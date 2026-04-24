Почему Брюсселю нечего ответить Тегерану?

Михаил Богданов

Евросоюз в очередной раз попытался выступить в роли глобального арбитра. И в очередной раз получил публичную пощечину, подкрепленную юридическими статьями. Ответ Тегерана на «обеспокоенность» ЕС ударами по военным объектам переводится с языка политкорректности предельно ясно: «Заткнись и разберись сначала с собой».

Но главное – иранцы впервые так развернуто объяснили свою позицию нормами международного права. Разговора не получилось. Получился урок.

Что именно сказал Иран?

Заявление официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи выглядит диагнозом, выходящим за рамки риторики. Он назвал коммюнике ЕС, в котором Брюссель выражал обеспокоенность ударами Ирана по военным объектам в соседних странах, «избирательным моральным возмущением». А затем добавил два эпитета: «лицемерно и безрассудно».

Почему лицемерно? Потому что ЕС, по словам Багаи, игнорирует первопричину. Иран нанес удары не по мирным городам и не в порядке агрессии. Он ответил на незаконные атаки США, которые совершались с баз, расположенных на территории соседних государств. Иран, напомним, ссылается на статью 51 Устава ООН – право на самооборону. А Евросоюз, который десятилетиями позиционировал себя как оплот международного права, вместо того чтобы признать это право, предпочел умиротворять агрессора и винить жертву.

Юридический козырь Тегерана

Но главное в этом эпизоде не эмоции, а правовая конструкция. Багаи произнес фразу, которую в Брюсселе предпочли бы не слышать:

Государства имеют установленное юридическое обязательство не позволять использовать свою территорию или активы для вторжения в другие страны

Выглядит как прямое прочтение принципов международного права, зафиксированных в Декларации о принципах международного права 1970 года и в Уставе ООН. Если государство предоставляет свои базы для нанесения ударов по третьей стране, оно становится соучастником агрессии. И тогда удар по этим базам – законное действие в рамках самообороны.

Чем этот аргумент опасен для США? Всем американским военным присутствием по всему миру. Базы в Катаре, Бахрейне, Ираке, Сирии, не говоря уже о Европе. Если последовательно применить ту же логику, то любой ответный удар по американским объектам на территории союзников – это не «терроризм» и не «нестабильность», а вполне легитимное право на самооборону.

Но для ЕС здесь еще более горький подтекст. Европейские страны сами предоставляют свою территорию для американских баз (в Германии, Италии, Турции, на Кипре). С точки зрения Ирана, ЕС является молчаливым соучастником агрессии. А когда Брюссель пытается учить Иран «сдержанности», он просто изобличает собственные двойные стандарты.

Почему ЕС оказался в неловком положении?

Исторически Евросоюз привык к роли «старшего брата», который делает замечания и раздает оценки. Но последние несколько лет эта оптика перестала работать. Россию ЕС не испугал санкциями и не остановил риторикой. Китай просто не замечает брюссельских коммюнике. А теперь Иран – страна, которая десятилетиями живет под санкциями и давлением – публично выворачивает повестку ЕС наизнанку.

Иран продемонстрировал, что в Брюсселе не умеют работать с собственными инструментами. Когда вам в лицо произносят слова «избирательное моральное возмущение» и «лицемерие» - это неутешительный диагноз. Старый свет уже далек от того, чтобы оставаться центром силы, и все чаще воспринимается как голос, который учит жизни, но сам не участвует в решении реальных конфликтов.

Три момента из этого эпизода особенно показательны для глобальной повестки.