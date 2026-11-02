Идея партнерства России с ОТГ находится на столе, российская сторона воспринимает ее серьезно, сообщил посол в Турции.

Посол России в Анкаре Сергей Вершинин сообщил, что в Москве серьезно воспринимают идею партнерства с Организацией тюркских государств (ОТГ).

"Это важно прежде всего для стран - членов организации. А все члены ОТГ - наши друзья в Центральной Азии. Эта идея находится на столе, мы серьезно ее воспринимаем"

– Сергей Вершинин

Дипломат указал на наличие ряда причин для такого партнерства, в том числе тот факт, что в составе РФ имеются регионы исторически и лингвистически близкие к тому, что попадает под понятие тюркский мир.

"Поэтому такой подход имеет свои основания. Как это логично осуществить с логистической и организационной точки зрения - вопрос, который еще предстоит решить, потому что существуют очень четкие критерии для вступления в ОТГ, даже для получения статуса наблюдателя"

– Сергей Вершинин

Посол добавил в интервью газете Hürriyet, что ранее Турция и другие члены ОТГ выдвинули предложения о партнерстве, которое можно назвать "ОТГ плюс". Россия заинтересована в этом формате.

"Наши турецкие друзья и другие члены организации выдвинули некоторые идеи, которые можно было бы назвать "ОТГ плюс" или определить как формат партнерства. Однако они еще не были детально разработаны. Иными словами, пока неизвестны детали. Но мы подходим к этой возможности с уважением и интересом"

– Сергей Вершинин

На саммите ОТГ в Анкаре в конце октября идею участия России в работе организации в формате "ОТГ плюс" выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Чем России интересна Организация тюркских государств?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал перспективы присоединения России в том или ином статусе к Организации тюркских государств.

"Странами-участницами Организации тюркских государств или странами-наблюдателями могут быть государства, в которых одним из официальных языков является какой-либо тюркский язык. В России на федеральном уровне один государственный язык — русский, но в стране проживает 12 крупных тюркских народов, в регионах говорят на множестве тюркских языков, и ряд из них имеют государственный статус в конкретном регионе (азербайджанский, алтайский, башкирский, карачаево-балкарский, кумыкский, ногайский, татарский и крымскотатарский, тувинский, хакасский, чувашский, якутский – прим. ред.). Часть этих регионов участвовали до 2015 года в ТЮРКСОЙ, позднее преобразованной в Организацию тюркских государств, так что опыт работы в этой структуре есть", - прежде всего сказал он.

"Пока официальных переговоров на этот счет не ведется. Инициатива президента Казахстана была положительно оценена пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, который, как известно, не только официальный представителем главы российского государства, но и тюрколог по образованию, прекрасно владеет турецким языком и разбирается в политике Турции. На мой взгляд, есть вариант участия в ОТГ и России, и других государств, где проживают тюркские этносы, как минимум в режиме партнеров по диалогу, если не будут достигнуты договоренности по полноценному членству или статусу наблюдателя. Насколько я знаю, в уставе ОТГ нет статуса "партнер по диалогу", но он может быть инициирован", - продолжил Турал Керимов.

"Ряд государств, в первую очередь Россия, затем Китай, Иран, возможно, Афганистан и потенциально ряд европейских государств, как Молдова, где есть Гагаузия, или же Болгария со значительным турецким меньшинством, а также Ирак и Сирия с небольшими туркоманскими этническими группами вполне могут получить статус партнера по диалогу, если он будет создан", - добавил востоковед.

"Организация тюркских государств — молодой, развивающийся формат кооперации, который изначально ориентировался на культурное и гуманитарное сотрудничество, а в последние годы все больше приобретает атрибуты институционализированной международной структуры, где обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере безопасности, экономики, финансов, международной логистики и новейших технологий, от цифровизации и искусственного интеллекта до космоса. Синхронизация этих процессов на пространстве от Алтая до Балкан безусловно входит в сферу стратегических интересов России, и Россия могла бы привнести дополнительный импульс, оказать полезное содействие решению общих проблем стран ОТГ", - обратил внимание он.

"Участие России стало бы новым этапом развития Организации тюркских государств как евразийского проекта. Ряд государств ОТГ входят в интеграционные международный структуры совместно с Москвой – это и СНГ, и Таможенный союз, и ЕАЭС, и ОДКБ. Так что присоединение России к ОТГ было бы достаточно логичным ходом в укреплении интеграционных тенденций на евразийском пространстве. Если бы по той же схеме к ОТГ присоединился Китай, играющий одну из главных ролей в ШОС, это тоже помогло бы продвижению общих интересов", - сообщил Турал Керимов.

"Перспективы развития беспрепятственной торговли, общих рынков, общего инвестиционного пространства и сопряжения международных логистических проектов, как МТК "Север-Юг" и китайская инициатива "Один пояс, один путь", с инициативами ОТГ откроет совершенно новые горизонты для всех участвующих в этом объединении государств. Для России приемлем любой формат участия в ОТГ, который отвечает ее национальным интересам. Исходя из этого, будет приниматься решение о перспективах ее подключения к работе Организации тюркских государств", - заключил востоковед.