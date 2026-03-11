Переговоры России и США во Флориде: Украина не ушла в тень Ирана

Недавние переговоры между делегациями России и США во Флориде стали показателями того, что, несмотря на кризис вокруг Ирана, украинское урегулирование остается приоритетом внешней политики Трампа.

Встреча российской и американской делегаций во Флориде прошла в формате совместной рабочей группы по экономике и собрала ключевые фигуры с обеих сторон. Российскую делегацию возглавил спецпредставитель президента РФ и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Вашингтон представляли спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Итоги встречи были признаны обеими сторонами конструктивными, хотя детали по традиции не разглашались. По словам Дмитриева, США и Россия обсудили возможности энергетической кооперации и решения проблем на мировом энергорынке. Кроме того, рассмотрены проекты, способные восстановить диалог двух стран.

Акцент на энергетике

Дмитриев подчеркнул растущую осведомленность США о роли российских энергоресурсов: "Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций против России".

Ключевой темой обсуждения стала нестабильность на энергетических рынках, усугубленная обострением вокруг Ирана. Судоходство через Ормузский пролив — артерию поставок нефти и газа из Персидского залива — серьезно осложнено, что усиливает глобальный энергетический кризис. Reuters отмечает, что встреча вписывается в усилия по восстановлению экономических связей, парализованных санкциями.

Переговоры во Флориде стали логичным продолжением трехстороннего формата Россия-США-Украина, предыдущий раунд которого прошел 17–18 февраля в Женеве, а еще раньше в ОАЭ. На тех встречах российскую сторону представлял Владимир Мединский, Украину — Рустем Умеров, США — Стив Уиткофф. Итоги были "непростыми, но с прогрессом", сообщают источники.

Следующий раунд трехстороннего диалога изначально планировался на 11 марта в Стамбуле, но был отложен. Администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что не располагает данными о переговорах. Владимир Зеленский 9 марта подтвердил перенос: "Приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, которая планировалась на эту неделю, по предложению американской стороны откладывается". Он добавил, что украинская делегация была готова к полету в Турцию 10–11 марта, а теперь рассматривается Швейцария.

Значение Стамбула и политические заявления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 марта отметил, что возможность проведения трехсторонней встречи РФ-США-Украина в Стамбуле существует, но "пока точной конкретики по следующему раунду переговоров нет". "Опция Стамбула существует, все стороны весьма позитивно к ней относятся", - сказал Песков журналистам.

Переговоры в Абу-Даби не могут быть продолжены из-за ситуации на Ближнем Востоке, отметил он, поблагодарив ОАЭ за оказанную ранее поддержку диалогу.

5 марта Песков отмечал, что в переговорном треке "по объективным причинам сейчас сложилась пауза", а 8 марта дал понять, что Москва все еще открыта к дипломатии: "Мы сохраняем дальше нашу открытость к переговорам, потому что это в наших интересах".

Стивен Уиткофф 10 марта на CNBC прокомментировал переговоры: "На этой неделе должны были состояться трехсторонние переговоры. Украинская сторона говорит, что мы достигли большего прогресса со времени первой встречи в Женеве, чем за последние четыре года. Вероятно, встреча состоится на следующей неделе".

Стамбул как площадка имеет стратегическое значение. Турция под руководством Эрдогана позиционирует себя нейтральным посредником: здесь в 2022 году подписали зерновую сделку, город обеспечивает конфиденциальность и логистику.

В 2025 году в Стамбуле прошли три раунда переговоров России и Украины, по результатам которых стороны обменялись проектами меморандумов о прекращении войны.

Сохранение диалога с США

Россия приветствует мирные усилия Трампа по Украине. 9 марта президент США позвонил в Кремль, и в разговоре помимо Ирана обсуждалась и Украина.

Трамп охарактеризовал телефонный разговор как "очень хороший". Трамп признал, что "Путин выразил желание помочь в мирном урегулировании на Ближнем Востоке".

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров отметил подвижки по гуманитарным вопросам и обмену пленными и телами погибших. 5-6 марта Россия и Украина произвели обмен пленными 500 на 500. По теме урегулирования Лавров отметил, что пока что содержательные договоренности не достигнуты. При том Песков уточняет, что все стороны заинтересованы в прекращении боевых действий, но предстоит решить еще множество "нюансов", включая территориальный вопрос.

Переговоры во Флориде не дали каких-то прорывных результатов, но стали важным шагом по поддержанию диалога США и России по украинской теме, несмотря на расхожие интересы на Ближнем Востоке. В то же время, если это часть подготовки к трехсторонним переговорам в формате Россия-США-Украина, и они действительно в скором времени состоятся в Стамбуле, то диалог Москвы и Вашингтона сохранен и дает конкретные результаты.