РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Кремль назвал дату переговоров Путина и Эрдогана

Кремль назвал дату переговоров Путина и Эрдогана
Встреча президентов России и Турции состоится в Сочи 4 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель официальной Москвы анонсировал визит в Россию главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, 4 сентября в Сочи он проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Действительно, переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи, это будет середина дня"

– Дмитрий Песков

Ранее сообщалось о том, что лидеры планируют обсудить возможности альтернативы черноморской зерновой инициативы, ситуацию вкруг Украины, а также совместные энергетические проекты.

Кремль раскроет дату встречи Путина и Эрдогана в ближайшее время

Кремль раскроет дату встречи Путина и Эрдогана в ближайшее время

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1140 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version