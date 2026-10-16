Иностранный капитал в Киргизии: какие отрасли приносят наибольшую прибыль

Анастасия Жалина

Кыргызстан продолжает увеличивать объемы привлечения иностранных инвестиций, которые направляются в различные отрасли экономики. Основной интерес зарубежного капитала сосредоточен в промышленности, финансовом секторе и торговле. По итогам 2025 года приток прямых иностранных инвестиций превысил $1,3 млрд.

Одновременно выросла прибыль предприятий с иностранным участием, однако положительные финансовые результаты наблюдались не во всех отраслях. Наибольшие вложения пришлись на обрабатывающую и добывающую промышленность. При этом торговля обеспечила один из самых высоких показателей прибыли, несмотря на значительно меньший объем новых инвестиций.

Какие отрасли привлекают больше всего иностранного капитала, где сосредоточена основная прибыль и какие направления имеют перспективы дальнейшего развития?

Объем иностранных инвестиций в Киргизии

По данным Национального статистического комитета, в 2025 году приток прямых иностранных инвестиций без учета оттока капитала достиг $1,31 млрд, увеличившись на 27,3% по сравнению с предыдущим годом. Рост продолжился и в 2026 году: за первое полугодие в экономику страны поступило $709,9 млн, что на 26,2% больше, чем годом ранее.

Крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в 2025 году стал Китай, обеспечивший почти половину общего объема поступлений. На втором месте находится Россия с долей 13,9%, за ней следуют Казахстан, Турция и Нидерланды. В общей сложности на эти пять стран пришлось более 85% прямых иностранных инвестиций.

Одновременно меняется география поступлений. В 2025 году инвестиции из стран за пределами СНГ увеличились в 1,7 раза, тогда как вложения из государств Содружества сократились примерно на четверть.

Таким образом, общий рост иностранных инвестиций сопровождался увеличением роли капитала из стран вне СНГ, прежде всего Китая.

Основные направления иностранных инвестиций в в Киргизии

Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в Кыргызстане приходится на обрабатывающую промышленность. По итогам 2025 года в эту отрасль поступило $618,8 млн, что составляет почти половину всех привлеченных ПИИ. Второе место заняла добывающая промышленность с показателем $246,3 млн. Значительные вложения также направлялись в финансовый сектор и страхование — $142,2 млн, а также в оптовую и розничную торговлю — $117 млн. В общей сложности эти четыре направления получили более 85% всех прямых иностранных инвестиций.

Среди других отраслей выделяются информация и связь, привлекшие $73,6 млн, а также профессиональная, научная и техническая деятельность с показателем $50,4 млн. В начале 2026 года на первое место по объему поступлений вышел финансовый сектор. За январь–март в него было направлено $93,6 млн, тогда как обрабатывающая промышленность привлекла $90,1 млн.

Заметный рост также наблюдался в торговле, где объем инвестиций достиг $64,5 млн, более чем вдвое превысив показатель аналогичного периода предыдущего года.

Увеличились и вложения в информационные услуги, а также в профессиональную, научную и техническую деятельность.

Таким образом, обрабатывающая и добывающая промышленность сохраняют ведущие позиции по итогам 2025 года, однако данные начала 2026 года показывают усиление инвестиционной активности в финансовом секторе и отдельных направлениях услуг.

Прибыльность предприятий с иностранным участием

Финансовые результаты предприятий с иностранным участием позволяют определить, какие отрасли экономики Кыргызстана обеспечивают наибольшую прибыль. По данным Национального статистического комитета, в 2025 году прибыль предприятий с иностранным участием за вычетом убытков составила около $1,25 млрд, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Наибольшую прибыль получили предприятия обрабатывающей промышленности — около $532 млн. Немногим меньше заработали предприятия оптовой и розничной торговли, включая ремонт автомобилей и мотоциклов. Их прибыль за 2025 год составила около $483 млн.

Добывающая промышленность получила около $184 млн прибыли. Положительные результаты также показали организации связи — $82 млн и строительные предприятия — $42 млн.

