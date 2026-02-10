Иран поблагодарил Азербайджан и Турцию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня во время марша в Тегеране, посвященного 47-й годовщине победы Исламской революции, поблагодарил Азербайджан и президента страны, а также президента и министра иностранных дел Турции за их принципиальную позицию.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня выступил на мероприятии, посвященном 47-й годовщине победы Исламской революции в Иране в Тегеране, в ходе своего выступления высказав слова благодарности в адрес президента Азербаджана Ильхама Алиева и всего азербайджанского народа за выражение своей принципиальной позиции по событиям в регионе.

"Иран стремится выстраивать искренние и братские отношения с соседними и мусульманскими странами. Повышение уровня этих отношений является одним из основных приоритетов Ирана"

- Масуд Пезешкиан

Иранский лидер в своем выступлении особо подчеркнул: когда в Иране происходили беспорядки и западные страны пытались вмешаться в них, соседние государства сообща выступили за сохранение стабильности в Иране.

Президент Ирана также выразил особую благодарность за это президенту Турции Реджепу Тайипу Эродогану и главе турецкого внешнеполитического ведомства Хакану Фидану, а также лидерам Пакистана, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и других стран.

Иран на пороге нового курса

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что в настоящее время Тегеран проходит процесс обновления внешнеполитической стратегии под влиянием угрозы со стороны США и усилий региональных государств по предотвращению ирано-американской войны.

"В самом отказе США от немедленного нападения на Иран главную роль сыграла невозможность одновременной защиты всех своих партнеров и союзников на Ближнем Востоке, по которым Иран может нанести ответный удар в случае американо-израильской агрессии. Баллистические удары Ирана могут прийтись по фактически всем государствам региона, так как всюду, кроме Йемена и Ливана, имеются американские военные объекты. В Азербайджане их нет, но в Турции работают и база НАТО Инджирлик, и центр управления ПВО и ПРО. Американцы попросту не захотели иметь проблемы со странами Ближнего Востока, удары по которым угрожают большой региональной войной и колоссальными осложнениями для США", - прежде всего сказал он.

"Что касается роли Азербайджана в этой истории, то Баку уже не раз выступал в качестве модератора в вопросах, связанных с коммуникациями между Израилем и государствами, с которыми у израильского правительства имеются проблемы или нет иных контактов. Последний из примеров – это предоставление Баку площадки для переговоров между новым правительством Сирии и правительством Израиля. Кстати, в этом процессе принимают участие американцы, и это тоже важно, поскольку сработала заинтересованность США в Азербайджане как силе, которая имеет стабильные, доверительные и взаимовыгодные отношения практически со всеми окружающими государствами, региональными странами и великими державами. В этом смысле поддержка Баку на дипломатическом треке Белому дому на руку", - продолжил Турал Керимов.

"Иран, в свою очередь, находится сейчас в преддверии модернизации внешней политики и пересмотра тех концепций, которые последние десятилетия были основополагающими во внешних связях, в том числе с региональными государствами. Мы видим явное и двустороннее, что важно, потепление отношений между Тегераном и Исламабадом, Тегераном и Эр-Риядом, Тегераном и Анкарой, Тегераном и Баку. Все эти страны – Пакистан, Саудовская Аравия, Турция, Азербайджан – друг с другом находятся как минимум в хороших рабочих стабильных отношениях, как максимум в партнерствах и союзах. В этом смысле Иран возвращается в активную и конструктивную региональную политику. Благодаря этому Иран перестают воспринимать как некоего антагониста в регионе, а значит, Исламская Республика может рассчитывать на солидарность и на конструктивный подход своих соседей", - отметил востоковед.

"Поэтому вполне естественно, что сегодня, в праздничный для Исламской Республики день, Масуд Пезешкиан благодарит соседей за поддержку. Азербайджан — это лидирующая страна в Закавказье, один из важнейших игроков в Каспийском регионе. В отношениях с Центральной Азией, как я понимаю, в Тегеране теперь преобладает комплексный подход, связывающий с регионом Азербайджан. Турция — одна из сильнейших держав на Ближнем Востоке, имеющих влияние и в Африке, и в Закавказье, и в Центральной Азии. Также это член НАТО, и для Ирана очень важно получить от такого государства поддержку, ведь Анкара способна дать прямой канал связи для контактов с Вашингтоном или европейскими партнерами", - подчеркнул Турал Керимов.

"Пезешкиан поблагодарил также Саудовскую Аравию — безусловно, лидера арабского мира и одного из лидеров суннитского мира, важнейшую страну Персидского залива и важнейшее арабское государство Ближнего Востока. Саудовская Аравия — это еще и главная страна ОПЕК, до сих пор регулирующего мировые правила игры на нефтяном рынке. Также это один из ключевых партнеров США в регионе. Наконец, Пакистан – ядерная держава, крупнейший по численности населения сосед Ирана, ключевая страна в Южной Азии. ворота для Ирана в Юго-Восточную Азию. С Пакистаном у Ирана отношения особого характера в вопросах, касающихся террористических и сепаратистских группировок, в ситуации вокруг Афганистана, являющейся одним из ключевых направлений для внешней политики и для Ирана, и для Пакистана", - сообщил он.

"Таким образом, мы наблюдаем, как Иран перестает быть неким отчужденным участником региональных процессов, пытается наверстать упущенное и занять свое место в регионе. Если говорить о некой стабильности на Ближнем и Среднем Востоке, даже коллективной обороноспособности (идут разговоры о возможной организации мусульманского военного блока по аналогии с НАТО), то сложно понять, как ее добиться без участия Ирана. Географическая связанность между ближневосточными странами в значительной степени зависит и дополняется именно Ираном. Я уж не говорю об энергетических ресурсах Ирана, военной мощи, населении в 90 млн человек и крупнейшей в регионе площади. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, наверное, за последние 30 лет единственный президент Ирана, который смог региональную политику Тегерана вывести в плюс без опоры на традиционные инструменты в виде "Оси сопротивления" и прочего", - заключил Турал Керимов.