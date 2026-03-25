У Белого дома есть 4 сценария завершения иранской войны

СМИ сообщают о том, что в настоящее время американский Пентагон рассматривает несколько вариантов "окончательного удара" по территории Ирана, в том числе массированную бомбардировку и проведение сухопутной операции.

Соединенные Штаты сейчас готовятся нанести "окончательный удар" по Ирану, его варианты уже активно разрабатываются в американском Пентагоне. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Уточняется, что окончательное решение пока не принято и ждет согласование с главой США Дональдом Трампом.

Согласно источникам, в настоящее время существует четыре варианта такого "окончательного удара".

Во-первых, вторжение или блокада острова Харг, где сосредоточен весь экспорт иранской нефти.

Во-вторых, вторжение на остров Ларак, на котором располагаются иранские бункеры, боевые катера и с помощью этого форпоста Тегеран фактически укрепляет контроль над Ормузским проливом.

Также источники называют захват стратегически важного острова Абу-Муса, а также остальных островов, расположенных недалеко от западного входа в пролив, сейчас находящихся под контролем Ирана, в качестве третьего варианта.

Четвертым сценарием развития событий в Иране, согласно Axios, является полная блокировка или захват судов, экспортирующих иранскую нефть на востоке Ормузского пролива.

Кроме того, как сообщают источники, в Пентагоне думали и о наземных операциях вглубь территории ИРИ. Американские военные готовы к еще большей эскалации в случае, если переговорный процесс с Тегераном не будет иметь результата.

При этом, пишет Axios, Пакистан, Египет и Турция все еще пытаются проявлять дипломатические усилия для встречи Ирана и США.

"Но проблема в недоверии. Командиры Корпуса стражей исламской революции настроены очень скептически. Но посредники не сдаются"

– источник

Вашингтон все же не отрицает возможность проведения встречи по урегулированию конфликта несмотря на то, что ранее Тегеран отверг первоначальный список требований США.

Почему США сфокусировались на островах?

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал причины выбора иранских островов в качестве локации наземного вторжения ВС США и вероятные перспективы этих сценариев.

Ключом здесь является остров Харг, поскольку это важнейший нефтяной терминал Ирана с крупными нефтехранилищами – он используется иранскими экспортерами для отгрузки добываемой в стране нефти на танкеры. Фактически цель США в том, чтобы взять Харг под американский контроль, чтобы тем самым лишить Иран возможности экспортировать нефть и, следовательно, получать доходы за этот счет", - прежде всего сказал военный аналитик.

"Захват острова Харг представляется сейчас Дональду Трампу ключевым элементом принуждения Ирана к принятию американских условий завершения боевых действий. Время работает против 47-го президента США – у него впереди промежуточные выборы в Конгресс, нужно торопиться. Поскольку операция, начатая 28 февраля, пошла по неблагоприятному для американцев сценарию, то продолжение боевых действий будет угрожать Республиканской партии тем, что она лишится в ходе промежуточных выборов большинства в Конгрессе. Это автоматически приведет к выдвижению против Трампа процедуры импичмента в рамках внутриполитической борьбы в США", - обратил внимание Игорь Коротченко.

"Поэтому сейчас в Вашингтоне и рассматриваются все возможные варианты, как быстро завершить иранский конфликт с удовлетворительным для Администрации Трампа результатом. Между тем новое руководство в Тегеране не идет ни на какие предложения, которые выдвигает Трамп – в Исламской Республике есть понимание, что соглашаться с США ни в чем нельзя, так как американцы в очередной раз обманут. Поэтому для Трампа остается вариант набросить экономическую удавку на шею Ирана и затянуть ее. В связи с этим первоочередным сценарием развития события представляется захват острова Харг", - сообщил главный редактор "Национальной обороны".

Однако операция на иранских островах может только ухудшить итоги иранской войны для Администрации Трампа. "Во-первых, Иран уже предупредил, что в ответ он уничтожит всю нефтегазодобывающую промышленность в зоне Персидского залива. Во-вторых, стоит ожидать, что иранская армия ударит и по самому острову Харг, Тегеран пойдет на это сознательно. Такой удар приведет к одномоментной гибели нескольких сотен американских военных. То есть Трамп окажется в еще худшей ситуации. Я думаю, что Тегеран решительно настроен не позволить шантажировать себя, а это подразумевает в текущих условиях и масштабирование боевых действий, и отказ от предложений США. Так что высадка десанта приведет к его уничтожению", - прогнозирует он.

"Очень большой вопрос, как Пентагон планирует высадку десанта на иранские острова. Если морским путем, то необходимо разблокировать Ормузский пролив и пройти по нему – в таком случае американский флот понесет существенные потери на всех боевых кораблях, в том числе на тех, которые попытаются деблокировать пролив и добраться до острова Харк. Если же высадочная операция будет идти с территории каких-то стран Персидского залива, тогда Иран будет сбивать десантные средства. Если американцы попытаются использовать вертолеты либо конвертопланы, по ним будет работать иранская ПВО", - указал Игорь Коротченко.

"Наконец, после высадки американского десанта на острове Харк Корпус стражей Исламской Революции наверняка подорвет нефтехранилища, и в этом нефтяном огне сгорят все участники наземной операции. Просчитывает ли Дональд Трамп такой вариант или нет? По крайней мере, в Пентагоне это должны рассчитывать. Поэтому шансы на операцию сейчас 50 на 50 с точки зрения ее организации: она нужна Белому дому, но риски слишком высоки", - заключил военный аналитик.