Россия приветствует шаг США и Ирана к миру на Ближнем Востоке

Урегулирование иранского конфликта открывает для России новые возможности по взаимодействию со странами Персидского залива и реализации приостановленных из-за боевых действий региональных проектов.

Заключение властями США и Ирана промежуточного соглашения о завершении иранского конфликта – меморандума о взаимопонимании, подписанного сегодня утром онлайн президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом – соответствует интересам России на Ближнем Востоке. Об этом, анализируя перспективы меморандума, в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Подход России к иранскому конфликту

Востоковед в первую очередь напомнил, что Россия с самого начала новейшей дестабилизации Ближнего Востока выступала за скорейшее умиротворение региона дипломатическими методами. "Россия призывала к дипломатическому урегулированию не только с 28 февраля текущего года, когда США и Израиль атаковали Иран и убили верховного лидера Али Хаменеи, но уже с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС устроил масштабный теракт в Израиле и Ближний Восток снова охватило пламя войны. У России есть понимание, что баланс сил очень хрупкий, и любые изменения могут подорвать и так неустойчивую безопасность в регионе", - сказал он.

"Российский подход к заключению промежуточной сделки США и Ирана неоднократно озвучивался в заявлениях официальных лиц, включая президента России Владимира Путина. Россия безусловно приветствует этот результат долгих и очень сложных переговоров между сторонами, позволяющий с большей уверенностью ожидать стабилизации обстановки в Персидском заливе. Владимир Путин говорил об этом в воскресенье, во время переговоров с Дональдом Трампом, организованных по случаю 80-летнего юбилея президента США. Тогда же Трамп сообщил Путину о завершенной подготовке меморандума о взаимопонимании. Этот меморандум безусловно приветствуется Россией, поскольку мы считаем, что любые конфликты возможно и необходимо улаживать мирным путем", - отметил Мурад Садыгзаде.

"У России есть особые интересы в полном урегулировании иранского конфликта. Ближневосточные страны в последние годы стали для нас одними из наиболее приоритетных партнеров. Иран – наш стратегический партнер. Стабильность в регионе позволяет беспрепятственно достраивать западную ветку Международного транспортного коридора "Север-Юг", ведущего из России в Иран через Азербайджан, и восстанавливать активную работу региональных форматов с иранским участием. В первую очередь речь о платформе "3+3", где до конфликта обсуждались различные торгово-экономические инициативы, прежде всего в треугольнике Россия-Азербайджан-Иран", - обратил внимание президент Центра ближневосточных исследований.

"Военные действия в Иране и косвенно, и прямо влияют на Южный Кавказ, Каспийский регион и Центральную Азию – регионы непосредственных национальных интересов России, потому для Москвы принципиально важно купирование новых рисков дестабилизации. В связи с этим мы надеемся, что промежуточная сделка будет исполняться и в дальнейшем приведет к заключению более конкретного и глобального соглашения между США и Ираном (текущий меморандум подразумевает переговоры в течение 60 дней по ядерной сделке) для утверждения прочного мира в регионе", - сообщил Мурад Садыгзаде.

"Добавлю, что 2 июня Россия представила обновленную концепцию по безопасности в Персидском заливе, соответствующую вызовам, с которыми сталкиваются в настоящее время как страны региона, так и в целом глобальная экономика. Согласно этой концепции, России очень важно сохранять мир и стабильность на Ближнем Востоке, в частности, в Иране", - добавил он.

Как Россия может содействовать миру в Иране?

Востоковед раскрыл возможности России по упрочению мира на Ближнем Востоке. "С непосредственными участниками конфликта – США и Израилем – Россия вряд ли может продуктивно работать по предотвращению новых атак на Иран. Они наносят удары без оглядки на нормы международного права и мнения других стран, в том числе своих же союзников в Персидском заливе. Однако Россия в состоянии продолжить ту большую дипломатическую работу, какую она вела во время иранского конфликта по достижению взаимопонимания между Ираном и арабскими монархиями Персидского залива", - сказал он.

"Напомню, что уже в первые дни военных действий 28 февраля - 1 марта ситуация осложнилась ответными ударами Ирана по военной инфраструктуре и различным объектам США в странах Персидского залива. Возник очень большой риск начала крупномасштабной региональной войны с вовлечением важных российских партнеров, в том числе партнеров по БРИКС, как Объединенные Арабские Эмираты. Россия предприняла значительные усилия для того, чтобы этого не допустить, и российский вклад в региональную дипломатию в военное время был действительно значим. Владимир Путин проводил переговоры как с Тегераном, так и с руководством арабских монархий, в итоге удалось удержать страны Персидского залива от вовлечения в войну", - поведал Мурад Садыгзаде.

"В рамках обновленной концепции по безопасности Персидского залива Россия, будучи одним из возможных гарантов реализации сделки между США и Ираном, может стать и посредником в дальнейшем улучшении отношений Ирана с арабскими монархиями, в частности, с ОАЭ. У Абу-Даби прекрасные отношения с Москвой, у Владимира Путина налажены личные хорошие связи с президентом ОАЭ, шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Этот фактор можно использовать, чтобы при российском участии сблизить в каком-то формате Иран и ОАЭ, урегулировать противоречия, возникавшие между ними в течение последнего года. В этом контексте Россия способна стать достаточно важным медиатором при наличии у сторон готовности к компромиссам", - выразил уверенность президент Центра ближневосточных исследований.

"Мирное состояние Ближнего Востока открывает широкие перспективы для углубления взаимодействия России с региональными государствами. К примеру, Россия и Иран в ходе развития проекта "Север-Юг" могли бы расширить его на страны Персидского залива. Будет обеспечена возможность для полноценного развития атомных электростанций в регионе, в частности, АЭС "Бушер" в Иране. Возможно содействие в восстановлении иранской экономики – Россия могла бы помочь и с продовольственной безопасностью, и с технологическим решениями. Также есть потенциал участия России в составе международных наблюдателей для обеспечения функционирования Ормузского пролива. Все эти варианты, безусловно, могут прорабатываться. При готовности наших партнеров Россия может задействовать многие инструменты для укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - заключил Мурад Садыгзаде.