Никол Пашинян: отсутствие Ж/Д-транзита через Армению – это трагедия

Армянский премьер-министр Никол Пашинян подверг критике ту часть элит Армении, которые противостоят проекту Зангезурского коридора, пояснив, что республике жизненно необходимо железнодорожное сообщение с соседями, в том числе для получения доходов от транзитных грузоперевозок.

Армения должна стать страной железнодорожного транзита грузоперевозок – об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, комментируя перспективы открытия Зангезурского коридора из Зангиланского района Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Председатель правительства призвал армянские элиты не препятствовать открытию коммуникаций Армении с Азербайджаном.

Пашинян не стал упоминать об обязательствах Армении по предоставлению Азербайджану беспрепятственного наземного сообщения с Нахчываном под контролем ФСБ РФ, прописанных в Трехстороннем заявлении от 9/10 ноября 2020 года. В то же время он заявил, что Ереван готов упростить проезд транзитных грузовых поездов по своей территории не только для Баку, но для всех сторон, которые будут возить товары по армянскому участку Зангезурского коридора (Пашинян продолжает называть этот маршрут "Перекресток мира").

"Меня удивляет, что некоторые силы или люди пытаются выставить перезапуск железнодорожного движения через территорию Армении как трагедию. Между тем, трагедия в том, что нет транзитного железнодорожного сообщения через Армению"

– Никол Пашинян

Пашинян объявил, что цель Армении – стать транзитным государством с максимально привлекательными условиями грузоперевозок. При этом он вновь отверг вариант экстерриториального статуса армянского участка Зангезурского коридора, подчеркнув, что проезд по республике может быть предоставлен только при соблюдении ее суверенитета и под юрисдикцией РА. Аналогично Ереван не станет передавать другой стране эту дорогу в аренду или управление на условиях бесконтрольности движения с армянской стороны – таким образом премьер-министр опроверг сведения о возможности передачи армянского участка Зангезурского коридора американской компании.

Тем не менее, по словам Пашиняна, работа тех или иных иностранных частных компаний на армянском участке Зангезурского коридора возможна, так же как РЖД управляет армянскими железными дорогами, а аргентинская Corporacion America Airports – аэропортом "Звартноц". В обоих случаях вся инфраструктура принадлежит армянскому государству. Премьер-министр также напомнил, что аренда земли в Армении невозможна, допускается лишь передача прав на застройку.

В шаге от Зангезурского коридора

Из слов Никола Пашиняна можно понять, что Ереван все-таки заинтересован в запуске Зангезурского коридора, но по-прежнему не согласен на первоначальные условия, прописанные в пункте 9 Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, согласно которому Азербайджан беспрепятственно возит граждан и грузы в Нахчыван и обратно по армянской территории, а контроль за транспортным сообщением осуществляют российские пограничники. Правительство Армении не отзывает подпись Пашиняна под этим документом, но и не хочет его исполнять. Сам премьер на пресс-конференции пояснил, что с армянской точки зрения по вопросу открытия коммуникации в регионе существуют "разночтения документов и практических проблем".

Первоначальные условия – наиболее простые и легко реализуемые. Российские пограничники и так стоят вдоль маршрута армянского участка Зангезурского коридора, поскольку охраняют границу Армении с Ираном. На постсоветском пространстве уже есть опыт беспрепятственного проезда в эксклавы – так организовано транспортное сообщение в Таджикистане и Кыргызстане, а российские пограничники гарантируют отсутствие инцидентов в период, пока между Азербайджаном и Арменией не установится необходимый для нормального взаимодействия уровень доверия. Для Еревана такой вариант мало чем будет отличаться от предоставления своего воздушного пространства для транзита зарубежных авиарейсов (кстати, недавно Армения согласовала новые маршруты для азербайджанских рейсов в Нахчыван). Ни об экстерриториальности, ни об утрате армяно-иранской границы, чем пугают Армению противники Зангезурского коридора, речи не идет, суверенитет республики не ограничивается.

"Практические проблемы", о которых упомянул Никол Пашинян, имеют в большей степени политический характер. Во-первых, современный Ереван взял курс на сокращение внеэкономических отношений с Россией и в том числе сворачивает присутствие российских пограничников на границах Армении. Погранслужба ФСБ уже ушла из аэропорта "Звартноц" и с пограничного пункта пропуска "Агарак" на границе с Ираном, и армянские власти не хотят расширять ее полномочия такой долгосрочной функцией, как контроль за Зангезурским коридором.

Во-вторых, Ереван давно переменил позицию и хочет контролировать армянский участок Зангезурского коридора сам. Здесь действует стандартный мотив армянских властей получить как можно больше выгод из взятых на себя обязательств перед тем, как начать их исполнять – Никол Пашинян почти сразу после подписания Трехстороннего заявления 9/10 ноября 2020 года принялся торговаться о дополнительных условиях открытия Зангезурского коридора, в результате по сей день армянский участок даже не начали строить.

Баку, со своей стороны, справедливо указывает на то, что лично Никол Пашинян обязался своей подписью под документом о завершении Карабахской войны предоставить Азербайджану беспрепятственный проезд в Нахчыван. Поскольку Армения де-юре не отказывается от Трехстороннего заявления, Зангезурский коридор должен быть открыт без каких-либо препон для азербайджанских пассажиров и грузов – без армянской таможни, без армянских пограничников, без присутствия каких бы то ни было госструктур Армении на этих дорогах.

Россия, в свою очередь, настаивает на реализации первоначального варианта, к чему неделю назад призывал замглавы МИД РФ Михаил Галузин – российский контроль за армянским участком обеспечит лучшие условия работы Зангезурского коридора для всех сторон Трехстороннего заявления.

Выгоды самой Армении, которая при разблокировании коммуникаций получит железнодорожное сообщение с Ираном и Россией через Азербайджан, очевидны, как и постоянство доходов в армянский бюджет от транзитных грузоперевозок третьих стран по армянскому участку Зангезурского коридора. Однако скоро уже будет пять лет с завершения Карабахской войны, а Ереван все продолжает торг вокруг этого проекта. Другие геополитические игроки уже высказывают свои варианты запуска коридора – они тоже не устраивают Никола Пашиняна, очевидно, потому что не предполагают полного контроля Армении за дорогами в Нахчыван. Для Азербайджана такой контроль неприемлем, поэтому армянскому премьеру и приходится говорить, что при всей заинтересованности в организации Ж/Д-транзита по Армении Ереван все еще только продолжает вести переговоры с Баку и другими сторонами по перспективам Зангезурского коридора.

Тем не менее, можно зафиксировать некоторый позитив в том, что если раньше Никол Пашинян попросту отрицал перспективу запуска Зангезурского коридора, то теперь он говорит о желании построить и ввести в эксплуатацию эти дороги при устранении противоречий в позициях участников проекта.