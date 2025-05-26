Путин и Эрдоган ставят на Стамбул

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе поездки в Россию встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, российским коллегой Сергеем Лавровым и помощником главы государства Владимиром Мединским. Визит руководителя внешнеполитического ведомства в Москву продлился с 25 по 27 мая.

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Россию 25–27 мая. Во время визита у него состоялась серия важных переговоров, в том числе встреча с российским президентом Владимиром Путиным, которому он передал послание от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и помощником президента Владимиром Мединским. Основные направления обсуждений включали вопросы региональной безопасности, сотрудничество в энергетической сфере и перспективы разрешения украинского кризиса.

Переговоры по Украине

После того, как 16 мая в Стамбуле прошли переговоры, западные страны начали предлагать альтернативные площадки для их проведения. Президент США Дональд Трамп лоббирует Ватикан, а Европа – Женеву. Однако Москва остается верна избранной линии и выступает за то, чтобы начавшиеся в 2022 году переговоры в Стамбуле проводились именно там.

По словам главы МИД Турции, выбор Россией Стамбула говорит о том, что Москва ценит отношения с Анкарой. "Выбор Россией Стамбула в качестве площадки для непосредственного переговорного процесса с Украиной дает нам возможность сказать, что она придает большое значение нашим отношениям", – сказал Хакан Фидан.

Он поблагодарил Кремль и МИД РФ за "теплый прием", а Сергей Лавров, со своей стороны, выразил признательность Турции за готовность оказывать содействие мирному урегулированию. Турецкий министр также дал понять, что Анкара готова принять у себя последующие переговоры, оказав им "всестороннюю поддержку". Он добавил, что решение Владимира Путина отправить делегацию в Стамбул "позволило добиться позитивных результатов переговоров". Безопасность в регионе Черного моря важна для Турции, и она будет "продолжать контакты с нашими российскими друзьями", заявил Хакан Фидан.

Доверие

Многое в российско-турецких отношениях держится и реализуется (включая переговоры по Украине) благодаря высокому уровню отношений между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Реджепо Тайипом Эрдоганом. В ходе визита в Москву глава турецкого внешнеполитического ведомства указал на то, что между президентами сохраняются доверительные отношения. Он подчеркнул, что они оба прошли через "важные глобальные испытания", "знают друг друга много лет" и "способны зрело обходить разногласия". Доверие позволяет реализовать "решительные" шаги и принимать "важные решения", уточнил Фидан.

Вопрос доверия крайне важен, особенно в условиях попыток ряда западных стран вбить клин в отношения России и Турции. На это обратили внимание и Сергей Лавров, и Владимир Путин. "Запад искусственно пытается привнести осложнения в отношения России и Турции", – сказал глава МИД РФ. Комментируя встречу президента с министром иностранных дел Турции, Сергей Лавров отметил, что глава государства сообщил на ней о решимости Москвы продвигать совместные проекты, несмотря на "попытки задушить законные права на развитие такого взаимодействия".

Говоря о попытках воспрепятствовать сотрудничеству, глава российского МИД имеет в виду санкции, из-за которых в 2024 году объем торговли упал почти на 7% и возникли проблемы в расчетах между банками, ответственными за финансирование АЭС "Аккую".

"Санкции, введенные США и ЕС против России, и их негативное влияние на третьи страны, такие как Турция, стали одним из примечательных заголовков переговоров", – пишет турецкое издание Hurriyet, отмечая при этом, что нормализация в отношениях США и России позитивно скажется и на российско-турецких экономических связях.

Общие интересы

На двустороннем треке приоритетной сферой остается энергетика. Россия строит для Турции первую АЭС – "Аккую" – и поставляет газ по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что важно обеспечить безопасность этих трубопроводов, которые подвергаются различным провокациям. В свою очередь, Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров между компаниями "Газпром" и Botas, не уточнив предмет обсуждения. Вероятно, речь идет о цене на газ, на которую Анкара с 2023 года хочет получить скидку. Россия – главный поставщик газа в Турцию, и последняя хочет быть уверенной в непрерывности этих поставок, уточнил Хакан Фидан. Он также заметил, что Москва и Анкара координируются друг с другом по вопросам угроз работе "Турецкого потока".

"Когда возникает вероятность нападения (на мощности газопровода - ред.), наши российские коллеги информируют нас, и мы согласовываем этот вопрос с украинской стороной. Мы считаем, что нельзя использовать в качестве цели сферу, которая находится в кругу интересов Турции", – заметил турецкий министр.

Не только Украина

Благодаря сотрудничеству России и Турции удается искать и находить пути решения кризисов не только в Черноморском регионе, но и других уголках мира. Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили также Африку и Ближний Восток.

"Наши исторические корни, наши узы позволяют нашим странам обеспечивать мир, стабильность и благосостояние в нашем регионе и в мире", – заявил турецкий министр.

История миротворчества на современном этапе между Россией и Турцией достаточно длинная. Странам удавалось почти 10 лет сдерживать эскалацию в Сирии путем Астанинской платформы и двусторонних сделок. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган координировали свои усилия по Ливии и Южному Кавказу. Сейчас они могут совместно направить силы на прекращение войны в Газе и на стабилизацию в Сирии, где в декабре прошлого года сменилась власть.

"Анкара хочет, чтобы Россия продолжала поддерживать политическую и территориальную целостность Сирии", – пишет Hürriyet.

Подводя итоги встречи российским руководством, Хакан Фидан назвал их "позитивными". Россия продолжает ставить на Стамбул как на переговорную площадку, и Анкара ценит такое доверие к себе со стороны Кремля.