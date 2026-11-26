Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко сообщил, что страны Ближнего Востока готовы рассмотреть предложенную Россией обновленную концепцию коллективной безопасности в регионе.

Страны Ближнего Востока выразили готовность рассмотреть предложенную Россией обновленную концепцию коллективной безопасности в регионе. Об этом "Известиям" заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

"Наши арабские друзья с интересом восприняли эту концепцию и сообщили нам о готовности рассматривать возможность ее осуществления на деле, как только создастся такая благоприятная обстановка для этого"

- Георгий Борисенко

Как он отметил, концепция предполагает, что основную ответственность за обеспечение своей безопасности несут именно прибрежные государства Ближнего Востока и делают это с учетом интересов друг друга.

"И это будет способствовать укреплению безопасности и стабильности"

- Георгий Борисенко

Российский подход к безопасности на Ближнем Востоке

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил заинтересованность арабских государств российской Концепцией коллективной безопасности тем, что она учитывает актуальные интересы ближневосточных государств.

"В первую очередь нужно подчеркнуть со всей определенностью, что российские предложения – это в значительной мере плод совместной работы с арабскими странами. На уровне экспертов и профильных министерств России и стран региона была проведена большая работа по определению потребностей ближневосточных государств в обеспечении безопасности и соответствующих практических задач. Такая работа велась и раньше, это уже не первая редакция российских предложений по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, в первую очередь в Персидском заливе. Как и прежде, новая редакция – это продукт далеко продвинутый с точки зрения согласования и учета позиций самих арабских стран", - прежде всего сказал он.

"Для выработки обновленной концепции коллективной безопасности Россия проводила двусторонние встречи с дипломатами и экспертами ближневосточных государств. У нас в Москве по линии так называемого track II (неофициальная дипломатия – прим. ред.) тоже происходит выработка конкретных предложений по разрядке ситуации на Ближнем Востоке. Это происходит на базе наших общественных организаций и высших учебных заведений, в формате встреч с послами арабских стран. Я сам в этом участвую и помогаю их проводить. Так что Россия учитывает те конкретные предложения и соображения, которые сообщают нам арабские партнеры. Вполне естественно, что подобный документ, построенный на пожеланиях ближневосточных стран, с пониманием воспринимается нашими партнерами в регионе", - подчеркнул Андрей Бакланов.

Дипломат обратил внимание, что Россия искренне заинтересована в полноценной стабилизации Ближнего Востока. "Недаром по-русски этот регион называется "Ближним", в то время как по-английски только "средним" – Middle East. Для России это действительно близкая часть мира. Нам важно, чтобы там не было проблем, тем более военных действий, и были возможности для расширения российского экспорта, в том числе машин и оборудования. Предварительная договоренность есть, но в нынешнее обстановке постоянных угроз военного и террористического характера сложно рассчитывать на стабильную торговлю. В российских национальных интересах сделать так, чтобы на Ближнем Востоке был мир и спокойствие и регион не искал лихорадочно преодоление все новых и новых военных осложнений, а штатно торговал с нами", - отметил он.

"Причины, по которой Россия представила сейчас обновленную редакцию Концепции коллективной безопасности, понятны. Нынешняя система региональной безопасности во всех своих составляющих показала неспособность противостоять военным рискам. Ситуация постоянно, из года в год, деградировала, и в этом году стало ясно, что и системы-то по сути никакой нет. Прежние гарантии оказались несостоятельны, будь то американские гарантии безопасности или замороженная, к сожалению, роль ООН в регионе. В силу того, что не сходятся позиции ключевых участников, заблокировано реальное, достаточно весомое и понятное регионалам влияние ООН на ситуацию на Ближнем Востоке. Поэтому нужно на региональной основе создать новую систему, которая работала бы в отличие от предыдущей", - заключил Андрей Бакланов.