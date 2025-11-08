Пять лет деоккупации Лачинского района. Чем живет Лачин сегодня?

Пять лет назад Азербайджан освободил от оккупации Лачинский район. Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю пятилетия освобождения Лачина.

Ровно пять лет назад был освобожден Лачинский район Азербайджана, президент республики Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю пятой годовщины освобождения Лачина. Азербайджанский лидер разместил видео с подписью: "История нашей Победы: 1 декабря 2020 Лачин".

Лачинский район был очищен от ВС Армении и возвращен Азербайджану 1 декабря 2020 года, согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Лачин находился под оккупацией многие годы – с 18 мая 1992 года. За это время армянскими оккупантами были разрушили и разграбилены сотни культурных объектов, десятки населенных пунктов, сел и исторических памятников в районе.

На фоне оккупации родину пришлось покинуть 63 341 гражданину Азербайджана, в списках убитых и пропавших без вести более 300 военнослужащих и мирных жителей.

Лачинский район богат природными ресурсами, его оккупация нанесла серьезный ущерб экономике Азербайджана. На территории Лачина имеется ряд целебных источников, запасы ртути, мраморного известняка, Гарагольский государственный природный заповедник и Государственный природный заказник, с редкими видами фауны.

Оккупанты 28 лет игнорировали нормы международного права и резолюции ООН о безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных азербайджанских земель.

Освободительная война Азербайджана началась 27 сентября 2020 года, Лачин стал последним районом, который покинули оккупанты по условиям Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года.

Стратегическая роль Лачинского района

Главный редактор МИА "Тренд" Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значении Лачинского района для Азербайджана в послевоенный период.

"Прежде всего надо сказать, что Лачинский район был одним из краеугольных камней всего армяно-азербайджанского конфликта, поскольку именно по нему проходила единственная дорога, пригодная для регулярного автомобильного сообщения между Арменией и захваченным Ханкенди. Поэтому тот, кто контролировал Лачинский район, контролировал в целом доступ к Карабаху с запада, со стороны армянской границы. Стратегическое значение этой территории играло, наверное, решающую роль в конфликте. Это же было характерно и для второй горячей фазы Карабахской войны в 2020 году, и для периода между концом войны и ликвидацией сепаратистского режима в Ханкенди в 2023 году", - в первую очередь сказал он.

"В постконфликтной истории Карабаха и Восточного Зангезура в первую очередь нужно говорить об огромном экономическом потенциале Лачинского района. Естественно, все три десятилетия, что район находился под оккупацией ВС Армении, его экономический потенциал оставался неиспользованным. Уже в 2023 году, вскоре после восстановления контроля над самим городом Лачин, там был запущен агропромышленный парк, что очень логично, учитывая огромный сельскохозяйственный потенциал этой территории, который в советское время отлично использовался и приносил благо для населения Азербайджана. После оккупации все это сошло на нет, а сейчас районные экономические мощности постепенно восстанавливаются", - сообщил Эмин Алиев.

"Помимо агропарка сегодня в Лачинском районе действуют обувная фабрика и швейное предприятие. Создание рабочих мест очень важно с точки зрения возвращения бывших вынужденных переселенцев: когда государство возвращает людей на родину, откуда они были изгнаны, оно обеспечивает их и безопасным жильем, и инфраструктурой, и работой. В этом направлении сейчас происходят ключевые события, которое связаны с Лачином. Еще с советских пор Лачинский район был регионом, где было развито зерноводство, животноводство, пчеловодство и производство меда – все это возвращается в строй. Восстановление экономики Лачинского района придаст большой импульс развитию ненефтяного сектора в Азербайджане", - подчеркнул эксперт.

"Не менее важны и энергетические возможности Лачинского района. Уже сейчас там открываются небольшие гидроэлектростанции, в том числе для обеспечения возвращающегося населения и открываемых предприятий. Также у Лачина огромный потенциал как у района, через который будут проходить транзитные дороги. Это весьма значимо, учитывая роль нашей страны как транзитного хаба между востоком и западом, севером и югом. В мае этого года в Лачинском районе был открыт международный аэропорт, что увеличивает транзитного потенциала всей освобожденной территории. После завершения армяно-азербайджанского конфликта, если говорить о стратегической составляющей, именно экономический потенциал района вышел на первый план", - обратил внимание Эмин Алиев.

Реконструкция Лачинского района

Главный редактор МИА "Тренд" поведал о масштабах работ по восстановлению Лачинского района, проделанных за пять лет. "Очень важно, что Лачинский район был освобожден без боя – контроль над ним был восстановлен 1 декабря 2020 года в соответствии с Трехсторонним заявлением, которое в ноябре подписывали Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян. Это позволило избежать потерь и дальнейших разрушений. Тем не менее, и здесь потребовались большие усилия, чтобы сделать район пригодным для жизни. В первую очередь восстанавливалась дорожная инфраструктура и было запущено строительство аэропорта. В Лачинском районе было гораздо меньше проблем, связанных с разминированием, потому что армянские оккупационные формирования армянские сами использовали Лачинскую дорогу как средство выхода из Карабаха на территорию Армении", - отметил он.

"Почти одновременно с дорогами ремонтировались и строились заново гидроэлектростанции и малые электростанции, нужные для того, чтобы обеспечивать энергией ход дальнейших восстановительных работ. Параллельно прокладывались коммуникационные линии, потому что без связи, без широкополосного интернета сегодня практически ничего невозможно сделать. Далее отстраивались агропарки и предприятия, чтобы у возвращающегося населения была работа. Сельское хозяйство, промышленность, электростанции и аэропорт — это, пожалуй, самые значимые вехи в возрождении Лачинского района за пять лет. Естественно, также восстанавливались школы, открывались больницы, медицинские пункты и социальные учреждения как сопутствующие объекты", - перечислил Эмин Алиев.

"О Лачинском аэропорте стоит рассказать отдельно. В этом районе никогда не было аэропорта. Сейчас, когда он работает, он становит огромным инфраструктурным центром притяжения для возрождения экономической активности на всех освобожденных территориях. В первую очередь он обеспечивает связность Восточного Зангезура с остальной территорией Азербайджана, это упростит прием туристов, приезжающих в Карабах и поможет наладить регулярные пассажирские перевозки из Баку, То же самое касается и грузоперевозок, ведь на земле Лачин — местность не самая легко доступная, и наличие аэропорта существенно упрощает логистику. Железных дорог на той территории нет из-за рельефа местности, одних автомобильных перевозок недостаточно, да и авиация работает гораздо быстрее и потому экономичнее", - добавил эксперт.