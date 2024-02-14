Три сценария конфликта в Газе

Двусмысленные заявления арабских лидеров могут ускорить операцию Израиля в Рафахе, но ставки высоки.

Война на Ближнем Востоке, в частности в Палестине, продолжается. ЦАХАЛ контролирует почти весь сектор Газа. Последним оплотом местного населения остался город Рафах на границе с Египтом, где сконцентрировались порядка 1,5 млн человек. По информации властей Израиля, там же осели четыре бригады ХАМАС.

Мировые СМИ и лидеры региональных стран предупреждают о том, что взятие Рафаха приведет к "гуманитарной катастрофе". Но кабинет Биньямина Нетаньяху полон решимости довести операцию до конца. Если ХАМАС не выдаст всех израильских заложников, то, по словам экс-министра обороны Израиля Бенни Ганца, наступление на Рафах начнется в священный месяц Рамадан 10 марта. По информации Times of Israel, Нетаньяху, наоборот, хочет успеть провести операцию до начала Рамадана, чтобы не вызвать гнев мусульманских стран.

Оккупация Рафаха с точки зрения Израиля решает три задачи. Во-первых, она позволяет вернуть заложников в ходе контртеррористических мероприятий. Во-вторых, ЦАХАЛ может изгнать полностью ХАМАС из его последнего укрытия в секторе Газа. И в-третьих, Израиль установит контроль над всей территорией Палестины. Нетаньяху уже дал понять, что он не выведет войска ни из каких районов Палестины и не допустит создания палестинского государства.

Все мировое сообщество разными методами пытается отговорить Нетаньяху от опасной затеи. Однако наибольшее влияние на него оказывают ближайшие союзники из Соединенных Штатов. Американские СМИ все чаще выдают инсайды о конфликте между Джозефом Байденом и Биньямином Нетаньяху. Издание Politico пишет, что Байден "в частном порядке называл израильского премьер-министра "чертовым плохим парнем"". Официально же Байден предостерег Тель-Авив от повторения ошибок США: "Я предостерегаю: хотя вы чувствуете гнев, пусть он вас не поглотит. После терактов 11 сентября мы в США были в ярости. Пока мы добивались справедливости и получили ее, мы также совершили ошибки".

Высокопоставленные чиновники Белого дома также пытаются повлиять на Нетаньяху. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби предупредил о том, что операция в Рафахе может обернуться катастрофой. США прозрачно намекают на возможность признания Палестины. Вице-президент Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности заявила о необходимости создания "двух государств". Байден также выпустил меморандум о национальной безопасности, по которому получатели американского оружия не должны препятствовать оказанию гуманитарной помощи.

К давлению на Израиль подключатся и европейцы. Ранее мы сообщали о заявлениях лидеров Франции, Германии и Европейского союза. Пару недель назад Британия также обозначила готовность признать Палестину. Страны НАТО и ЕС опасаются за свои торговые и нефтяные поставки, идущие через Красное море, где их терроризируют хуситы. Накануне те атаковали еще одно британское судно. Стратегически военные действия Израиля портят отношения Запада со всеми странами Ближнего Востока.

Региональные державы, с одной стороны, демонстрируют исламскую солидарность. Переговоры ведутся не только между странами ЛАГ, но и Саудовской Аравией и Ираном на уровне МИД, и президентами Турции и Египта в ходе недавнего визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Каир. Саудовская Аравия и Турция говорят, что ответственность за катастрофу в Рафахе ляжет целиком и полностью на Запад.

В то же время отдельные месседжи арабских государств подтачивают уверенность в том, что исламские страны смогут остановить Израиль. Глава МИД Египта Самех Шукри сначала опроверг слухи о готовности Каира разорвать Кэмп-Дэвидские соглашения, а затем в Мюнхене намекнул на возможность создания буферной зоны, "если необходимо", для беженцев из Газы. Шукри также обвинил ХАМАС в расколе Палестины, отметив, что организация не представляет всех палестинцев. Саудовские власти дают понять, что процесс нормализации с Израилем продолжится сразу по окончании войны в Палестине.

Нетаньяху лично заинтересован в проведении операции, чтобы снять с себя обвинения за провал 7 октября прошлого года, когда ХАМАС атаковал Израиль и взял израильтян в заложники. "Если мы не начнем атаку на Рафах, мы проиграем войну", - говорит премьер. Еще шире он рассчитывает в ходе операции уничтожить ХАМАС навсегда, а в более широком смысле закрыть палестинский проект.

Давление Байдена и союзников не может не беспокоить кабинет Нетаньяху. Однако отсутствие ясности по возможной реакции среди арабских соседей, не готовых воевать с Израилем, может вселить в руководство Израиля уверенность в том, что его операция в Рафахе останется все же безнаказанной. Эту же уверенность усиливает раскол между ХАМАС и Палестинской национальной автономией (ПНА). Последняя недавно раскритиковала ХАМАС за неготовность признавать Израиль.

Дальнейших сценариев развития три. Первый - Израиль под давлением США отказывается от наступления при условии выдачи заложников. Второй - Израиль, игнорируя международное сообщество, входит в Рафах и выбивает оттуда ХАМАС. Третий - арабские посредники (Египет, Иордания, Катар) добиваются эвакуации хамасовцев из Газы и учреждают там альтернативное правительство при участии ПНА в обмен на прекращение боевых действий со стороны ЦАХАЛ.

Какой сценарий реализуется в конечном счете, узнаем ближе к 10 марта.