Разведка советует Эрдогану говорить с Израилем, но укреплять оборону

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции подготовила новый аналитический доклад. В нем зафиксированы существенные перемены в региональной безопасности в связи с иранским конфликтом.

Новейший доклад турецкой разведки сигнализирует о серьезной переоценке ситуации на Ближнем Востоке после 39-дневной войны с участием США, Израиля и Ирана. Документ не только фиксирует качественные изменения в характере современных конфликтов, но и формулирует прагматичный тезис: несмотря на нарастающую стратегическую конкуренцию, Турции следует сохранить каналы диалога с Израилем.

Доклад, опубликованный в конце мая, рассматривает последствия иранского конфликта, начавшегося 28 февраля, как переломный момент для всей системы региональной безопасности. По оценке авторов, "будущие войны будут определяться не только военной техникой, но и производственными возможностями, сетями данных, искусственным интеллектом и устойчивостью инфраструктуры".

Оборона по-новому

Одним из центральных выводов исследования стало утверждение о необходимости радикального обновления турецкой оборонной политики. В документе подчеркивается, что традиционная ориентация на классические вооруженные силы уже недостаточна. "Планирование обороны больше не может фокусироваться исключительно на конвенциональных военных активах", — говорится в докладе.

Особое внимание уделяется уязвимости современной инфраструктуры. В ходе иранского конфликта ключевыми целями стали энергетические объекты, логистические узлы, системы связи и центры обработки данных. Это, по мнению аналитиков, меняет саму природу сдерживания: "Современные конфликты все чаще нацелены не только на вооруженные силы, но и на инфраструктуру, обеспечивающую их функционирование".

В связи с этим разведывательное сообщество Турции рекомендует усилить противоракетную и противовоздушную оборону, обеспечить защиту критической инфраструктуры и развивать устойчивые производственные цепочки в оборонной промышленности. Подчеркивается, что "запасы, производственные мощности и надежные цепочки поставок могут быть столь же важны, как и технологическое превосходство".

Отдельный блок посвящен трансформации структуры управления войсками. Доклад указывает на уязвимость централизованных систем и стационарных объектов. В качестве альтернативы предлагается переход к распределенным системам командования, резервным сетям и гибким операционным структурам, способным функционировать даже при частичном разрушении.

Цифровая безопасность лидеров

Не менее значимой частью анализа стала тема персональной безопасности. Авторы доклада заключают, что современная война направлена не только на уничтожение объектов, но и на подрыв способности принимать решения. "Высокопоставленные военные, политические лидеры и технические специалисты становились прямыми целями", — отмечается в документе.

При этом традиционные подходы к охране уже не работают. "Личная безопасность больше не может рассматриваться исключительно как физическая защита", — подчеркивают эксперты, предлагая интегрировать кибербезопасность, контроль цифровой видимости и контрразведывательные меры в единую систему. Развитие технологий распознавания лиц, отслеживания геолокации и анализа открытых данных, по их оценке, "стирает границу между физической и цифровой безопасностью".

Диалог с Израилем необходим

На этом фоне особый интерес вызывает раздел, посвященный Израилю. Турецкие аналитики признают, что после войны роль Израиля в регионе может усилиться, в том числе в Сирии и Восточном Средиземноморье. В документе говорится, что "политический и военный дискурс Израиля все чаще представляет Турцию как стратегический вызов".

Тем не менее, несмотря на прогнозируемый рост напряженности, разведка выступает против разрыва контактов с Тель-Авивом. "Вместо подхода, предполагающего прекращение коммуникации с Израилем, Турция должна сохранить рациональную основу для диалога, одновременно поддерживая военное сдерживание и региональную координацию на высшем уровне", — подчеркивается в докладе.

Этот тезис выглядит необычным на фоне текущего ухудшения турецко-израильских отношений. Политическая риторика между двумя странами остается крайне жесткой, особенно в контексте палестинского вопроса и статуса Иерусалима.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи недавно заявил, что Анкара "никогда не откажется от своей позиции" и будет "продолжать нести в сердце дело освобождения Иерусалима". Более того, он выразил уверенность, что в будущем город может оказаться под турецким управлением.

Эти заявления вызвали резкую реакцию Израиля. Министр обороны Исраэль Кац ответил: "Иерусалим — это не Константинополь, а Израиль — не распадающаяся империя крестоносцев. Это сильное и решительное государство". Он также подчеркнул, что "Иерусалим был столицей еврейского народа на протяжении 3000 лет и навсегда останется столицей Израиля".

На этом фоне призыв турецкой разведки к сохранению диалога приобретает характер стратегического сдерживания рисков. Анкара, по сути, предлагает модель "управляемой конкуренции", сочетающей дипломатические контакты с укреплением военного потенциала.

Палестина уже более десяти лет остается занозой в турецко-израильских отношениях. Все еще свежи воспоминания о кризисе 2010 года, вызванном атакой ЦАХАЛ на судно "Мави Мармара", приведшей к гибели девяти турецких граждан и разрыву дипломатических отношений.

В бытность экс-глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркивал: "Совершенно нормально, что две страны ведут переговоры для нормализации отношений. Как можно достичь примирения без встреч?". Он также подтвердил наличие контактов между сторонами, отметив, что "переговоры на экспертном уровне ведутся уже некоторое время".

В новом докладе эта прагматичная линия Чавушоглу получает концептуальное обоснование. Турция, обладая развитой оборонной промышленностью, дипломатической гибкостью и географическим положением, стремится закрепиться в роли балансирующего игрока. Однако, как подчеркивают авторы, "военной силы самой по себе недостаточно" — ключевое значение приобретают экономическая устойчивость и инфраструктурная связность.

В этом контексте особое внимание уделяется транспортным и энергетическим коридорам, включая проект "Ирак-Турция" и Транскаспийский маршрут. Нарушения судоходства в Ормузском проливе и Красном море, по оценке аналитиков, лишь усиливают значение альтернативных путей.

Итоговый вывод доклада сводится к необходимости комплексного подхода: наращивание оборонного производства, укрепление ПВО, защита инфраструктуры, повышение устойчивости общества и сохранение дипломатической гибкости. Именно в этой логике следует рассматривать и рекомендацию по Израилю. В условиях, когда конфликт становится многомерным — военным, технологическим и информационным одновременно — полный разрыв коммуникации рассматривается как стратегический риск.

Анкара сигнализирует о переходе к более сложной и прагматичной модели внешней политики, где жесткая риторика может сочетаться с сохранением каналов взаимодействия.