Израиль может начать операцию в Рафахе после Рамадана - СМИ

СМИ сообщили о возможной операции армии Израиля в Рафахе. По заявлениям портала Axios, операция ЦАХАЛ в городе в секторе Газа может начаться в середине апреля.

Портал Axios со ссылкой на источники из Израиля и США сообщил о планах израильской армии начать операцию в городе Рафах в секторе Газа.

Издание пишет, что для этого потребуется много времени. Там заявили, что операция ЦАХАЛ в Рафахе может начаться в середине апреля после завершения месяца Рамадан.

Ранее израильское руководство сообщило, что Тель-Авив готовит операцию в Рафахе, где, по данным военных страны, остаются батальоны ХАМАС.

Напомним, месяц Рамадан в этом году начнется 11 марта и завершится 9 апреля. На следующий день мусульмане отпразднуют Ураза-байрам.