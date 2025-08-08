Энергетический визит Виктора Орбана в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вылетел в Россию, чтобы провести срочную встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча будет касаться вопросов энергетики и мирного урегулирования на Украине.

Венгерский премьер Виктор Орбан намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Согласно информации, встреча должна пройти в Москве, 28 ноября. В настоящее время премьер уже вылетел по направлению к российской столице.

В ходе переговоров Москвы и Будапешта будут подняты вопросы по урегулированию украинского конфликта, ожидается, что стороны обсудят также поставки нефти и газа.

Напомним, что Венгрия получила разрешение от Белого дома покупать российские энергоресурсы, несмотря на антироссийские санкции.

Энергетические интересы Венгрии

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Россия поставляет в Венгрию все используемые в стране энергоресурсы, и потому Виктор Орбан крайне заинтересован в сохранении энергетического сотрудничества с РФ.

"По нефти главный вопрос был в американских санкциях против российских компаний-экспортеров. Сейчас он решен: Виктор Орбан не так давно был в США и добился от президента Дональда Трампа исключений из санкций для венгерской компании MOL, чтобы она и дальше могла покупать нефть у "Лукойла" – это ее основной контракт на нефтяной импорт из РФ. Кстати, MOL владеет нефтеперерабатывающими заводами и в Венгрии, и в Словакии, так что решена проблема и с российским экспортом нефти в Словакию. Поставки по нефтепроводу "Дружба" продолжатся еще минимум год – на столько США дали исключение из санкций", - прежде всего сказал он.

"Что касается газа, то поставки в Венгрию тоже согласованы, есть коммерческий контракт на трубопроводный импорт. Поэтому, я думаю, Виктор Орбан может завести с Владимиром Путиным разговор о покупке той же MOL активов российских компаний за рубежом. Прежде всего может обсуждаться доля в сербской компании NIS. MOL, конечно, заинтересована ее купить, чтобы расширить свои нефтеперерабатывающие активы в регионе. Однако рыночную цену MOL явно не может заплатить за NIS и, естественно, не хочет. Поэтому венгерский премьер может предложить президенту России те или иные схемы по продаже этого актива", - ожидает Игорь Юшков.

"Американцы же сейчас настаивают, чтобы из Сербии ушли все российские компании без исключения, и "Газпром", и "Газпром нефть". Поэтому возможен, к примеру, вариант обратного выкупа после отмены антироссийских санкций, и тут надо договориться, планирует ли в целом Россия выкупать NIS у MOL после продажи, и если да, то на каких условиях и по какой цене. Все-таки речь идет о государственных компаниях, и вполне естественно обсуждать сделки с ними на высшем государственном уровне", - добавил экономист.

"В меньшей степени лидеры могут обсуждать покупку MOL активов "Лукойла". Это тоже привлекательные активы, и MOL прежде всего интересны нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Болгарии. Но поскольку "Лукойл" – частная компания, обсуждать эту идею на уровне глав государств не так удобно. Кром того, США очень четко дали понять, что хотят, чтобы активы "Лукойла" купила американская компания. Не зря не была согласована сделка Gunvor и "Лукойла". Тем не менее, это тоже тема для разговора Орбана и Путина по энергетике", - продолжил эксперт.

Ядерный вопрос

Важная тема для разговора – это строительство АЭС "Пакш-2". "С одной стороны Венгрия настаивает, чтобы "Росатом" достроил "Пакш-2" и Будапешт получил исключение для российских банков, чтобы иметь возможность оплачивать покупку всевозможных агрегатов и конструкций, используемых нашей компанией при постройке АЭС. С другой стороны, Орбан публично пообещал, что ядерное топливо будет закупать у американцев. Из-за этого у России встает вопрос, зачем тогда эту станцию строит "Росатом" под российский кредит? Ведь кредиты обосновываются именно тем, что "Росатом" на протяжении десятилетий будет продавать ядерное топливо для построенной АЭС. Здесь точно нужно договариваться, чтобы не оказалось, что Россия построила Венгрии АЭС на льготных условиях, а зарабатывать на ее эксплуатации будут США", - сообщил Игорь Юшков.

Украинские мотивы

Экономист обратил внимание, что энергетические интересы мотивируют Венгрию прикладывать усилия по урегулированию украинского конфликта. "Венгрия как минимум заинтересована, чтобы Европа вернулась к полноценным схемам закупки российского газа, как раньше: тогда европейский рынок будет более насыщен и, соответственно, цены на газ снизятся, в том числе на бирже. Поскольку все контракты имеют биржевую индексацию, Венгрия от этого выиграет", - указал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

"Для Венгрии важно, чтобы дальше конфликт не развивался, потому что чем дольше он длится, тем больше Брюссель давит на Венгрию с целью заставить отказаться полностью от российского трубопроводного газа, российской трубопроводной нефти и российского ядерного топлива. Мы видим, что СПГ уже целиком запретили – его поставки из РФ в ЕС будут поэтапно прекращены в течение года. Венгрия понимает, что евроструктуры рано или поздно дожмут ее в вопросе российских энергоресурсов, либо придумают что-то еще. Например, убедят Украину перекрыть транзит нефти. Потому Венгрия и уделяет столько внимания украинскому урегулированию – чтобы купировать собственные риски, - заключил Игорь Юшков.