Анастасия Жалина

В ноябре 2026 года правительство России уточнило перечень дефицитных видов полезных ископаемых, отнеся титан к категории редких металлов. Как устроена титановая промышленность России, где расположены основные месторождения и какие проекты планируется реализовать в ближайшие годы?

Россия располагает значительной сырьевой базой титана и входит в число крупнейших производителей этого металла. Вместе с тем развитие отрасли связано не только с добычей руды, но и с ее переработкой, производством концентратов и выпуском готовой продукции.

Значение титана для промышленности

Титан относится к металлам, широко используемым в промышленном производстве. Его ключевые характеристики — высокая прочность, сравнительно небольшой вес и устойчивость к коррозии. Благодаря этим свойствам титан применяется в авиастроении, судостроении, энергетике, химической промышленности и машиностроении. В авиации титановые сплавы используют при изготовлении деталей двигателей, элементов конструкции самолетов и других узлов, которые должны выдерживать значительные нагрузки. В судостроении и химической промышленности востребована устойчивость металла к воздействию воды и агрессивных веществ. В медицине из титана изготавливают имплантаты, протезы и хирургические инструменты.

Однако титановая промышленность не ограничивается производством металла. Значительная часть добываемого в мире титанового сырья используется для получения диоксида титана — соединения, которое широко применяется в качестве белого пигмента при производстве красок, пластмасс, бумаги и других материалов. По данным Российской академии наук, на производство пигментного диоксида титана приходится около 90–95% мирового потребления титанового сырья.

Таким образом, титановое сырье имеет большое значение как для металлургии, так и для химической промышленности.

Запасы титана в России

По информации Минприроды от 11 ноября 2026 года, балансовые запасы титана в стране оцениваются в 597 млн тонн. В октябре 2026 года Минприроды сообщало, что по запасам титана Россия занимает третье место в мире после Китая и Австралии.

Основные месторождения расположены в Республике Коми, Мурманской и Амурской областях, Забайкальском крае, а также в других регионах страны. Особое место занимает Республика Коми, где расположены Ярегское и Пижемское месторождения.

Согласно обновленной в октябре 2026 года стратегии социально-экономического развития Республики Коми, на регион приходится около половины российских запасов титана.

Значительные запасы также сосредоточены в Мурманской области.

Титан присутствует как попутный компонент в рудах месторождений Хибинской группы и Ловозерского месторождения. Кроме того, в регионе расположено месторождение Юго-Восточная Гремяха, содержащее железотитановые руды.

Еще одним крупным регионом по запасам титана является Забайкальский край. Здесь находятся Чинейское и Кручининское месторождения. Их руды содержат титан, железо и другие компоненты, однако промышленное освоение требует применения специальных технологий переработки.

В Челябинской области находится Медведевское месторождение, а в Амурской области — Большой Сэйим. Оба месторождения содержат железо-титановые руды.

Добыча титанового сырья

Одним из производителей титанового сырья является Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит» в Томской области, входящий в структуру «Росатома». Предприятие разрабатывает Туганское месторождение ильменит-циркониевых песков (песков, содержащих минералы титана и циркония). Из них получают, в частности, ильменитовый концентрат — обогащенное титаносодержащее сырье для дальнейшей промышленной переработки. В 2026 году рассматривались планы дальнейшего расширения производства. Осенью у предприятия возникли сложности со сбытом продукции, однако в начале ноября руководство сообщило, что подготовка к консервации комбината не ведется.

В Амурской области Байкало-Амурская горнорудная корпорация разрабатывает Куранахское месторождение железо-титановых руд. По данным регионального Минприроды, в 2025 году здесь добыли 1,425 млн тонн руды и произвели около 316 тыс. тонн титаномагнетитового и ильменитового концентратов. Это продукты обогащения руды, содержащие минералы железа и титана. В первом полугодии 2026 года добыча руды составила 276,4 тыс. тонн.

