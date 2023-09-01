Кремль назвал дату переговоров Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции состоится в Сочи 4 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель официальной Москвы анонсировал визит в Россию главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, 4 сентября в Сочи он проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Действительно, переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи, это будет середина дня"
– Дмитрий Песков
Ранее сообщалось о том, что лидеры планируют обсудить возможности альтернативы черноморской зерновой инициативы, ситуацию вкруг Украины, а также совместные энергетические проекты.