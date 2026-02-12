Протесты поколения Z в Индии: как партии ”тараканов” удалось добиться своего?

Протесты поколения Z добрались и до Индии: десятки тысяч молодых людей вышли на улицы столицы Нью-Дели, требуя отставки министра образования. 25 июля министр ушел в отставку. Через несколько часов лидеры Народной партии тараканов, которая инициировала протесты, признала выполнение своих требований и заявила, что дальнейших протестов не будет.

С чего все началось?

Протесты в Индии начались из-за экзаменационного кризиса, глубокого и системного, который продолжается в стране более 10 лет. Ежегодно Национальная система тестирования, которая подотчетна министерству образования страны, проводит по всей стране экзамены, по результатам которых абитуриенты зачисляются в государственные и частные ВУЗы. Однако в последние годы вокруг системы все больше скандалов, связанных с утечкой данных накануне экзаменов и, соответственно, коррупцией среди чиновников, которые обеспечивают ее работу.

Кульминацией кризиса стала отмена результатов ежегодного медицинского экзамена, который сдали более двух миллионов абитуриентов по всей Индии. Причина отмены: результаты теста были обнаружены в мессенджерах. Это случилось 12 мая.

Кто такие ”тараканы” в Индии?

Сама по себе отмена результатов экзамена для поступающих в медицинские университеты не стала причиной протестов, а вот слова главного судьи Индии Сурьи Канта спровоцировали народный гнев. 15 мая, всего через три дня после случившегося, 64-летний представитель судебной власти страны назвал неработающих граждан Индии ”тараканами” и ”паразитами общества”, что привело к волне народного недовольства. Комментарий Канта действительно обидный, учитывая, что в Индии проблема безработицы стоит остро, и для многих успешно сдать экзамен Национальной системы тестирования - это возможность получить профессию, найти работу и выбраться из бедности. Позднее судья объяснил, что имел в виду молодых людей, которые подделывают свои документы об образовании, однако гнев поколения Z было уже не остановить.

Народная партия тараканов

Ответом на оскорбительный комментарий судьи Сурьи Канта стало создание платформы - Народной партии тараканов. Инициатором выступил один из активистов поколения Z - 30-летний Абиджит Дипке политолог и выпускник Бостонского университета. В своих соцсетях Дипке, который на тот момент находился в США, написал: ”А что если мы, тараканы, соберемся вместе?” Его пост стал вирусным, и в итоге он основал платформу ”Народная партия тараканов”, название которое пародирует название правящей партии страны, Индийской народной партии. Изначально платформа, которая не является политическим движением, с помощью юмора и политической сатиры писала о таких сложностях страны, как безработица, инфляция, проблемы в сфере образования, равенство полов и т.д. За первую неделю функционирования на платформе зарегистрировались сотни тысяч пользователей, а на соцсети Народной партии тараканов подписало более двух миллионов человек.

Протесты тараканов

Первый протест тараканов прошел 6 июня 2026 года в районе Джантар-Мантар, когда Дипке вернулся в Индию, и с тех пор движение стало набирать обороты. В течение последующих 50 дней в протестах в Нью-Дели, Мумбае и Калькутте, крупнейших городах страны, приняли участие десятки тысяч человек. В Нью-Дели протесты в Джантар-Мантар привели к столкновениям с полицией, которая применила против активистов слезоточивый газ и дубинки. Сутками протестующие оставались на улицах, ночуя в палатках и не отступая от своих требований. Поддержку протестующим студентам оказал известный активист Сонам Вангчук, который объявил голодовку. 20 июля десятки тысяч студентов (основных участников протестов) предприняли попытку осуществить марш к парламенту страны, что привело к столкновениям с полицией, отключению интернета и закрытию более 15 станций метро в Нью-Дели.

Что требуют ”тараканы”?

Участники движения ”тараканов” выдвинули правительству Индии целый ряд требований, среди которых:

полный пересмотр функционирования Национальной системы тестирования, которая не смогла обеспечить медицинский экзамен;

отставку министра образования страны;

публичные извинения со стороны главного судьи - Сурьи Канта, а также полиции, которая использовала силу для разгона демонстраций;

финансовая компенсация для семей абитуриентов, которые покончили жизнь самоубийством (20 человек) из-за отмены результатов тестирования.

Кроме требований, касающихся непосредственно системы образования, индийская молодежь также просит у правительства равной репрезентации женщин и мужчин в парламенте и защиту для независимых СМИ.

Как власти отреагировали на протесты?

В целом правительство фактически не реагировало на движение ”тараканов”, однако 23 июля к протестующим в Индии обратился премьер-министр Нарендра Моди в духе поколения Z: он записал видеообращение на селфи-камеру, пообещав наказать всех, из-за кого ответы на тесты утекли в сеть и привели к кризису. В тот же день лидеры Народной партии тараканов встретились с высокопоставленными индийскими министрами, а на следующий день в одной из соцсетей Моди написал: ”Нет ничего важнее, чем будущее нашей молодежи!” Несмотря на заверения Моди, ”тараканы” дали правительству время до субботы, 26 июля, чтобы отправить в отставку министра образования в качестве меры, подтверждающей намерения властей разобраться с проблемами в системе образования.

Отставка министра образования

25 июля молодежные протесты в Индии официально были завершены: министр образования страны, 57-летний Дхармендра Прадхан ушел в отставку. О своем решении он написал в соцсетях: ”Учитывая ситуацию, которая сложилась в Джантар-Мантаре и по всей стране, дабы не дать антиправительственным силам воспользоваться появившимися возможностями, я отправил премьер-министру Нарендре Моди заявление о своей отставке. Я с глубоким уважением отношусь к устремлениям, чувствам и законным ожиданиям молодежи нашей страны”.

Через несколько часов после поста Прадхана, лидеры движения ”тараканов” сообщили о том, что все их требования были приняты, поэтому протестующие немедленно возвращаются домой.

Победа ”тараканов”

Протест поколения Z в Индии, завершился успехом: правительство согласилось на все условия, которые выдвинула молодежь, как минимум, в части системы образования. Сами протестующие, которые в восторге от проделанной работы, гордятся тем, что им удалось сделать, благодаря терпению, настойчивости, цифровой мобилизации и единой повестке. Нарендра Моди, который дорожит своей репутацией, в том числе и на международном уровне, не стал ждать, пока ситуация выйдет из-под контроля, решив удовлетворить в целом справедливые требования молодежи, численность которой составляет более 65% населения.