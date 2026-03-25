Переговоры США и Ирана: на грани мира или новой эскалации?

Президент США Дональд Трамп активно продвигает идею "продуктивных переговоров" с Ираном, отложив удары по иранской энергетике и обещая скорое завершение конфликта. Тегеран официально отрицает прямой диалог, однако через посредников получил от Вашингтона 15-пунктный план урегулирования.

Среди посредников между США и Ираном СМИ выделяют Пакистан, Турцию, Оман и Египет. Встреча американской и иранской делегации должна якобы пройти в Исламабаде в эти выходные.

План США: снятие санкций в обмен на ядерный контроль

Белый дом предлагает Ирану отменить все санкции и помочь в развитии гражданской ядерной энергетики, например, для производства электроэнергии на АЭС в Бушере. Взамен Вашингтон требует заморозить ядерную программу в строгих рамках: обогащенный уран останется, но только под надзором МАГАТЭ и в согласованных пределах, без дальнейшего расширения мощностей или производства оружейного материала. Ключевые объекты — Натанз, Исфахан и Фордо — должны быть выведены из эксплуатации, а весь накопленный обогащенный уран передан агентству в установленные сроки.

Ракетную программу Ирана в Белом доме хотят ограничить позже — по дальности и количеству ракет, с фокусом исключительно на гражданские или оборонительные цели, без развития существующих ядерных возможностей. План предусматривает механизмы международного мониторинга и поэтапную реализацию, зависящую от выполнения обязательств, плюс дополнительные договоренности по региональной безопасности и свободному судоходству в Ормузском проливе.

Трамп в Truth Social подчеркивает: "Иранские переговорщики странные — публично рассматривают предложение, а на деле умоляют о сделке. Лучше поторопиться, пока не поздно, пути назад не будет". 23 марта он отложил удары на пять дней, отметив "глубокие, конструктивные переговоры для полного урегулирования". Позже добавил: "Они согласились — ядерного оружия у них никогда не будет".

Советники президента объясняют: "Одна рука Трампа открыта для сделки, другая — сжатый кулак". Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтверждает: "Переговоры продолжаются плодотворно". Спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы согласовали "почти все пункты", возможна встреча иранского руководства с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп рассчитывает завершить операцию "в недели", до майской поездки в Пекин.

Ответ Ирана: вывод баз, репарации и суверенитет над Ормузом

Тегеран выдвигает жесткие контртребования. Глава МИД Аббас Аракчи заявляет: "Переговоров с США нет — только обмен сообщениями через посредников. Нас обманули дважды, нанеся удары параллельно диалогу". Он обвиняет Израиль: "Это не война Ирана с Америкой — Тель-Авив подтолкнул США ради 'Великого Израиля'. Их базы в заливе защищают его".

Иран требует немедленного прекращения всех ударов по своей территории и прокси-группам, в том числе по "Хезболле", полной отмены санкций плюс репараций за ущерб. Особый акцент сделан на закрытии американских баз в Персидском заливе, признании суверенитета над Ормузским проливом ("новый порядок" с платой за проходы судов, бесплатно — для России, Китая, Индии, Пакистана, Ирака) и гарантиях отсутствия будущих атак. Переговоры по ракетам Иран отвергает категорически.

Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф опровергает контакты: "Фейковые новости для манипуляции рынками — никакого диалога". Президент ИРИ Масуд Пезешкиан подтверждает: "Не вели переговоры напрямую или косвенно". КСИР называет слова Трампа "психологической операцией". Однако анонимный источник Ynet сообщает: верховный лидер Моджтаба Хаменеи согласен на быстрый мир при выполнении условий Тегерана.

Посредники и триггеры войны

Иран скептически относится к инициативе США как к "тактическому ходу" на фоне наращивания войск. Axios отмечает: Тегеран дважды обманут. Так что очная встреча в Исламабаде 26 марта под вопросом. При этом Пакистан активно работает в качестве посредника.

По данным Reuters, Трамп звонил главкому ВС Пакистана Асиму Муниру, премьер-министр Шахбаз Шариф общался с Пезешкианом. Британское агентство ожидает, что на встрече в Исламабаде США будут представлять Уиткофф, Кушнер и Вэнс. а Иран - Галибаф.

Пока иранцы думают о том, идти на прямые переговоры или нет, соседние страны трансформируют свои позиции. Так, ОАЭ настаивают на том, чтобы было достигнуто не просто перемирие, а демонтаж иранской ядерной и ракетной программ. Саудовская Аравия предоставила свою базу на западе страны для США.

Наземная операция

Диалог ограничил удары по энергообъектам, но не остановил войну. КСИР атакует Тель-Авив, Димону и базы США. Израиль отвечает по Тегерану и Ливану.

Трамп надеется закончить войну до 9 апреля, но не исключает наземную операцию. Журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд пишет, что "как минимум трое республиканцев в Конгрессе явно намекают, что наземная операция в Иране запланирована и может начаться в скором времени".

Исходя из выдвинутых взаимоисключающих требований Ирана и США, компромисс сложно достичь. На просто прекращение огня стороны тоже не согласны. Посему вероятность наземной операции растет.