципиальная проблема. Представители организации предупреждали, что многие положения закона могут остаться "мертвой буквой", если Оджалан не будет освобожден. Анкара, в свою очередь, стремится отделить вопрос разоружения и возвращения рядовых участников к гражданской жизни от судьбы основателя организации, отбывающего пожизненное заключение уже 27 лет.

По данным издания France 24, ссылающегося на турецких депутатов, на первом этапе действие закона может затронуть около 3,5 тыс связанных с РПК заключенных — примерно треть от общего числа таких лиц в турецких тюрьмах. Но реальное число будет зависеть от решений судов, характера обвинений и выполнения условия о полном разоружении.

Оценки турецких СМИ

Голосование в парламенте показало широкую, хотя и не полную поддержку закона. Документ был принят 467 голосами "за", при 87 голосах "против" и семи воздержавшихся, еще два голоса были признаны повторными. Газета Dünya акцентировало внимание прежде всего на юридическом содержании: запуск механизмов отсрочки возможен лишь после подтвержденной сдачи оружия и публикации решения Совета национальной безопасности. Издание подробно описывает условный характер меры: "Если в течение срока отсрочки будет совершено одно из террористических преступлений, решение об отсрочке отменяется, а расследование или судебное преследование продолжается". Иными словами, закон предлагает не безусловное прощение, а испытательный период, в течение которого государство сохраняет рычаги контроля.

Газета Türkiye, близкая к национально-консервативной части общества, дала событию более торжественную оценку. В заголовке она назвала голосование "соглашением века", а сам закон — историческим шагом. Автор пишет, что "Турция вчера сделала важный шаг на пути полного избавления от террора, который более 40 лет был словно оковами на ее ноге". При этом подчеркивается, "закон не будет применяться немедленно". Газета обращает внимание, что срок подачи заявлений начнется только после решения Совета национальной безопасности, подтверждающего самороспуск организации и сдачу вооружений. Это ключевая оговорка для турецкой власти, которая хочет показать избирателям, что государство не идет на уступки боевикам и РПК до выполнения главного требования — окончательного отказа от вооруженной борьбы.

Конец курдской проблемы или временная пауза?

Для президента Реджепа Тайипа Эрдогана закон может стать заметным политическим ресурсом на будущих выборах. Если процесс приведет к реальному прекращению насилия, власти смогут представить его как результат сильной государственной политики, а не как компромисс с РПК. Особенно важна поддержка со стороны лидера Партии национального движения Девлета Бахчели, поскольку именно он являетсяодним из главных инициаторов и авторов процесса примирения с РПК.

Председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш после голосования заявил, что "в прошлом году мы приоткрыли дверь на пути к Турции без терроризма, а сегодняшнее решение эту дверь открыло". Бахчели же ограничился короткой, но символичной фразой: "Пусть будет во благо".

Однако главный политический риск состоит в том, что ожидания сторон остаются разными. Для Анкары первична ликвидация вооруженной структуры РПК. Для курдских политиков и сторонников организации важны дальнейшие шаги: расширение гражданских прав, политическая интеграция и решение вопроса Оджалана. Если эти противоречия не будут сняты, закон может стать не началом устойчивого примирения, а лишь временной паузой в многолетнем конфликте.