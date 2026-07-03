От экспорта к локализации: почему Китай инвестирует в промышленность Узбекистана?

Анастасия Жалина

Если еще несколько лет назад экономическое сотрудничество Узбекистана и Китая ассоциировалось прежде всего с торговлей, инфраструктурными проектами и добычей сырья, то сегодня все большую роль играет создание производств внутри страны. Почему китайские компании делают ставку именно на Узбекистан и как это отражается на его экономике?

Новость о строительстве китайской компанией Qingdao Junling Transformers завода по производству высоковольтных трансформаторов в Ферганской области стала очередным примером растущего интереса китайского бизнеса к промышленности Узбекистана. В последние годы подобные проекты появляются все чаще: китайские компании инвестируют в металлургию, машиностроение, производство строительных материалов, электротехнической продукции и объекты возобновляемой энергетики.

Китай усиливает экономическое присутствие

О том, что сотрудничество между Узбекистаном и Китаем выходит на новый уровень, говорят и официальные данные. Если в 2017 году объем накопленных прямых китайских инвестиций в экономику Узбекистана составлял менее $300 млн, то к началу 2026 года он превысил $10,7 млрд. По оценке Евразийского банка развития, на Узбекистан пришлось около 70% прироста китайских прямых инвестиций в Центральной Азии за этот период, что сделало республику основным направлением вложений Китая в регионе.

Одновременно растет число предприятий с китайским капиталом. Если в 2017 году, в начале масштабных реформ, в стране работало менее тысячи компаний с китайским капиталом, то к маю 2026 года их количество достигло 5 615. Благодаря этому Китай впервые вышел на первое место среди иностранных государств по числу зарегистрированных предприятий в Узбекистане, опередив Россию и Турцию.

Заметно увеличился и товарооборот между двумя странами. С 2017 года он вырос примерно в четыре раза — с $4,5 млрд до почти $18 млрд по итогам 2025 года. Сегодня Китай остается крупнейшим торговым партнером Узбекистана и одним из основных поставщиков товаров на узбекский рынок.

Однако сами по себе эти цифры не объясняют главного. Изменился не только масштаб экономического сотрудничества, но и его характер. Если раньше основу составляли торговля и инфраструктурные проекты, то теперь все большую роль играют инвестиции в промышленное производство.

От торговли к промышленному сотрудничеству

Еще несколько лет назад крупнейшие проекты с участием китайского капитала в Узбекистане были сосредоточены в основном в добывающей отрасли, энергетике и транспортной инфраструктуре. Сегодня структура инвестиций постепенно меняется: все больше средств направляется в создание промышленных предприятий.

Помимо завода по производству высоковольтных трансформаторов в Ферганской области, китайские компании реализуют в Узбекистане проекты и в других отраслях. В Джизакской области уже работает совместное предприятие BYD по выпуску электромобилей и гибридов.

Компания Yong Xin инвестировала $70 млн в строительство завода по производству керамогранита, а Shandong Aipurui Steel Plate строит металлургический комплекс в Ташлакском районе.

Одновременно развивается сотрудничество в энергетике: корпорация China Energy реализует проекты солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4,8 ГВт в Бухарской, Кашкадарьинской, Джизакской, Самаркандской и Ташкентской областях.

Кроме того, Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана и Ассоциация китайских предпринимателей в Узбекистане прорабатывают создание инвестиционного фонда объемом $500 млн для проектов по добыче и переработке лития и других критически важных минералов.

Такое разнообразие проектов показывает, что китайские компании рассматривают Узбекистан не только как рынок сбыта или площадку для отдельных инвестиционных проектов. Все чаще речь идет о локализации производства и создании долгосрочных производственных цепочек, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт.

© Фото: Инфографика: Анастасия Жалина

Почему китайские компании выбирают Узбекистан

Рост интереса китайских компаний к Узбекистану объясняется сразу несколькими факторами.

Во многом этому способствовали реформы, направленные на улучшение условий для иностранных инвесторов. После начала экономических реформ в 2017 году условия для бизнеса заметно изменились. Власти упростили валютные операции, расширили меры поддержки иностранных инвесторов, начали развивать свободные экономические зоны и сократили бюрократические процедуры при запуске крупных проектов. Не менее важны и экономические преимущества самого Узбекистана. Это крупнейший рынок Центральной Азии с населением более 37 млн человек. Инвесторов также привлекают сравнительно невысокие затраты на производство, доступная рабочая сила и богатая сырьевая база. В таких условиях многим китайским компаниям выгоднее организовывать производство непосредственно в Узбекистане, чем поставлять сюда готовую продукцию из Китая. Свою роль играет и расположение страны. Производить товары в Узбекистане удобно не только для внутреннего рынка, но и для последующих поставок в государства Центральной Азии, на Кавказ, в Россию и на Ближний Восток. Дополнительные возможности может открыть железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан (строительство началось в конце 2024 года, запуск ожидается в 2028–2030 годах), которая позволит сократить сроки доставки грузов и упростить поставки продукции на внешние рынки.

Все это способствует тому, что китайские компании все чаще не ограничиваются поставками продукции, а открывают производства непосредственно в Узбекистане.

Почему Китай все чаще переносит производство за рубеж?

Для китайских компаний открывать производства за рубежом становится все более привычной стратегией. Это позволяет не только сократить транспортные расходы и быть ближе к рынкам сбыта, но и быстрее учитывать особенности и требования разных стран.

Узбекистан в этом отношении выглядит привлекательной площадкой. Предприятия, созданные на его территории, могут ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на экспорт в соседние страны. Кроме того, размещение производств позволяет использовать местную сырьевую базу и трудовые ресурсы, а также снижает зависимость от длинных логистических цепочек.

Для самого Узбекистана такая модель сотрудничества означает не только приток инвестиций. Вместе с новыми предприятиями создаются рабочие места, развивается перерабатывающая промышленность, появляются возможности для освоения новых технологий и расширению производства более сложной промышленной продукции.

Общий инвестиционный фон также свидетельствует о растущем интересе бизнеса к промышленному сектору страны. С начала экономических реформ в 2017 году ежегодный объем иностранных инвестиций и кредитов, направляемых в промышленность Узбекистана, увеличился с $2,5 млрд до $21,6 млрд. Значительная часть этих средств пришлась на обрабатывающие отрасли — производство строительных материалов, текстильную промышленность, металлургию и машиностроение.

Как меняется экономика Узбекистана?

Рост китайских инвестиций в промышленность постепенно отражается и на структуре экономики Узбекистана. Если раньше значительная часть совместных проектов была сосредоточена в сырьевом секторе, энергетике и инфраструктуре, то сегодня все больше инвестиций направляется в обрабатывающую промышленность.

Речь идет не только о строительстве отдельных предприятий. Вместе с новыми производствами развивается выпуск комплектующих, появляются новые поставщики и расширяются возможности для локализации. Это особенно заметно в таких отраслях, как автомобилестроение, электротехника, металлургия и производство строительных материалов.

Развитие совместных производств способствует внедрению новых технологий.

Вместе с новыми производствами в Узбекистан приходят современные технологии и производственные стандарты. Для местных предприятий это возможность получить новый опыт, стать поставщиками крупных международных компаний и постепенно осваивать выпуск более сложной и конкурентоспособной продукции.

Проект строительства завода по производству высоковольтных трансформаторов в Ферганской области — лишь один из примеров этой тенденции. Он подтверждает, что промышленное сотрудничество между Китаем и Узбекистаном постепенно выходит за рамки отдельных инвестиционных проектов и приобретает более долгосрочный характер.