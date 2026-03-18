Тегеран потребовал от Абу-Даби компенсации за удары США

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран добивается от Абу-Даби возмещения ущерба за использование их территории американскими военными для атак.

Иран требует от ОАЭ компенсации за ущерб из-за ударов, нанесенных США по Исламской Республике с территории Эмиратов. Об этом сообщил постоянный представитель страны при ООН Саид Иравани в письме генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу.

"Противоправные действия Объединенных Арабских Эмиратов на международной арене повлекли за собой их международно-правовую ответственность и требуют возмещения ущерба, включая выплату компенсации за все материальные и нематериальные убытки, причиненные Ирану"

- Амир Саид Иравани

Напомним, что 28 февраля американские и израильские войска атаковали Исламскую Республику. Ракетные налеты привели к гибели Али Хаменеи и руководства страны, после чего КСИР ударил по базам США в соседних государствах.

Резкое обострение ситуации стало причиной организации саммита в Саудовской Аравии. По итогам этой встречи главы министерств иностранных дел 12 арабских и исламских стран назвали нанесенные удары по странам Персидского залива неоправданными и подтвердили законное право на самооборону.

Чего хочет Иран от Персидского залива?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал текущий подход Ирана к контактам со странами Персидского залива, чьи энергетические объекты он атакует после ударов Израиля по месторождению Южный Парс.

"Иран не настроен на конфронтацию со странами Персидского залива, он обороняется от агрессии, которая в том числе осуществляется с территории стран Персидского залива. Тегеран прямо об этом говорит и основывает на этом свой подход. До агрессии США и Израиля против Исламской Республики 28 февраля КСИР не наносил удары по американским объектам в соседних странах, и говорить о том, что Иран совершает не спровоцированную агрессию по отношению к соседним государствам, в полной мере мы не можем", - прежде всего сказал он.

"С другой стороны, это попытка так или иначе подвигнуть эти государства начать активные действия по прекращению агрессии против Ирана с их территорий. В идеале, конечно, в Тегеране хотели бы вывода всех иностранных военных баз и объектов – не только американских, но и французских и британских – с территории Ирака, Кувейта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Омана. В этом контексте Тегеран выстраивает свою внешнеполитическую линию", - сообщил Турал Керимов.

"У Исламской Республики нет ни малейшего интереса в войне со своими соседями. Если начнется действительно масштабная война с участием всех видов и родов войск, с использованием всех оставшихся возможностей со стороны Ирана и со стороны арабских монархий Персидского залива, то это будет война на взаимное уничтожение. Другого результата у нее быть не может. Так что ни Тегеран, ни страны Залива не заинтересованы в войне друг против друга", - подчеркнул востоковед.

Что будет делать Персидский залив?

Советник "Россия сегодня" обратил внимание на критическую ситуацию в странах Персидского залива в связи с ударами Ирана по их гражданским и экономическим объектам. "У стран Персидского залива — ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт – буквально нет стратегической глубины: все их ключевые объекты жизнеобеспечения государства или расположены вдоль побережья Персидского залива, или сконцентрированы в достаточно плотных кластерах, то есть нанести им ущерб очень легко. Удары, которые наносятся по их объектам, влияют абсолютно на все сферы жизни в этих странах. Американские войска не обеспечивают им обороноспособность, так что ущерб нарастает и достигает критических масштабов", - пояснил он.

"Этот ущерб будет еще очень долго сказываться на развитии стран Персидского залива, на их репутации и имидже тихой финансовой гавани для аккумуляции глобальных финансов, на статусе туристического логистического хаба и центра развития новейших технологий. Период бурного развития монархий Персидского залива в лучшем случае поставлен на паузу на ближайшие годы, и это не может не беспокоить их", - отметил востоковед.

"Однако страны Залива будут стараться до последнего не вступать в масштабную войну с Ираном. Иначе ночной удар Ирана по крупнейшему в мире заводу по производству СПГ в Катаре и саудовским НПЗ окажется достаточно простой и неполноценной демонстрацией иранских военных возможностей. Они ни в коем случае не хотят провоцировать Иран собственными военными акциями, которые приведут к тому, что КСИР будет наносить удары по всем возможным целям и всеми возможными средствами, поскольку в Тегеране это могут посчитать войной на уничтожение", - заключил Турал Керимов.