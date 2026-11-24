В Баку состоялась встреча представителей России и Азербайджана, на которой были рассмотрены перспективы расширение сотрудничества в промышленности и торговле.

Встреча первого замглавы Минэкономики Азербайджана Эльнура Алиева с замминистра промышленности и торговли России Романом Чекушовым и вице-премьером Татарстана, министром промышленности и торговли республики Олегом Коробченко состоялась в Баку.

Соответствующее сообщение распространило Минэкономики Азербайджана.

Участники встречи поговорили о возможностях для расширения российско-азербайджанского сотрудничества в промышленной и торговой сферах. Кроме того, были рассмотрены возможные шаги по дальнейшему развитию экономических связей.

В ходе беседы был отмечен серьезный потенциал для дальнейшего развития российско-азербайджанских экономических связей. Также предметом рассмотрения стали пути наращивания товарооборота и упрочение сотрудничества между деловыми кругами РФ и АР.

Еще одной темой беседы стало развитие сотрудничества в таких областях, как машиностроение, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и транспорт.

Промышленные перспективы контактов Москвы и Баку

Главный редактор МИА "Тренд" Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал потенциал для промышленного сотрудничества России с Азербайджаном, а также экономическое взаимодействие Баку с Татарстаном.

"Сейчас потенциал для развития совместных промышленных проектов Азербайджана и России сосредоточен в уже существующих направлениях. Например, это такая многообещающая отрасль, как фармакология. Уже есть несколько совместных производств медицинских препаратов и медикаментов на территории Азербайджана, которые выпускаются в партнерстве с российскими компаниями. Также нельзя не упомянуть машиностроение – на Гянджинском автомобильном заводе производится сельскохозяйственная техника с российским участием", - прежде всего сказал он.

"Очень важное направление – химическая промышленность. В России есть большой спрос на химическую продукцию, а в Азербайджане нефтехимия хорошо развита. Пожалуй, фармакология, машиностроение и химпром – три главные отрасли, где есть и большой опыт сотрудничества, и потенциал для дальнейшего развития российско-азербайджанских проектов. Из других отраслей стоит назвать легкую и пищевую промышленность. В Азербайджане действует завод "Абрау", фактически с нуля перестроенный за счет российских инвестиций. В целом, в любой промышленной отрасли можно найти потенциал для азербайджано-российского взаимодействия, так что представителям профильных министерств есть что обсуждать", - подчеркнул Эмин Алиев.

Баку и Казань

Отдельно эксперт рассказал о сотрудничестве Азербайджана с Татарстаном. "Азербайджан, безусловно, с некоторыми регионами РФ работает гораздо активнее и теснее, чем с другими – речь о Северном Кавказе и тюркских республиках. Татарстан занимает в данной палитре особое место, поскольку это огромный промышленный регион, в том числе нефтедобывающий, а Азербайджан имеет свои интересы в нефтяной сфере. Поэтому сотрудничество с Татарстаном ведется в первую очередь в энергетике, в реализации нефтегазовых проектов. Кроме того, Азербайджану очень интересно татарстанское машиностроение и опыт республики в развитии сельского хозяйства – у нее в этой сфере действительно большой опыт и огромный объем наработок, которые могут быть применены на азербайджанских землях, в особенности на освобожденных территориях", - сообщил он.

"Татарстан для Азербайджана — один из самых предсказуемых российских партнеров. Да, товарооборот пока небольшой, порядка $100 млн в год, но его динамика неуклонно позитивная. За последние 5 лет это сотрудничество стало еще более активным. Из Татарстана в Азербайджан экспортируются сельскохозяйственные продукты, медицинские товары и продукция бумажной промышленности. Азербайджан, в свою очередь, поставляет в Татарстан нефтепродукты, фрукты, овощи и минеральные удобрения. Конечно, главная линия во взаимодействии – это КамАЗ, так как в Азербайджане работает совместное предприятие на базе Гянджинского автозавода в партнерстве с КамАЗом и есть сервисный центр в районе города Джебраил на освобожденных территориях. Обсуждается создание совместной промышленной зоны с Татарстаном, производство автомобилей в Сумгаитском промышленном парке за азербайджанские инвестиции", - продолжил Эмин Алиев.

"Еще одно перспективное направление для будущего сотрудничества с Татарстаном – это нефтехимия. Переработка полимеров была бы крайне интересной и перспективной как для SOCAR, так и для наших татарстанских партнеров. Особые условия предлагаются на освобожденных территориях: десятилетний льготный налоговый режим для иностранных инвесторов, включая льготы по налогам на прибыль, на имущество, на землю и на добавленную стоимость. Кстати, в рамках этого льготного режима работает сервисный центр КамАЗа у Джебраила", - добавил главный редактор МИА "Тренд".

"Также есть транзитная составляющая в сотрудничестве Азербайджана с Татарстаном. Татарстан — это Поволжье, Волга – это прямой выход на Каспий, и, следовательно, на Международный транспортный коридор "Север-Юг". Сейчас, когда международная логистика для российских производителей довольно ограничена и в целом торговля переориентировалась на маршруты через Каспийское море, транзит через Азербайджан может быть достаточно значимым и выгодным для экспортеров и производителей из Татарстана", - отметил он.

"Также есть перспективы сотрудничества в исламском банкинге. В Татарстане эта тема крайне развита, уже есть миллиардные обороты в финансовом взаимодействии со странами Организации исламского сотрудничества. Азербайджан тоже входит в эту организацию, и, соответственно, те или иные проекты, связанные с исламским банкингом, могут быть интересны как банкам Азербайджана, так и финансовым институтам в Татарстане. Кроме того, есть перспективы сотрудничества в цифровизации, в туризме и в партнерских проектах малого бизнеса", - заключил Эмин Алиев.