Кремль назвал дату переговоров Путина и Эрдогана

Опубликовано: 13:23, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Встреча президентов России и Турции состоится в Сочи 4 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель официальной Москвы анонсировал визит в Россию главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, 4 сентября в Сочи он проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Действительно, переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи, это будет середина дня"

– Дмитрий Песков

Ранее сообщалось о том, что лидеры планируют обсудить возможности альтернативы черноморской зерновой инициативы, ситуацию вкруг Украины, а также совместные энергетические проекты.