Наибольшую прибыль среди предприятий с иностранным участием получили компании обрабатывающей промышленности и торговли. При этом торговый сектор показал практически такой же результат, несмотря на значительно меньший объем новых инвестиций.

Крупные инвестиционные проекты Киргизии

Одним из крупных проектов с иностранным участием является разработка золоторудного месторождения Джеруй в Таласской области. Его реализует компания «Альянс Алтын», учрежденная российской «Восток-геолдобычей». По данным предприятия, на 30 июня 2026 года в проект было вложено $465 млн при общем заявленном объеме инвестиций в $705 млн. В 2025 году на месторождении произвели 4,8 тонны золота. В дальнейшем планируется увеличить объемы подземной добычи золота и обновить оборудование перерабатывающей фабрики.

Помимо добывающей промышленности, иностранные инвесторы участвуют в развитии энергетического сектора Кыргызстана. В июне 2026 года в Иссык-Кульской области ввели в эксплуатацию первую очередь солнечной электростанции ROX Issyk-Kul в районе села Кызыл-Орук. Проект реализует вьетнамская компания ROX Energy Global. Пиковая мощность первой очереди составляет 175 МВт, а стоимость ее реализации оценивается примерно в $130 млн. В дальнейшем мощность электростанции планируется увеличить до 1 900 МВт. Общий объем инвестиций в проект, по оценке компании, должен составить около $1,4 млрд.

Реализация таких проектов способствует развитию промышленной и энергетической инфраструктуры Кыргызстана. При этом их дальнейшие экономические результаты будут зависеть от производственных показателей, эксплуатационных расходов и условий реализации продукции.

Перспективные направления иностранных инвестиций

В ближайшие годы Кыргызстан рассчитывает привлекать иностранный капитал в энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру и финансовые услуги

Одним из основных направлений остается энергетика, где продолжается строительство солнечных и гидроэлектростанций. Реализация этих проектов позволит увеличить мощности по производству электроэнергии и улучшить условия для развития промышленности.

В обрабатывающей промышленности перспективы связаны с расширением действующих предприятий, переработкой местного сырья и увеличением выпуска экспортной продукции.

Дополнительные возможности открывает развитие транспортной инфраструктуры. В частности, продолжается строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая должна расширить транзитные возможности республики и способствовать развитию логистических услуг. При этом экономическая эффективность нового маршрута будет зависеть от объемов грузоперевозок и конкурентоспособности транспортных тарифов.

Финансовый сектор также остается одним из основных направлений привлечения иностранного капитала, что подтверждают показатели начала 2026 года.

Важную роль в дальнейшем привлечении капитала играют и законодательные условия. В августе 2025 года в Кыргызстане был принят новый закон об инвестициях, предусматривающий гарантии защиты капитала, право на перевод инвестиционных доходов после выполнения налоговых обязательств и возможность заключения инвестиционных соглашений. Вместе с тем дальнейшая инвестиционная активность будет зависеть от доступности финансирования, состояния инфраструктуры, обеспечения предприятий энергоресурсами и возможностей выхода на внешние рынки.

Перспективы иностранных инвестиций в Кыргызстане

Рост иностранных инвестиций в Кыргызстане сопровождается улучшением финансовых результатов предприятий с зарубежным участием. При этом основная прибыль сосредоточена в обрабатывающей промышленности и торговле, тогда как новые проекты в энергетике и транспортной инфраструктуре еще должны показать свою экономическую эффективность. Дальнейшее привлечение капитала может способствовать расширению производства, созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры страны. Однако результаты будут зависеть от сроков реализации проектов, производственных затрат и спроса на продукцию.

Важное значение также имеют стабильность законодательных условий, доступность финансирования и развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.

Таким образом, для Кыргызстана основной задачей становится не только увеличение объемов иностранных инвестиций, но и создание условий для их эффективного использования. Именно результаты действующих и новых предприятий будут определять дальнейший интерес зарубежного бизнеса к экономике страны.