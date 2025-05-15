Конгресс США запретил Трампу воевать на Ближнем Востоке

Разрешение президенту США вести боевые действия в ближневосточном регионе убрали из проекта оборонного бюджета Штатов на 2026 год.

В Конгрессе США согласовали новый оборонный бюджет страны: в него включили положение, согласно которому, президент Соединенных Штатов больше не имеет разрешения вести боевые действия на Ближнем Востоке, передают американские СМИ.

Ранее такое разрешение было основано на двух законах от 1991 и 2002 годов, которые использовали как обоснование для ведения боевых действий в ближневосточном регионе.

Напомним, летом текущего года ВВС США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана.

США меняют подход к Ближнему Востоку

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об изменении американской концепции влияния на Ближнем Востоке. Дипломат отметил, что ограничение военных полномочий выгодно самому Трампу для переформатирования американской политики в регионе.

"Решение Конгресса было принято при достаточно скромном сопротивлении тех сил в американском истеблишменте, которые всегда были жестко настроены по Ближнему Востоку и ратовали за военные действия. Оно укладывается в общую логику изменившейся при Трампе американской политики на Ближнем Востоке. Трамп подчеркивает, что военные операции США в регионе очень затратны и при этом малоэффективны; вместо них он предполагает перейти к финансово-экономическому овладению регионом с опорой на передовые технологии, о которых его просят Саудовская Аравия, Кувейт, Оман и ОАЭ", - прежде всего сказал он.

"Арабские государства Персидского залива инициировали перенос фокуса сотрудничества с США на получение новейших американских технологий. Американцы увидели, что есть возможность работать с регионом по-новому и пообещали им технологии, хотя и неизвестно, насколько это будет выполнено. Так или иначе, возникла новая плоскость возникает сотрудничества Вашингтона с Ближним Востоком, и не только Трамп, но и значительная часть Конгресса теперь исходят из того, что главным магнитом должно быть не принуждение с помощью оружия стран Ближнего Востока к лояльности США, а работа через привлекательность американского технического прогресса", - продолжил Андрей Бакланов.

"Новая стратегия действий США на Ближнем Востоке – более всеобъемлющая и потенциально намного более успешная, чем классическая стратегия силового воздействия. Ее успех определяется тем, что она в большей мере учитывает интересы региональных государств. Кстати, в стратегической концепции США, которая была опубликована в конце прошлой недели, в разделе, который касается Ближнего Востока, прямо указано, что акцент будет сделан на научно-техническое сотрудничество", - добавил профессор ВШЭ.

"Отмена права президента на применение военной силы по своему усмотрению – это ведь еще и отражение в какой-то мере очень большого раздражения, возникшего из-за того, как много денег США потратили на иракскую авантюру. Называются суммы до $600 млрд, а результат минимальный, ведь ситуация в Ираке далеко не полностью импонирует США и не может расцениваться как находящаяся под американским контролем. Это был очень болезненный опыт для США, показавший, что дорогостоящие военные компании — далеко не оптимальный способ укрепления американских позиций на Ближнем Востоке. Решение работать с регионом через учет интересов региональных государств может со временем привести к росту влияния США на Ближнем Востоке", - подчеркнул Андрей Бакланов.

Дипломат обратил внимание, что ближневосточным странам уже недостаточно одной торговли с США. "Ближневосточные страны стремятся овладеть секретами новой передовой техники – не только военной, но и гражданской. Трамп подыгрывает этим настроениям и пытается как-то показать, что да, США твердо настроены стать основным их партнером не только в сфере торговли – торговля уже теряет свое значение – но и в сфере передовых технологий. Это прямо и четко пишется в тех документах, которые рождаются сейчас в Соединенных Штатах Америки, будь то на уровне президента и Конгресса или же в виде докладов по стратегическим основаниям американской внешней политики", - заключил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.