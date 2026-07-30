Конфликт США и Ирана: чего хотят стороны, сколько продлится и чем закончится?

Американо-иранский конфликт продолжает полыхать: США наносят удары по Ирану, а ИРИ – по американским военным объектам в странах региона. Подробно о текущем обострении американо-иранского противостояния корреспонденту "Вестника Кавказа" рассказал востоковед Фархад Ибрагимов.

Эскалация между Ираном и США значительно затянулась: стороны продолжают обмениваться ударами и резкой риторикой, не выражая готовности к снижению напряженности. О том, когда конфликт может все-таки завершиться и каковы перспективы урегулирования, "Вестнику Кавказа" сообщил востоковед Фархад Ибрагимов.

Что нужно США и Ирану?

По словам эксперта, Америке от Ирана сейчас требуется только капитуляция.

"Американцев не устраивает, что Иран продолжает разговаривать с Соединенными Штатами на равных, продолжает вести очень активные боевые действия, нанося удары по американским целям на территории Ближнего Востока. А иранцы всячески дают понять Вашингтону, что ни о какой капитуляции речи быть не может, и Тегеран будет отстаивать свои интересы", – пояснил он.

Как долго продлится противостояние США и Ирана?

По словам востоковеда, в целом, пока Трамп у власти, а он еще два года будет заседать в Белом доме, спокойствия у Ирана не будет, и в Тегеране это понимают. "То есть США будут наносить удары по Ирану, Иран в ответ будет наносить удары по американским базам в регионе. Трамп не прекратит, пока не добьется капитуляции. Просто эти удары могут быть вялотекущими, а могут быть интенсивными, в зависимости от ситуации в Белом доме", – рассказал Фархад Ибрагимов

Сроки деэскалации, добавил он, зависят также от результатов промежуточных выборов в ноябре этого года. "На них будут переизбирать Конгресс и Сенат. Есть большая доля вероятности, что Трамп точно проиграет Конгресс, так что сейчас борьба идет за Сенат. Если он проиграет и Сенат, то ему будет сложнее вести военную кампанию против Ирана, но она все равно будет продолжаться в том или ином виде", – заявил эксперт.

"И не стоит забывать про фактор Израиля, который так или иначе тоже оказывает влияние на Америку, хотя Трампу это не очень-то нравится, что видно по действиям и заявлениям американского президента. Но Америка и Израиль находятся в одной упряжке, и поэтому, какими бы натянутыми ни были личные отношения между двумя главами, Нетаньяху и Трампом, все равно интересы у них схожи. Поэтому удары США по Ирану и ответные атаки Ирана на американские базы будут продолжаться еще определенное количество времени, полтора или два года", – обратил внимание Фархад Ибрагимов.

Каков будет исход американо-иранского конфликта?

Говоря о вероятном исходе противостояния Вашингтона и Тегерана, эксперт констатировал, что Дональд Трамп покинет пост главы государства. "Если вместо него придут республиканцы, которые будут договороспособны и менее агрессивны, то они заморозят конфликт на определенное время. Если придет к власти Демократическая партия, то есть вероятность, что заключат какую-то сделку или вернутся к ядерной. Хотя напомню, что Джо Байден тоже обещал в свое время вернуться к ядерной сделке, однако за четыре года так и ничего не сделал, возможно, потому что был занят целиком и полностью конфликтом на Украине. Но не стоит исключать, что к этому времени Демократическая партия изменит свою позицию", – заявил востоковед.

"В любом случае, исход противостояния Вашингтона и Тегерана будет зависеть от того, насколько они будут гибкими. На сегодняшний день я не вижу у властей Ирана желания идти на компромисс, который бы нарушал национальные интересы Исламской Республики. Вашингтон тоже на компромисс идти не хочет. Хотя я полагаю, что Трамп хотел бы закончить войну с Ираном, но слишком сильно повышены ставки, поэтому так просто сухим из воды уйти не удается. Собственно, поэтому обмен ударами мы и наблюдаем", – заключил Фархад Ибрагимов.