Конец эпохи Стармера: кризис в Лейбористской партии и приход Бёрнема

Премьер Британии Кир Стармер ушел в отставку вследствие разраставшегося кризиса власти, который сделал его положение в партии неустойчивым. За последние 4 года Стармер стал четвертым председателем британского правительства, вынужденным добровольно подать в отставку.

Подавая в отставку с поста премьер-министра Британии, Кир Стармер формально признал, что он не лучшая фигура для того, чтобы вести лейбористов на следующие выборы - но на деле это решение стало следствием слабых рейтингов, внутрипартийного давления и потери доверия к нему как руководителю правительства. На смену Стармеру с наибольшей вероятностью приходит Энди Бернем — фигура более яркая, более "народная" и, по мнению многих лейбористов, способная вернуть партии связь с избирателями за пределами Лондона.

Почему Стармер подал в отставку?

Стармер подошел к отставке после нескольких месяцев ухудшавшейся ситуации. Особенно болезненным стал провал на выборах в Шотландии, в Уэльсе и на местном уровне в Англии, которые многие в Лейбористской партии рассматривали как последний экзамен для премьер-министра. Когда результаты оказались катастрофическими, стало ясно, что он больше не контролирует события и не способен стабилизировать положение в Британии. Внутри партии усилилось ощущение, что лидер не просто теряет поддержку, а мешает лейбористам сохранить власть на следующих выборах 2029 года.

Одной из причин кризиса стали кадровые просчеты. Серьезный удар по репутации Стармера нанесло назначение Питера Мандельсона послом в США. Последний вел дружбу с Джеффри Эппштейном. Против Мендельсона завели расследования, его арестовывали, и он был вынужден покинуть и Лейбористскую партию, и Палату лордов. Для многих лейбористов дело Мандельсона стало символом не только неудачного выбора кадров, но и общего хаоса в управлении Даунинг-стрит. На этом фоне все большее раздражение вызывали постоянные развороты по ключевым вопросам, когда правительство в течение короткого времени меняло позицию под давлением внутри партии.

Не меньшую роль в отставке премьера сыграли конфликты вокруг оборонных расходов. Разногласия по этому вопросу дошли до уровня кабинета, в итоге министр обороны Джон Хили оказался среди тех, кто покинул правительственную команду. Это стало сигналом, что кризис уже не ограничивается рейтингами, а проник в само сердце исполнительной власти. Когда из правительства начинают уходить тяжеловесы, это обычно означает, что премьер не способен контролировать ситуацию.

Отдельный фактор — недоверие к Стармеру внутри лейбористской фракции. После победы Энди Бернема на дополнительных выборах в Мейкерфилд многие депутаты увидели в нем реальную альтернативу. Стармер мог помешать Бернему вернуться в Вестминстер, но после провальных результатов и роста числа недовольных депутатов у него уже не хватило авторитета, чтобы исполнить такой маневр. Это и стало моментом, когда внутренняя партийная арифметика окончательно повернулась против него.

Кто сменит Стармера?

Энди Бернем выглядит почти как антипод Кира Стармера. Если нынешний премьер ассоциировался с юридической точностью, процедурной строгостью и управленческой сухостью, то Бернем строит образ более эмоционального, доступного и интуитивно понятного политика.

История Бернема — это история человека из северной Англии, который не просто прошел через лондонскую политику, но и в какой-то момент сознательно от нее отстранился. После работы в правительстве он несколько лет был мэром Большого Манчестера и сумел создать имидж лидера, который понимает проблемы регионов лучше, чем столичный истеблишмент. Именно поэтому его называют "королем Севера". За годы мэрства Бернем сумел приобрести репутацию политика, который не боится идти на конфликт с центром, если считает, что Лондон игнорирует интересы регионов. Его наиболее заметным достижением стало преобразование транспортной системы Манчестера, включая перевод автобусов под общественный контроль. Для многих лейбористов это стало доказательством того, что он умеет не только говорить о социальной справедливости, но и реализовывать конкретные управленческие решения.

При этом Энди Бернем не выглядит классическим левым радикалом. На разных этапах своей карьеры он смещался от центра к более социально ориентированной повестке, и именно поэтому некоторые называют его человеком, который умеет слушать, а не только менять лозунги. Его критики, напротив, считают его политиком, склонным к колебаниям, отсюда и прозвище Captain Flip-Flop ("Капитан Флип-Флоп"). Но в нынешней ситуации для партии это может быть скорее плюсом: после Стармера лейбористам нужен не столько идеолог, сколько человек, способный быстро восстановить доверие.

Что происходит в Британии?

Есть и более широкий политический контекст. Лейбористы испытывают давление сразу с двух флангов — со стороны правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа и со стороны более левой повестки, представленной зелеными и частью собственного электората. Энди Бернем считается одним из немногих, кто может перехватывать часть недовольных избирателей у Фараджа, не теряя при этом умеренных сторонников. Именно кандидата от Reform UK он победил на майских выборах. Потому Бернем столь привлекателен для значительной части лейбористской фракции: он воспринимается как шанс одновременно остановить утечку голосов вправо и вернуть доверие тех, кто разочаровался в Стармере.

Сама процедура смены лидера теперь выглядит как переходный момент, который может пройти довольно быстро. Стармер останется премьер-министром лишь до избрания преемника, и если Бернем окажется единственным кандидатом, то партия фактически получит нового лидера без полноценной борьбы. Многие в партии считают, что вопрос теперь не в том, будет ли Бернем лидером, а в том, насколько быстро это случится.

Скорость перехода не снимает более глубоких проблем. Энди Бернем войдет в Даунинг-стрит не в период политического подъема, а в момент, когда партия уже устала, фракции в парламенте раздражены, а общественное доверие подорвано. Ему придется доказывать, что он способен не только выиграть внутрипартийную борьбу, но и предложить стране внятную и убедительную политическую и экономическую программу. Обещания о росте экономики, снижении стоимости жизни, улучшении общественных услуг и решении жилищного кризиса британцы хотят слышать, но сами по себе лозунги не решают проблему — у избирателей уже накопилась усталость от обещаний без результата.

Отставка Стармера поэтому выглядит не как обычная смена лидера, а как признание кризиса целой модели управления. Стармер оказался заложником собственной осторожности и неспособности убедить как партию, так и страну. Бернем же приходит как символ перезагрузки — с обещанием быть ближе к народу и говорить с ними на более понятном языке. Если мэр Большого Манчестера не справится со своей задачей и не решит накопившиеся миграционные и экономические проблемы, то шансы на победу на парламентских выборах в 2029 году у вигов будут крайне низкие.