Россия предупредила о риске дефицита нефти

Нефть по-прежнему остается основным энергетическим ресурсом во всем мире, однако ее запасы не бесконечны, и недоинвестирование в ее добычу может привести к дисбалансу рынка, заявил на энергетическом бизнес-форуме в Пекине вице-премьер Александр Новак.

На мировом рынке растет спрос на нефть – только в минувшем 2024 году он вырос примерно на 1,3 млн баррелей в сутки, а в 2025 году ожидается дальнейший рост - до 104,6 млн баррелей в сутки, заявил, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

"В этой связи существуют риски недоинвестирования в нефтяную отрасль. Сейчас наблюдается исчерпание традиционных доступных залежей, а трудноизвлекаемые запасы требуют более значительных затрат"

- Александр Новак

Вице-премьер отметил: если не возобновить инвестирование в нефтяную отрасль в ближайшее время, потребление опередит предложение, и рынок ждет дисбаланс, о чем предупреждают ведущие мировые энергетические агентства, - добавил он.

Также важную роль в мировом энергобалансе по-прежнему сохраняет уголь, и хотя прогнозы прошлых лет предрекали скорое завершение его эры, ресурс продолжает играть значимую роль в мировом энергобалансе, и в ближайшие годы не намерен сдавать своих позиций.

Что касается возобновляемых источников энергии, которым прочили большое будущее, их создание продвигается не так быстро, как предполагалось несколько лет назад, добавил Александр Новак.

Проблемы нефтяной отрасли

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о текущих задачах глобальной нефтяной отрасли, требующих дополнительных инвестиций.

"Здесь стоит начать с доклада главы "Роснефти" Игоря Сечина, в котором сказано, что восполнение запасов у крупных западных мейджоров нефтяного рынка составляет порядка 40%. Для сравнения, у той же самой "Роснефти" этот показатель равен 100%, поскольку в целом по российской отрасли это стандарт восполнения запасов: за каждый добытый баррель нефти компания обязана один баррель нефти поставить на баланс. Чтобы это сделать, нужно сначала найти новые месторождения и выяснить их характеристики – в это и требуется вкладывать деньги, чтобы запасы постоянно восполнялись", - прежде всего сказал он.

"Здесь мы и приходим к проблеме, что, по всей видимости, мировая нефтяная отрасль вкладывает недостаточно денег в обеспечение восполнения запасов. В первую очередь не хватает инвестиций в геолого-разведочные работы. Кроме того, недостаточно вложений в методы интенсификации добычи на действующих месторождениях, к примеру, в разработку поверхностно-активных веществ, в подготовку расклинивающих агентов и их производство для строительства сложных скважин. Мало вкладывается денег в химические методы повышения нефтеотдачи. Между тем, как и отмечает Александр Новак, потребление нефти растет", - продолжил Александр Фролов.

"В Китае потребление нефти растет очень быстрыми темпами: один только нефтяной импорт в КНР за ближайшие 5-10 лет может увеличиться почти на 1,5 млн баррелей в сутки. Примерно такая же картина в Индии, где ожидается рост спроса за ближайшие 10 лет на 2-2,5 млн баррелей в сутки. И это только два крупных потребителя нефти. Если спрос на нефть будет расти, а вложения в интенсификацию добычи и поиск новых месторождений окажутся недостаточными, действительно, может возникнуть дефицит. При этом сейчас достаточным вложениям в поиск и разработку взяться неоткуда, поскольку цены на нефть слишком низкие. Аналитики, конечно, говорят, что $60-65 за баррель – это очень выгодный потребителям ценовой диапазон, но при таком уровне цен восполнения запасов ожидать не приходится", - подчеркнул экономист.

"Надо сказать, что качество нефтяных запасов во всем мире ухудшается. Это означает, что инвестиций в научно-исследовательские или конструкторские разработки и в геологоразведку нужно заметно больше, чем сейчас – однако при объективно низких ценах на нефть их просто не будет. Поэтому пока складывается ситуация, что сейчас потребители экономят благодаря низким ценам, а потом им придется значительно переплачивать из-за образовавшегося нефтяного дефицита. Можно оставить все как есть, а можно договориться крупным игрокам нефтяного рынка и принять какие-то взвешенные решения для стимулирования инвестиций в отрасль", - добавил Александр Фролов.

Проблемы нефтяной отрасли в России

Замгендиректора Института национальной энергетики отметил, что российской нефтяной отрасли в целом хватает инвестиций на сегодняшний день. "У нас инвестиционная активность, конечно, тоже подсократилась, но не так значительно в процентном соотношении, как у партнеров. Если цены на нефть вырастут, то восстановятся и инвестиционная активность. Потребности в каких-то отдельных инвестиция из-за рубежа у нас нет. В России сейчас вопрос не в деньгах – как раз в деньгах наша нефтяная отрасль не нуждается, рублей достаточно – а в разделении рисков. В ряде регионов было бы неплохо для более выгодной работы наших компаний привлекать партнеров, которые были бы готовы разделять риски, а еще лучше брать все риски на себя и при этом делиться технологиями. Это вполне реально, поскольку именно такая система работала в России в значительной степени до 2014 года и частично с 2014 года по 2022 год", - сообщил он.

"Напомню, в те годы в Россию заходили крупные компании, в первую очередь западные, от которые требовались не инвестиции, а технологии. Они делились технологиями за допуск к российскими месторождениям на паритетных началах, то есть в равноправном партнерстве с нашими компаниями с государственным участием. В качестве примера можно привести компанию "Ачимгаз", которая у нас была запущена в 2008 году и стала первым опытом такой синергии – немецкая компания поделилась технологиями и помогла нашим компаниям начать разработку сложных газовых отложений. Другой пример – работа Exxon Mobil с "Роснефтью", благодаря которой в 2014 году было открыто месторождение "Победа" в Карском море. Exxon Mobil открыла месторождение за свои деньги и взяла на себя риски – геолого-разведочные работы имеют не 100% эффективность, при этом даже в перспективе "Победа" ей не принадлежала, только 50% доходов", - поведал Александр Фролов.

"России интересно, чтобы эта практика была возобновлена и иностранные компании приходили и делились технологиями безвозмездно, за право допуска к нашим месторождениям. Эта система работала, и ее надо восстановить, а также, возможно, ужесточить, чтобы не повторялись история с BP и Shell, которые просто сбежали из России", - заключил экономист.