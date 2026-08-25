Будут ли США восстанавливать базы на Ближнем Востоке?

Военные Ирана нанесли беспрецедентный ущерб объектам разведки ВС США. На их восстановление уйдут миллиарды долларов.

Иран нанес беспрецедентный ущерб разведывательным объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщили информированные источники.

По данным телеканала NBC, урон был нанесен с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Иранские ракетные удары и атаки беспилотников нанесли разведывательным постам и оборудованию для наблюдения <...> ущерб, превосходящий по масштабу любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались спецслужбы США"

– NBS

В материале также говорится о том, что для восстановления объектов США понадобятся миллиарды долларов.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что американский президент США Дональд Трамп изменил подход к Ирану. Уточняется, что Вашингтон откажется от переговоров и сделаете акцент на постепенном усилении давления на Тегеран.

Что будут делать США с разрушенными базами?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Вашингтон может и не восстановить пострадавшие военные базы, поскольку уходит политическая целесообразность массированного военного присутствия США на Ближнем Востоке.

"В отношении американского присутствия в регионе очень многое зависит от исхода иранского конфликта. Если Иран сохранит свои возможности создания ядерного оружия, то конфликт будет по сути поставлен на паузу, но не завершен – тогда у США будет мотив восстановить базы, чтобы через два-три года повторить атаки на Иран. Если же США перестанут считать Иран угрозой региональной безопасности, то тогда и пропадет потребность в ремонте баз, ведь никаких других угроз, с точки зрения США, на Ближнем Востоке сейчас нет", – прежде всего сказал он.

"При этом все острее стоит вопрос о реализации американской внешнеполитической стратегии. Проблема Ирана тормозит для США решение более приоритетной проблемы Китая. Уже совершенно очевидно, что Вашингтону необходимо перебазировать максимум своих сил в Азию, ближе к Китаю. Столь же ясно, что из иранского конфликта, несмотря на утрату поставок иранской нефти, Китай вышел победителем, поскольку США растратили множество военных и финансовых ресурсов на войну с Ираном, находятся теперь в ослабленном положении и все еще никак не могут выбраться из ситуации в Ормузском проливе", – обратил внимание Владимир Васильев.

"Поскольку Китай – по-прежнему цель номер один для США, ему попросту невыгодно концентрировать войска на Ближнем Востоке. Сейчас это пустая трата времени и сил. Иранский конфликт показал, насколько ограничены сегодня американские военные возможности. США не могу позволить себе вести военные действия на нескольких фронтах. К примеру, из-за того, что авианосец "Джордж Вашингтон" заменяет сейчас авианосец "Авраам Линкольн" на Ближнем Востоке, в Тихом океане не осталось американских авианосных групп – "Авраам Линкольн" пока будет дислоцирован в Таиланде", – продолжил американист.

Эксперт также отметил, что США постепенно меняют вектор работы с Ближним Востоком, дрейфуя от безоговорочной поддержки Израиля к укреплению связей с арабскими монархиями, и это дополнительно мотивирует Вашингтон не расширять военное присутствие в регионе.

"В США время от времени поднимается вопрос, что тесное взаимодействие с Израилем мешает сотрудничеству с богатыми ближневосточными государствами. Ближний и Средний Восток в целом благожелательно настроены к США, Монархии Персидского залива не против развития контактов, но Израиль постоянно создает препятствия на этом пути. Поэтому с одной стороны у Вашингтона стоит затратная поддержка Израиля, а с другой – экономические выгоды от наращивания бизнес-связей с Заливом. Тель-Авив сегодня работает, по сути, против американских экономических интересов на Ближнем Востоке, и потому вопрос восстановления пострадавших военных баз приобретает новое измерение: какая от этого выгода самим США? Снижение военного присутствия США в регионе будет первым признаком отказа от поддержки Израиля", – пояснил Владимир Васильев.

В то же время США могут использовать тему ремонта военных баз на переговорах с Ираном для нейтрализации иранского требования о возмещении ущерба. "Это классический американский подход к решению политических задач экономическими методами. Счет о возмещении ущерба, понесенного американскими базами – это часть финансового давления на Иран. Если удастся каким-то образом принудить Иран взять на себя такое обязательство, у него не будет средств для развития ядерной и ракетной программ. Напомню, что США в 1945-1946 годах насчитали $1 млрд за лендлиз для СССР, и выплаты растянулись до 1980-х годов. Если же США пойдут на компромисс с Ираном, тогда ущерб базам может быть использован как баланс для ущерба, понесенного Исламской Республикой во время американо-израильских бомбардировок", – заключил американист.