Почему лидеры Северной Европы позвонили в Кремль?

Евросоюз посредством Хельсинки и при участии Осло установил прямой диалог с Россией.

Утром 27 октября стало известно, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре позвонили в Кремль и провели полуторачасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Новость действительно сенсационная. ЕС впервые говорит с Россией после долгой паузы. Да, были отдельные визиты и звонки. Перед своей отставкой в декабре 2024 года в Россию звонил канцлер Германии Олаф Шольц. В разгаре 12-дневной войны Израиля с Ираном в июне 2025 года тоже самое сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Но то были разовые инциденты, без продолжения.

Сейчас, похоже, речь идет о систематическом процессе. Наличие фигуры Стубба в переговорах не случайно. Уже почти год он рассматривается в качестве официального переговорщика от Евросоюза с Россией. В Брюсселе пока еще не определились с выбором представителя по России, но неформально Стубб уже взял это на себя.

На прошлой неделе вместе с норвежским премьером Стёре он участвовал в переговорах в Осло с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Владимира Зеленского, после которых Уиткофф тут же прилетел в Санкт-Петербург, где встретился с Владимиром Путиным.

Конечно, пока никто Стубба от имени всего Евросоюза не уполномочивал вести переговоры с РФ, да и Норвегия - не член Евросоюза. Однако в общем контексте оживления дипломатического процесса вокруг Украины все выглядит крайне логично. США уже говорят с Россией и Украиной по отдельности, после 10 ноября в Абу-Даби готовится трехсторонняя встреча с их участием, а Евросоюз не хочет остаться в стороне.

Чтобы не быть на обочине истории, о чем недавно предупреждал Стубб, Брюсселю обязательно нужно подключаться в переговорам конфликтующих сторон. С Украиной ЕС, понятно, и так на короткой ноге. А вот с США и тем более с Россией дела обстоят неважно. Представители советов нацбезопасности Франции, Германии и Британии буквально напрашиваются на очередные американо-украинские переговоры.

Евросоюзу крайне сложно пойти на диалог с Москвой, хотя Кремль от него никогда не отказывался. Проблема в том, что ЕС не может достичь единой для всех 27 стран позиции. Те политики, вроде Виктора Орбана, Антониу Кошты и бывших немецких чиновников, кто в одностороннем порядке ездил в Москву или говорил о диалоге, подвергаются обструкции.

Основные движущие силы Евросоюза в лице Франции, Италии и Германии еще летом были уверены в успехе Украины и призывали усилить санкционное давление на Россию, нарастить поставки ПВО и верить в эффект "дипстрайков". Однако буквально за считанные дни песочные замки европейских надежд рухнули. Россия выдержала украинские атаки, усилила собственные удары, провела выборы в Госдуму, а Трамп заключил с Путиным "дизельную сделку" и временно отключил ВСУ от Старлинка.

В ситуации, когда Трамп продвигает мирный процесс, Украина в него волей-неволей втягивается, и Зеленский выражает надежду на Абу-Даби, а Путин намекает на завершающий этап конфликта, Евросоюзу ничего не остается, кроме как начинать устанавливать контакты с Москвой. После разговора с российским президентом Стубб не случайно отметил, что для прекращения конфликта нужен прямой диалог ЕС с Россией.

В целом, разговором стороны остались довольны. В канцелярии Стубба заявили, что звонок был содержательным и откровенным, а Стёре назвал его содержательным и профессиональным. У норвежского премьера сложилось впечатление, что Россия тщательно готовится к переговорам в Абу-Даби.

После разговора скандинавских лидеров с Путиным некоторые силы в Европе раскритиковали их. Премьер Дании Метте Фредериксен отметила, что ЕС "должен говорит единым голосом". Тем не менее, даже эта инициатива отдельных европейских лидеров показывает, что тектонические процессы в Европе начались. ЕС хочет сидеть за столом переговоров и участвовать в урегулировании украинского конфликта.

Имеет ли Брюссель на это право после многолетней поддержки Украины? С точки зрения России, вопрос дискуссионный. Однако в долгосрочной перспективе ясно, что географию не поменяешь, и ЕС будет оставаться соседом и России, и Украины. Поэтому, чтобы не повторять в будущем прошлых ошибок, Евросоюз должен взять на себя ответственность за стабильность и найти общую и приемлемую формулу европейской безопасности. Естественно, вместе с Россией.