С чем Эрдоган летит к Путину?

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Свою вчерашнюю встречу с Сергем Лавровым глава турецкого МИД Хакан Фидан назвал подготовкой переговоров глав государств. Удалось ли подготовить почву и о чем будут говорить Путин и Эрдоган 4 сентября?

Встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждается уже очень давно. Сразу после победы на выборах турецкий президент заявил о том, что готовится визит российского коллеги в Анкару. Россия сначала не комментировала, но впоследствии подтвердила факт подготовки такой встречи.

В нынешней ситуации, когда идут активные бои на Украине, Владимир Путин вряд ли бы поехал в Турцию; если встреча и была возможна, то только в России. И вот турецкие СМИ пару дней назад сообщили, что все-таки Эрдоган приезжает в Сочи, переговоры пройдут 4 сентября. Место и дату официально подтвердили сегодня в Кремле.

Зачем нужна встреча Путина и Эрдогана?

Очные переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, к частоте которых мы привыкли за последние пять лет, назрели. Отсутствие таких встреч даже с учетом украинского конфликта, создает ощущение некого холодка, хотя турецкая администрация и опровергла охлаждение отношений (о чем стали говорить после выдачи Турцией Украине членов запрещенной в РФ террористической организации "Азов" и согласия Эрдогана на вступление Швеции в НАТО).

Эрдогану и Путину нужно показать, что стратегическое партнерство между ними, несмотря на слухи, сохраняется; что контакты Анкары с НАТО - это одно дело, а торговля и проекты с Россией - совсем другое, причем одно другому не мешает.

О чем будут говорить Путин и Эрдоган?

По традиции речь пойдет об АЭС "Аккую" и газопроводе "Турецкий поток", но есть и ряд новых моментов. Например, создание газового хаба для экспорта российского топлива через Турцию. Есть вопросы, касающиеся третьих стран. Путин и Эрдоган наверняка обсудят вопросы нормализации турецко-сирийских и турецко-армянских отношений. Общий интерес есть и в Ливии, и в армяно-азербайджанском урегулировании. Обе страны заинтересованы в скорейшем установлении мира между Азербайджаном и Арменией и разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Еще из актуального Турцию больше всего интересует зерновая сделка, из которой Россия вышла в июле. На встрече с Лавровым Фидан отметил, что это соглашение важно с точки зрения стабилизации цен на продовольствие, и Анкара надеется на ее восстановление. На это Лавров дал понять, что Москва не против вернуться в инициативу, если будут сняты санкции с российского продовольствия. Стороны могут сойтись на предложении Путина о поставке 1 млн т пшеницы по льготным ценам через Турцию при поддержке Катара.

Для Эрдогана встреча с Путиным также важна, чтобы утвердить ведущую роль Турции в украинском урегулировании. Не случайно он недавно принимал Зеленского, а своего главу МИД отправил и в Киев, и Москву. В последнее время конкуренция в миротворчестве выросла, так как к делу подключились не только Китай и Индия, но Африка, Латинская Америка и Саудовская Аравия. Одни из первых переговоров по Украине проходили именно в Стамбуле, и даже в ситуации, когда Украина занята контрнаступлением, Эрдогану необходимо сохранить статус главного посредника. Контакты с Кремлем помогут Анкаре доказать Западу, что потенциально именно она способна быть посредником между НАТО и Россией, а также Украиной и Россией.

Перспективы встречи Путина и Эрдогана

На встрече Лаврова и Фидана был обозначен весь круг вопросов, которые сейчас актуальны для России и Турции. Это двусторонние проекты, как "Аккую", газовый хаб, решение международным проблем на Ближнем Востоке и в Закавказье, и конечно вопросы, связанные с Украиной и зерном. Стороны показали, что есть точки соприкосновения. Вероятно, какие-то договоренности уже лежат на столе двух президентов.

Потенциальным соглашением может быть проект о поставке 1 млн т российского зерна при участии Турции и Катара. Подпишут ли Эрдоган и Путин эту сделку и реанимируют ли старую зерновую инициативу, узнаем совсем скоро - в следующий понедельник.