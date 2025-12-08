Орбан-Путин-Эрдоган: газ и поиски мира на Украине

Благодаря прагматичным отношениям с Турцией и Венгрией Виктор Орбан добился выгоды для своей страны.

Российский газ сможет беспрепятственно поступать в Венгрию, несмотря на санкции Запада. С этой целью Виктор Орбан организовал две встречи. Своего главу МИД Петера Сийярто он отправил в Москву, а сам отправился в Стамбул.

По итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Орбан заявил журналистам следующее: "Сегодня мы с президентом Эрдоганом договорились, что турецкая сторона обеспечит маршрут, по которому мы сможем получать в Венгрии газ из России".

Орбан лично поблагодарил Эрдогана: "От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута. Подумайте о "Северном потоке". Эта гарантия – серьезное дело".

Речь идет о газопроводе "Турецкий поток", который доставляет российский газ в Турцию, а оттуда через интерконнекторы в Венгрию, Сербию, Болгарию и Словакию. Венгерский премьер напомнил, что в текущем году его страна получила по "Турецкому потоку" 7,5 млрд кубометров газа. Госсекретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач обратил внимание на рекордные поставки: "Никогда еще в Венгрию по "Турецкому потоку" не поступало столько газа за год".

Договорившись с транзитом газа, Орбан решил все вопросы и с поставщиком. 28 ноября на переговорах с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что "добился того, зачем приехал: энергетическая безопасность Венгрии гарантирована". Российский лидер подтвердил, что необходимые объемы нефти и газа Москва поставит по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток".

9 декабря в Москву для участия в работе межправкомиссии прибыл министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он высоко отметил значение указа Путина о возможности оплаты поставок за рубли не только в Газпромбанке, но и в других банках.

"Еще одна хорошая новость: Россия по-прежнему разрешает нам платить за газ способом, не обремененным санкциями", - написал глава МИД в соцсетях.

Сегодня пришла еще одна важная новость с точки зрения гарантии безопасности энергопоставок из России в Венгрию через Турцию. Проектная компания "Турецкого потока" меняет свою локацию - она перебазируется из Нидерландов в Венгрию, о чем тоже заявил Сийярто.

"Мы заключили в Вашингтоне, Москве и Стамбуле соглашения, благодаря которым поставки нефти и газа идут в Венгрию бесперебойно", - заметил он, добавив, что Будапешт будет и дальше отбиваться от нападок ЕС и Украины в правовом и юридическом плане, а также защищаться от ударов беспилотников.

В декабре Венгрия планирует направить иск в Суд ЕС, в котором будет оспаривать готовящееся на 18-19 декабре постановление Совета ЕС о полном отказе от российских энергоносителей.

Наряду с энергетикой Орбан вовлечен и в вопрос украинского урегулирования. С Эрдоганом он обсудил украинское урегулирование, а Сийярто в Москве назвал план Дональда Трампа "лучом надежды" и выразил полную поддержку российско-американскому диалогу. По словам министра, Будапешт оставит каналы связи с Москвой открытыми для поиска путей решения конфликта.

Хотя сейчас переговорный процесс по Украине больше лежит в русле российско-американских, американо-украинских и украинок-европейских переговоров, Венгрия и Турция тоже сыграли свою роль в миротворчестве. Орбан летом 2024 года совершал визиты в Россию, Украину, Китай и США, а Стамбул трижды после вступления Трампа в должность становился переговорной площадкой Москвы и Киева.