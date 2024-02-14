Вестник Кавказа

Израиль может начать операцию в Рафахе после Рамадана - СМИ

Израиль может начать операцию в Рафахе после Рамадана - СМИ
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
СМИ сообщили о возможной операции армии Израиля в Рафахе. По заявлениям портала Axios, операция ЦАХАЛ в городе в секторе Газа может начаться в середине апреля.

Портал Axios со ссылкой на источники из Израиля и США сообщил о планах израильской армии начать операцию в городе Рафах в секторе Газа.

Издание пишет, что для этого потребуется много времени. Там заявили, что операция ЦАХАЛ в Рафахе может начаться в середине апреля после завершения месяца Рамадан.

Ранее израильское руководство сообщило, что Тель-Авив готовит операцию в Рафахе, где, по данным военных страны, остаются батальоны ХАМАС.

Напомним, месяц Рамадан в этом году начнется 11 марта и завершится 9 апреля. На следующий день мусульмане отпразднуют Ураза-байрам.

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