Судьба российской железнодорожной концессии в Армении стремительно превращается из сугубо экономического вопроса в один из ключевых индикаторов общего кризиса в отношениях Москвы и Еревана.

Противоречия России и Армении переходят из политического русла в экономическое. Вслед за ограничением ввоза армянских товаров на российский рынок разгорелся спор вокруг Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД). Последняя с 2008 года находится под контролем РЖД, но сейчас премьер Армении Никол Пашинян хочет изъять концессию у российской компании и, возможно, перепродать ее.

Формально речь идет о концессионном соглашении сроком на 30 лет, в рамках которого российская сторона взяла на себя обязательства по модернизации и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры страны. По данным РЖД, с 2008 по 2025 год инвестиции составили около $396 млн, при этом прибыль направлялась исключительно на развитие сети, а дивиденды не выплачивались. В РЖД подчеркивают, что компания выполнила свои обязательства в полном объеме и в случае пересмотра условий будет требовать компенсации вложенных средств.

Однако в Ереване все чаще звучат заявления о необходимости изменения самой модели управления. Премьер-министр Никол Пашинян прямо указывает, что железные дороги являются собственностью Армении и должны использоваться в соответствии с национальными интересами. Более того, он допускает возможность продажи концессии третьей стороне - например, Казахстану - при согласии Москвы.

Аргументация армянской стороны строится вокруг тезиса о "неиспользованном транзитном потенциале". В условиях разблокирования региональных коммуникаций после завершения армяно-азербайджанского конфликта железные дороги могут стать важным элементом новых логистических маршрутов, связывающих Иран, Грузию, Черное море и потенциально Турцию. С точки зрения Еревана, действующая модель управления не обеспечивает достаточной гибкости для реализации этих возможностей.

Москва, в свою очередь, воспринимает происходящее как часть более широкой политической линии Армении на отход от союзнических обязательств. Заявления Пашиняна о необходимости "альтернатив" в отношениях - как экономических, так и политических - фактически означают отказ от прежней модели эксклюзивного партнерства с Россией. В Кремле это трактуется как сигнал о возможной переориентации страны на Запад. Спор вокруг железных дорог - это не только и не столько вопрос экономической целесообразности, а, скорее, попытка снизить российское влияние.

В последние месяцы резко обострились российско-армянские торгово-экономические отношения: Россия ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, включая сельхозпродукцию и алкоголь. Это ударило по армянским производителям и вызвало внутренние протесты. Ереван, в свою очередь, расценивает такие меры как политически мотивированные и противоречащие нормам ЕАЭС.

Параллельно Армения демонстрирует активизацию контактов с западными и другими внешними центрами силы. Подписаны документы о стратегическом партнерстве с США, Францией, Великобританией, а также развиваются отношения с Китаем и Ираном. Ключевым политическим шагом стало принятие закона о начале процесса вступления в Европейский союз. Хотя Ереван заявляет о намерении сохранить членство в ЕАЭС, в Москве указывают на несовместимость этих интеграционных векторов. В недавнем телефонном разговоре президент России Владимир Путин обозначил Пашиняну необходимость проведения референдума о вступлении Армении в ЕС. То есть Ереван должен определиться, остается он в ЕАЭС или вступает в ЕС. Глава армянского правительства ответил, что подобный референдум возможен только после получения Ереваном статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Наряду с экономическими вопросами дополнительным источником напряженности остается вопрос безопасности. В армянском политическом дискурсе усилилась критика в адрес ОДКБ, а также роли, которую Россия играла в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Пашинян открыто ставит под сомнение эффективность союзнических механизмов, что подрывает фундамент военно-политического сотрудничества двух стран.

В российском истеблишменте уверены, что за смелыми действиями правительства Пашиняна по подрыву союзнических отношений во всех сферах стоит Брюссель. Российская Служба внешней разведки утверждает, что Европейский союз стимулирует Армению к сокращению российского присутствия в стратегических секторах, обещая экономические и визовые преференции. При этом в Москве сомневаются в способности ЕС компенсировать возможные потери от разрыва с ЕАЭС, указывая на ограниченную готовность европейских рынков открываться для армянской продукции.

Одним словом, спор вокруг РЖД - это лишь часть многослойного процесса по дезинтеграции близких отношений Армении с Россией. Чем активнее идет выяснение отношений между Москвой и Ереваном, тем острее стоит вопрос: может ли Армения одновременно сохранить участие в евразийских структурах и интегрироваться в западные экономические и политические системы. Ответ на него определит будущее российско-армянских отношений, а в частности, судьбу российских компаний в Армении, включая и РЖД.