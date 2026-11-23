В США сообщили о рекордном транзите нефти через Ормузский пролив за неделю. Впервые с начала конфликта с Ираном за неделю было перевезено 108 млн баррелей нефти.

За неделю через Ормузский пролив было перевезено 108 млн баррелей нефти, это максимум с начала конфликта США с Ираном, говорится в сообщении представителя американской администрации, передает телеканал Al Hadath.

"За минувшую неделю через Ормузский пролив удалось транспортировать рекордный объем нефти из стран Персидского залива под контролем американских сил, дислоцированных в регионе"

– администрация США

За неделю по проливу перевезли 108 млн баррелей нефти – такие показатели зафиксированы впервые с 28 февраля, когда стартовала война США и Израиля против Ирана.

Чиновник сообщил также, что Вашингтон "работает над тем, чтобы предотвратить доставку в Иран передовых компонентов по сухопутным маршрутам", по его словам Исламской Республике не удастся преодолеть блокаду США.

Отметим, что в КСИР сообщили, что за последние несколько часов в проливе подорвались три нефтетанкера, и американская поддержка с воздуха их не спасла.

Насколько восстановился рынок?

Заместитель директора МИЭП МГИМО, главный редактор портала Инфотэк Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что 108 млн баррелей в неделю – все еще недостаточный объем для восполнения дефицита на нефтяном рынке, и тем не менее подобные новости внушают трейдерам оптимизм.

"Сами эти объемы не оказывают решительного воздействия на дефицит, сложившийся на данный момент. Однако сообщения о рекордах вывоза нефти из Персидского залива, безусловно, влияют на нефтяные котировки – дело в том, что в кризисных условиях, как сейчас, усиливается роль ожиданий рынка. Если в спокойные времена цены определяются в первую очередь фундаментальными факторами – баланс спроса и предложения, себестоимость производства, себестоимость доставки и так далее – то сейчас трейдеров интересует, какими могут быть предложение и спрос в ближайшее время. Всякая новость о новом рекорде в Ормузском проливе снижает цены на фьючерсы", - прежде всего сказал он.

"Логика США, информирующих о таких рекордах ясна: они выстраивают информацию так, чтобы внушить рынку оптимистические ожидания. Содержательно информация о 108 млн баррелей, выведенных из Персидского залива за неделю, означает, что в день выходит порядка 15,5 млн баррелей, в то время как до конфликта проходило более 20 млн баррелей, то есть на самом деле США не могут обеспечить проход судов в доконфликтном количестве. Но упор делается именно на рекорд. Объективно ситуация говорит о том, что не стоит ждать не только избытка предложения, но и скорой нормализации на нефтяном рынке, но субъективно она преподносится так, что это убеждает трейдеров в позитиве, и цены снижаются", - продолжил Александр Фролов.

Экономист подчеркнул, что США публикуют подлинную статистику. "Маловероятно, чтобы американские источники выдавали ложные данные, поскольку их все-таки можно проверить. При этом они используют верную статистику для того, чтобы представлять положение дел в максимально удобном для США виде: танкеры попадают под атаки и горят, но рекорды все равно ставятся. С этой целью выбирается наиболее позитивно выглядящий период времени, в который был поставлен очередной рекорд. Скажем, за весь ноябрь такую статистику они не показывают, поскольку она уже не столь позитивная. Сколько баррелей нефти прошло через Ормузский пролив при американском содействии в течение месяца, а лучше с начала осени, неизвестно", - отметил он.

"Напомню, что с начала сентября США информируют, что полностью контролируют Ормузский пролив и нефтяной трафик из Персидского залива в открытое море растет. В целом, это правда – есть и контроль, и рост трафика. Но они не подводят итоги трехмесячного вывоза нефти через Ормузский пролив. Можно предположить, что за три месяца статистика не столь позитивная, поэтому она не публикуется. Таким образом, доверять самим по себе данным, предоставляемым США, можно, но не интерпретациям этих данных", - заключил Александр Фролов.