Трамп будет возвращать Россию и Украину к Стамбулу-3

Трамп заявил, что после урегулирования иранского конфликта вновь сосредоточится на решении украинской проблемы.

Сделка США и Ираном, хотя и промежуточная, но все же имеет определенные шансы на успех. Как минимум, начиная с 19 июня, когда представители двух стран - вероятно, американский вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф - подпишут совместную декларацию, у стран будет 60 дней на достижение окончательной договоренности. Этот двухмесячный лаг дает Дональду Трампу возможность сосредоточиться на других важных международных задачах. В приоритете - украинский кейс.

Буквально через день после объявления о сделке с Ираном Трамп пообещал приложить максимум усилия для решения украинского конфликта. "Я буду делать все, что возможно", - сказал он на полях саммита G7 во Франции. Там же он возобновил призывы к России "заключить сделку".

Первый июньский шаг в направлении урегулирования Трамп уже сделал. В Эвиане он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. "У нас была одна встреча. У нас была хорошая встреча", - сказал Трамп. На сегодня, 16 июня, намечена еще одна такая же встреча.

Весь прошлый год Трамп упорно работал над украинским вопросом. Благодаря его усилиям прошла серия встреч между США и Россией, в том числе на уровне президентов на Аляске. Кроме того, он принимал в Белом доме Зеленского и общался с руководителями стран Европы, как в Старом свете, так и в Овальном кабинете. В мае-июле 2025 года в Стамбуле прошли три раунда переговоров между Россией и Украиной, которые позднее продолжались в Абу-Даби.

Процесс переговоров шел с переменным успехом. В России высоко оценивают договоренности Дональд Трампа и Владимира Путина на Аляске, называя их "дух Анкориджа". Европейцы поначалу были обижены, что их отодвигают в сторону, но к концу 2025 года Трамп начал все больше подключать их и даже учел их пожелания в своем предварительном плане, включая гарантии безопасности Украине. В России активизацию участия Европы рассматривали как деструктивный элемент, который вредит "духу Анкориджа". Между Киевом и Москвой по-прежнему сохранялась пропасть в понимании условий окончания конфликта.

Зеленский так и не дал ясного ответа по территориям под контролем России; по выводу украинских войск из Донецкой Народной Республики он не готов идти на компромисс. К последней встрече в Абу-Даби в начале февраля дипломатический процесс окончательно увяз. Начавшаяся война США и Израиля против Ирана, с одной стороны, на несколько месяцев отвлекла Трампа от украинского урегулирования, а с другой - позволила взять паузу и перезапустить мирный процесс.

Возобновить переговоры вокруг Украины Трамп очень хочет, но за четыре месяца условия стали другими. Появились новые факторы, которые будут мешать дипломатии. Например, удары украинских БПЛА вглубь России в гражданскими жертвами. Письмо Зеленского с призывом начать мирные переговоры в Кремле было воспринято со скепсисом из-за его ультимативной формы. В то же время, в Европе растет понимание необходимости диалога, и все чаще лидеры стран ЕС заявляют о необходимости прямого общения с Владимиром Путиным.

В теории при пассионарном участии президента США можно вновь активизировать дипломатические меры. Не случайно в день, когда Трамп заявил о возвращении своего внимания к Украине, в Москву прилетел глава МИД Турции Хакан Фидан и дал понять, что Стамбул готов принять делегации России и Украины. Так что как минимум у Трампа есть шанс вернуть процесс к моменту, где он был ровно год назад, когда Россия и Украина в Стамбуле обменялись меморандумами.

Дополнительной мотивацией для Трампа в ускорении украинского процесса, как и во многих других делах, остаются промежуточные выборы в Конгресс. Если к 3 ноября он сумеет добиться пусть не решения украинского конфликта, но хотя бы возобновления диалога Москвы и Киева, это событие можно будет продать избирателям как внешнеполитический успех. Главное, чтобы на волне отсутствия договоренностей Вашингтон не успел к тому времени объявить очередную войну Ирану.