Еще одно предприятие работает в Мурманской области. Ловозерский горно-обогатительный комбинат, входящий в структуру «Росатома», добывает лопаритовую руду. Лопарит — минерал, содержащий титан, редкоземельные металлы, ниобий и тантал. Получаемый концентрат используется для дальнейшего производства нескольких видов металлов и их соединений. В 2025 году предприятие выпустило 5,8 тыс. тонн лопаритового концентрата, более чем вдвое превысив показатель предыдущего года. В 2026 году на комбинате продолжилась модернизация производственных мощностей.

Производство металлического титана

После добычи и обогащения титанового сырья начинается следующий этап — производство металла. Сырье проходит несколько стадий переработки, в результате которых получают титановую губку — пористый металл, служащий основой для дальнейшего производства. Затем губку переплавляют в слитки из титана и его сплавов. Впоследствии из них изготавливают листы, трубы, прутки и другие изделия, которые используются в различных отраслях промышленности.

Россия входит в число крупнейших мировых производителей титановой губки. По оценке Геологической службы США, в 2025 году производство титановой губки в России составило около 25 тыс. тонн против 33 тыс. тонн годом ранее. По этому показателю страна занимала третье место в мире после Китая и Японии. Китай произвел около 260 тыс. тонн, Япония — 53 тыс. тонн. Общемировой выпуск составил примерно 370 тыс. тонн. Таким образом, на Россию приходилось около 7% мирового производства титановой губки.

Крупнейшим российским производителем металлического титана и изделий из него является корпорация «ВСМПО-АВИСМА». Производство организовано на двух основных площадках. В Березниках Пермского края предприятие «Ависма» выпускает титановую губку, а также магний и продукцию на его основе. В Верхней Салде Свердловской области полученную титановую губку перерабатывают в слитки и сплавы, из которых затем производят готовую металлопродукцию. По итогам 2025 года корпорация «ВСМПО-АВИСМА» реализовала 19,4 тыс. тонн титановой продукции. В первом полугодии 2026 года продажи составили 8,1 тыс. тонн, что на 13% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Помимо традиционного производства металла и титановых сплавов, компания развивает новые технологии переработки. В ноябре 2026 года на международной промышленной выставке «Металл-Экспо» корпорация представила титановые порошки для 3D-печати, а также детали для авиационной промышленности, прошедшие дополнительную механическую обработку.

Новые проекты по добыче титана

Одним из перспективных проектов российской титановой промышленности является освоение месторождения «Центральное» в Тамбовской области. 12 ноября 2026 года региональные власти и компания «Сегмент», входящая в горно-металлургическую группу «Ареал», представили планы разработки Восточного участка месторождения. Проект предусматривает проведение геологоразведочных работ и строительство горно-обогатительного комбината для производства титановых и циркониевых концентратов. Начало строительства запланировано на 2028 год, а поэтапный запуск предприятия — на 2029–2031 годы. Проектная мощность первой очереди по добыче минеральных песков составит 3,7 млн тонн в год. Добычу предполагается вести открытым способом, а для обогащения песков использовать методы разделения минералов по их физическим свойствам без применения химических реагентов.

Проект также предусматривает замкнутую систему водооборота и последующую рекультивацию земель. После завершения добычи отработанные участки планируется восстанавливать для дальнейшего сельскохозяйственного использования. В ноябре 2026 года власти Тамбовской области также объявили о создании общественного совета, который будет рассматривать вопросы экологической безопасности при подготовке и реализации проекта.

Перспективы титановой промышленности России

В ближайшие годы развитие титановой отрасли будет связано с освоением новых месторождений, расширением добычи и модернизацией действующих предприятий. Не менее важное значение имеет и дальнейшее развитие технологий переработки. Некоторые российские месторождения содержат руды, для промышленного использования которых необходимы специальные технологические решения. Россия обладает богатыми запасами титана и развитой промышленной базой для его переработки. При этом наряду с отечественным сырьем предприятия используют и импортные поставки. Развитие отрасли будет зависеть от экономической эффективности новых проектов, возможностей переработки различных видов руд и спроса на готовую продукцию.