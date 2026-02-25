Тень Саддама бродит по Кувейту

Вторжение армии Ирака в Кувейт 2 августа 1990 года под руководством Саддама Хусейна стало одним из ключевых событий в истории Ближнего Востока. Иракского диктатора уже нет, но территориальный спор вновь дал о себе знать.

Причины конфликта

Своего пика территориальный диспут достиг в начале 90-х годов XX века. Ирак под руководством Саддама Хусейна обвинил Кувейт в экономическом саботаже. Основные претензии касались перепроизводства нефти Кувейтом: якобы последний обваливал цены на нефть и занимался кражей "черного золота" с приграничного месторождения Румайла, то есть буквально бурил скважины под углом в иракскую сторону.

"Кувейт незаконно добывает нефть из спорного района Румайла", — заявил Саддам Хусейн 17 июля 1990 года, обвиняя арабских соседей в сговоре. При этом сами власти Ирака называли Кувейт "19-й провинцией".

Реальные причины иракской агрессии были связаны с тем, что Ирак не смог одержать победу в войне против Ирана и понес огромные потери из-за ирано-иракской войны (1980–1988 годы). Долг Ирака перед Кувейтом составил $14 млрд. Геополитические причины были связаны с задачей укрепления доступа Багдада к водам Персидского залива. Саддам хотел одержать легкую победу и взять под контроль порядка 10% мирового запаса нефти.

Ход событий 1990-1991 годов

2 августа 1990 года 100-тысячная иракская армия вторглась в Кувейт, захватив его за два дня. Эмир Джабер ас-Сабах бежал в Саудовскую Аравию. Ирак объявил Кувейт своей провинцией, установив марионеточное "правительство свободного Кувейта". Саддам подавал антикувейтскую акцию как "помощь восстанию против коррумпированного режима".

Мир, вопреки ожидания Хусейна и ложным сигнала США, отреагировал жестко. Уже 2 августа ООН приняла резолюцию 660 с требованием вывода войск, а 6 августа ввела санкции (резолюция 661). Коалиция из 34 стран под эгидой США (операция "Щит пустыни") собрала 956 тыс солдат. 17 января 1991 года началась "Буря в пустыне". Американская авиация быстро уничтожила иракскую инфраструктуру, 24 февраля стартовало наземное наступление, которое освободило Кувейт за 100 часов. Ирак потерял 20–50 тыс убитыми и 75 тыс пленными; у западной коалиции погибло всего 379 человек. От безысходности и в качестве мести Саддам поджег 700 нефтяных скважин, вызвав экологическую катастрофу.

После победы ООН демаркировал границу Ирака и Кувейта резолюцией 833 (1993). При этом морские зоны Хор-Абдулла остались спорными.

Большинство стран осудило Ирак. США во главе с Джорджем Бушем-старшим усмотрели в действиях Ирака угрозу мировому нефтяному рынку и непосредственно Саудовской Аравии: "Это не просто региональный инцидент", - говорил Буш. СССР, Лига арабских государств (кроме Иордании, Йемена и Палестины) и ООН поддержали санкции против Багдада. Президент Египта Хосни Мубарак пытался посредничать, но безуспешно. По его словам, "Ирак согласился на переговоры, но вторгся".

В то же время президент Йемена Али Абдалла Салех заявил в Багдаде: "Кувейт — это иракская земля". Ирак пытался представить агрессию как "освобождение", но не смог добиться задуманного.

Современный виток: спор 2026 года

В январе-феврале 2026 года территориальный спор вновь дал о себе знать. 21 февраля 2026 года МИД Ирака подал в ООН обновленные координаты морских границ по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Кувейт расценил это как нарушение суверенитета, особенно над зонами Фашт Аль-Каид и Фашт Аль-Эйдж в Хор-Абдулле — ключевом пути к Персидскому заливу.

Хор-Абдулла делит кувейтские острова Бубиян-Варба и иракский полуостров Эль-Фао. Сухопутная граница определена ООН в 1993 году, но морская не делимитирована. Предоставленные Багдадом новые координаты территорий Ирака с точки зрения Кувейта являются посягательством на кувейтские воды и угрожают судоходству в регионе.

Территориальный спор для обеих стран травматичен. С одной стороны, Ирак в 40 раз больше Кувейта, и вспоминая историю, может в теории попытаться применить силу. С другой стороны, Кувейт - важный инвестор в иракскую экономику. Тем не менее, морские границы остаются раздражителями в двусторонних отношениях.

Реакции других стран

Совет сотрудничества арабских государств персидского залива (ССАГПЗ) выразил солидарность с Кувейтом. "Полная солидарность, координаты нарушают суверенитет Кувейта", говорится в заявлении МИДов стран союза от 23 февраля. Бахрейн призывает Ирак к ответственности и уважению международного права. ОАЭ "поддержал права Кувейта" по подписанным соглашениям и демаркации. Саудовская Аравия выразила "глубокую озабоченность". Оман попытался быть доброжелательным к обеим сторонам конфликта и призвал сохранить "братские связи и добрососедство".

Генсек ССАГПЗ Джассим Аль-Будайви потребовал, чтобы Ирак, отозвал новые карты, "чтобы не подорвать сотрудничество".

Другие страны стараются явно не выражать свою солидарность ни с Кувейтом, ни с Ираком. Говоря объективно, несмотря на свои размеры и военные возможности, Багдад едва ли сможет заручиться международной поддержкой, и любая военная акция не сойдет с рук Ирака, так же как это было при Саддаме Хусейне.

Китай будет нейтрален. России не до Ирака и Кувейта. Иран, который имеет влияние на Ирак, вряд ли хотел бы укреплять своего старого соперника, да и не в состоянии заступиться за Багдад, когда сам находится перед угрозой агрессии США. Страны Залива полностью солидарны с Кувейтом.

При негативном развитии ситуации Ирак будет изолирован экономически почти всеми арабскими странами. Что касается США, то сейчас отношения с ними у Ирака натянуты из-за попытки возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра.