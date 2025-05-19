Телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 19 мая стали следствием стамбульской встречи делегаций России и Украины. Разговор президентов продлился более двух часов и прошел в конструктивной атмосфере, как отметили оба лидера.

Интерпретация Кремля

В начале телефонной беседы Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с рождением его 11-го внука и выразил доброе пожелание как новорожденному, так и его матери. Этот жест стал символом взаимоуважения, которое, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на протяжении всего разговора держалось на высоком уровне. Трамп очень ценит "личную химию", что важно как для нормализации американо-российских отношений, так и для украинского урегулирования.

Основной темой обсуждения, безусловно, была ситуация на Украине. Путин выразил четкую позицию: "Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру". Он подчеркнул, что и Россия, и Украина должны найти компромиссы, которые удовлетворили бы обе стороны. Президент России напомнил о необходимости устранить первопричины конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя тему, заметил, что речь также шла об обмене заключенными между США и Россией в формате 9 на 9. Разговор, по его словам, прошел конструктивно и во взаимоуважительном ключе, а лидеры стран договорились продолжать диалог по всем вопросам. Ушаков также уточнил, что в теме прекращения огня на Украине во время беседы речь не шла о каких-то дедлайнах.

Оценка Трампа

Со своей стороны, Трамп оценил очень позитивно итоги беседы. Он сделал акцент на теме прекращения огня на Украине. "Я считаю, что разговор прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о полном окончании боевых действий. Условия будут согласованы между двумя сторонами — как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому. Тон и дух беседы были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом прямо сейчас, а не позже", - отметил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул потенциальные экономические выгоды в торговле США с Россией, которые могут появиться в результате завершения конфликта. Он считает, что после окончания "катастрофической кровавой бани" у России будет возможность развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами. "У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал — БЕЗГРАНИЧЕН", — отметил он.

Помимо вопросов урегулирования конфликта Путин и Трамп обсуждали перспективу личной встречи, которая не была окончательно запланирована, но не исключается. Американский лидер предлагает площадку Ватикана.

Трамп также подчеркнул, что "если существенного прогресса по Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе".

Реакции западных СМИ

Телефонная линия между Сочи и Вашингтоном вызвала бурные реакции в зарубежных СМИ.

The Financial Times сообщила, что европейские лидеры были поражены рассказом Трампа о достигнутых договоренностях и выразили опасения, что он может пойти на сделку с Путиным, которая "предаст интересы Украины в спешке прекращения боевых действий".

Французская газета Le Monde сделала акцент на отсутствии каких-либо значимых договоренностей по итогам разговора, отметив: "Никакого конкретного результата".

Американское издание The Atlantic констатировало, что Трамп остается "младшим партнером" в отношениях с Путиным, что намекает на базовую асимметрию в их взаимодействии, где российский лидер, очевидно, одерживает верх. Протрамповский канал Fox News отметил неопределенность результатов этих переговоров, подчеркивая, что "пока неясно, какие именно результаты были достигнуты".

Газета The New York Times тоже отметила отсутствие результатов, подчеркнув, что "вера Трампа в его личную харизму и умение договариваться пока что не может преодолеть глубокие разногласия между США и Россией".

Британская газета The Guardian подчеркнула, что Трамп, заявив, что Россия и Украина должны договориться напрямую, "встал на сторону своего друга в Кремле", что не только ослабляет давление на Москву, но и может подорвать международную поддержку Киева. Английские журналисты указали на то, что "выбор музыкальной школы в Сочи как места для звонка Трампу" мог натолкнуть на мысль о безразличии Путина к итогам переговоров.

Телеканал CNN полагает, что "силы личности явно недостаточно для окончания боевых действий". Информагентство The Assosiated Press отметило, что Трамп использовал санкции как "кнут и пряник" для России, но в то же время не стал обещать своим европейским коллегам введение новых санкций, даже если Путин отвергнет мирные усилия.

Таким образом, западные СМИ, отмечая безрезультатность переговоров Трампа и Путина, выразили страх, что Путин довлеет над Трампом, а последний игнорирует Европу.

Очевидно, что оценки глобалистской прессы явно предвзятые. Она обеспокоена самим фактом того, что Трамп может согласиться с условиями России, не считаясь не только с Украиной, но и с союзниками по НАТО. Они явно предпочли бы то, что предлагает ЕС - вести переговоры с позиции силы, угрожая санкциями и вводом миротворцев. Новый хозяин Белого дома предпочитает "пряник" в диалоге с Кремлем.